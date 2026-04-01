Probleme la FCSB Titularul din defensivă s-a accidentat și ar putea rata meciul cu FC Botoșani

Andre Duarte (28 de ani), fundașul central transferat de FCSB în această iarnă, s-a accidentat și are șanse minime să joace în partida cu FC Botoșani, din etapa a treia a play-out-ului.

FC Botoșani - FCSB se joacă vineri, de la 20:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Mirel Rădoi are mari bătăi de cap înainte de partida cu FC Botoșani, după ce stoperul portughez s-a accidentat la antrenamentele din ultima săptămână.

Andre Duarte, șanse mici să joace la Botoșani

Fundașul portughez s-a accidentat la antrenamentele din pauza pentru meciurile echipelor naționale și, conform fanatik.ro, acesta nu s-a mai putut antrena în ultimele zile.

În acest context, prezența sa pe teren la partida cu FC Botoșani este pusă sub semnul întrebării, partida fiind programată peste doar două zile.

Conform sursei citate, locul lui Duarte ar urma să fie luat de Mihai Popescu, fundașul care a revenit recent după o accidentare de lungă durată.

Mihai Popescu ar urma să o părăsească pe FCSB la finalul acestui sezon, după ce conducerea grupării bucureștene a decis să nu îi prelungească angajamentul scadent în vara acestui an.

800.000 de euro este cota lui Andre Duarte, conform Transfermarkt

De la venirea sa la FCSB, Andre Duarte a jucat 11 meciuri în tricoul „roș-albaștrilor”, în campionat și Cupa României.

