Gabriela Ruse explică Motivul pentru care a refuzat convocarea la naționala României pentru BJK Cup: „E un moment stresant”

alt-text Publicat: 02.04.2026, ora 10:07
alt-text Actualizat: 02.04.2026, ora 10:07
  • Gabriela Ruse (28 de ani, #83 WTA) a dezvăluit motivul pentru care a refuzat să evolueze la acțiunea echipei României de Billie Jean King Cup din această lună.

România va evolua în Grupa I, zona Europa-Africa, al treilea eșalon valoric, și va întâlni Franța, Letonia și Norvegia (grupa C).

Meciurile sunt programate în perioada 7-11 aprilie, la Complexo de Tenis Jamor din Oeiras (Portugalia), pe zgură.

Gabriela Ruse: „Îmi doresc să rămân pe tablou la turneele mari”

Din lotul echipei antrenate de Alexandra Dulgheru (36 de ani, fostă #26 WTA) nu fac parte nici Gabriela Ruse, dar nici Jaqueline Cristian (27 de ani, #35 WTA).

Într-o declarație făcută la Țiriac Open, turneu ce are loc zilele acestea la București, Gabi a explicat că a refuzat convocarea, deoarece își dorește să-și apere punctele câștigate anul trecut pentru a rămâne pe tabloul principal la turneele de Grand Slam.

„Și eu, şi Jaqueline avem multe puncte de apărat. Cumva ne dorim să rămânem... cel puţin eu îmi doresc să rămân pe tablou la turneele mari, la cele de Grand Slam, pentru că acesta este ţelul meu. Şi atunci ar fi fost dificil să participăm la echipa naţională în momentul de faţă.

Alexandra a înţeles cu siguranţă situaţia, nici nu se pune problema. Ne-a fost alături pentru că nu este ca şi cum noi nu ne dorim să venim la echipa naţională. Dar eu am undeva la 400 de puncte de apărat în următoarea lună şi este un moment... nu vreau să-i spun dificil, dar stresant pentru mine”, a declarat Gabriela Ruse, citată de eurosport.ro.

Ruse a avut și un mesaj pentru jucătoarea care vor merge în Portugalia:

„Fetelor din lot le doresc foarte mult succes, să se bucure de această experienţă pentru că e un moment unic să joci pentru echipa naţională.

Le doresc şi fanilor să înţeleagă toată această situaţie pentru că nu este una uşoară. Uneori lucrurile nu merg aşa cum îţi doreşti tu”, a mai spus Ruse.

Lotul României pentru meciurile din Billie Jean King Cup

  • Elena-Ruxandra Bertea (19 ani / 305 WTA la simplu / 407 WTA la dublu)
  • Gabriela Lee (30 de ani / 331 / 507)
  • Ilinca-Dalina Amariei (23 de ani / 484 / 538)
  • Carmen-Andreea Herea (20 de ani / 566 / 661)
  • Anamaria Federica Oana (18 ani / 685 / 777)

România, în al treilea eșalon valoric după 12 ani

În luna octombrie a anului 2025, „tricolorele” au fost învinse fără drept de apel de Polonia (0-3), în grupa B a play-off-ului.

România a încheiat pe locul 2, însă doar câștigătoarea grupei a avansat mai departe. Astfel, selecționata condusă de Alexandra Dulgheru a fost retrogradată în al treilea eșalon, unde nu mai evoluase din 2014.

