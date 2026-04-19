„Nu știu cum lucrează” Andrei Coubiș, despre instalarea lui Gică Hagi pe banca naționalei: „Nu-l cunosc personal, dar abia aștept să lucrez cu el”

Andrei Coubiș (22 de ani), fundașul lui U Cluj, a vorbit despre eventuala numire a lui Gheorghe Hagi (61 de ani) în funcția de selecționer al echipei naționale a României.

Răzvan Burleanu a transmis, zilele trecute, că va începe negocierile cu Gică Hagi pentru preluarea băncii naționalei, prezentarea oficială urmând să aibă loc în zilele următoare.

Andrei Coubiș, entuziasmat de eventuala numire a lui Gheorghe Hagi la națională

Andrei Coubiș a debutat la prima reprezentativă a României în meciul amical cu Slovacia, disputat pe 31 martie și pierdut cu 0-2, partidă în care a evoluat 28 de minute sub comanda lui Ionel Gane, secundul fostului selecționer Mircea Lucescu.

„Sunt foarte bucuros că e pus antrenor la echipa națională o legendă din România.

Sincer, personal nu îl cunosc, nu știu cum lucrează, dar - Doamne, ajută! - poate să mă cheme și pe mine la echipa națională și abia aștept să încep să lucrez cu el” , a declarat Coubiș, după meciul pierdut cu Dinamo, scor 1-2.

Fundașul de 1,89 metri, format la AC Milan, a bifat 13 meciuri pentru U Cluj în acest sezon, în care a marcat de două ori și a oferit o pasă decisivă.

Gică Hagi a mai fost selecționer al României, dar doar pentru o scurtă perioadă în 2001. A preluat naționala după plecarea lui Boloni, însă a pierdut barajul pentru Mondial cu Slovenia, 1-2 în deplasare și 1-1 în Ghencea, după care a demisionat.

Programul României în 2026

2 iunie: Georgia - România (Tbilisi, amical)

6 iunie: România - Țara Galilor (Stadionul Steaua)

25 septembrie: Suedia - România (Nations League)

28 septembrie: România - Bosnia (Nations League)

2 octombrie: Polonia - România (Nations League)

5 octombrie: România - Suedia (Nations League)

14 noiembrie: România - Polonia (Nations League)

17 noiembrie: Bosnia - România (Nations League)

