Daniel Pancu (48 de ani) a reacționat după declarațiile acide făcute de Louis Munteanu în urma remizei cu Metaloglobus, scor 2-2.

În plus, tehnicianul a identificat o problemă la CFR Cluj, cu care încă se confruntă după preluarea mandatului de antrenor.

Instalat recent ca antrenor al CFR-ului, în speranța de a salva tot ce se poate până la finalul sezonului, Pancu a bifat până acum 4 partide pe bancă, în care a obținut două victorii, ambele în Liga 1.

Daniel Pancu: „E problema lui. Să uite ce a fost în vară”

Tehnicianul ardelenilor a comentat acum declarațiile atacantului de la finalul meciului de Cupă, 2-2 cu Metaloglobus, care a susținut că „aceasta e valoarea echipei”.

„E problema lui, el vă răspunde la întrebări. Eu sunt mulțumit de atitudinea lui la meciuri și în antrenamente. Eu sunt mulțumit de el de când am venit. Nu știu situația lui, că a avut oferte, că nu a avut. Asta spune el, eu nu știu. Nu stăpânesc detalii. Nu știu dacă a avut oferte sau nu.

Discuții am despre fotbal cu jucătorii. Pentru ce declară, răspunde fiecare. Eu credeam că a uitat. C erința mea a fost să nu se mai accidenteze și să aibă continuitate și să uite tot ce a fost în vară. Nu îl ajută nici pe el, nici pe noi. Viața merge înainte. Sunt antrenor de fotbal, nu sunt manager. E problema clubului.

De la primul antrenament când l-am cunoscut, la echipa de tineret, am spus că e că un jucător foarte rar. Atât pot spune eu. Clubul știe foarte bine ce are de făcut. Nu e plăcut să se scrie. Glumeam cu el că sunt mai mult de 6 luni în care în fiecare zi apare o știre cu el.

E un jucător rar, se comportă ok, foarte ok, nu s-a mai accidentat. Nu a pierdut niciun antrenament. Mai sunt 3 meciuri. E rar și va fi o pierdere foarte mare dacă va pleca”, a spus Daniel Pancu, potrivit digisport.ro.

Daniel Pancu: „E o problemă de nivel mental”

Mai departe, tehnicianul formației din Gruia a identificat o problemă la nivel mental, cu care se confruntă încă de la început, în ciuda evoluțiilor bune ale jucătorilor.

„Am avut un antrenament, încercăm să ne pregătim. Știam ce fel de joc ne așteaptă, sunt de 4 meciuri aici, am primit 5 goluri, toate cadouri. Era o problemă mai veche. Nu am reușit să o rezolv, mental, individual.

Evoluțiile noastre sunt bune, avem ocazii, ne creăm ocazii, dar cred că e o problemă de nivel mental și nu știu cum să o rezolvăm. Mai sunt 3 meciuri și trebuie să vedem ce putem scoate”, a mai spus Daniel Pancu.

