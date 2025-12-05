Nicolescu vrea FCSB în play-off A prefațat Derby de România: „Visez la perioada în care Dinamo va fi favorită clar” + Ce spune despre transferuri +33 foto
Andrei Nicolescu. Foto: GOLAZO.ro
Nicolescu vrea FCSB în play-off A prefațat Derby de România: „Visez la perioada în care Dinamo va fi favorită clar" + Ce spune despre transferuri

Ionuț Cojocaru , Iosif Popescu (foto/video) , Vlad Nedelea
Publicat: 05.12.2025, ora 14:56
Actualizat: 05.12.2025, ora 14:57
  • Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a vorbit despre derby-ul cu FCSB, dar și despre transferurile din fereastra de mercato de iarnă.
  • Derby de România se joacă sâmbătă, de la ora 20:30, și va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Oficialul lui Dinamo a vorbit despre meciul de mâine la inaugurarea muralului dedicat foștilor fotbaliști Gică Hagi și Carlos Valderrama la Arena Națională.

Andrei Nicolescu, înainte de meciul cu FCSB: „Visez la perioada în care Dinamo va fi favorită clar

„Arena Națională e și casa noastră, așa că nu mă mai impresionează de fiecare dată când vin aici, dar derby-ul e derby. Totul e posibil”, a declarat Nicolescu.

Meciul tur de pe Arena Națională s-a încheiat cu victoria surprinzătoare a lui Dinamo (4-3) și a avut o asistență care nu s-a ridicat la înălțimea partidei: puțin peste 23.000 de spectatori.

„Acum sunt mult mai echilibrate, eu visez la perioada în care Dinamo va fi favorită clar.

Deocamdată e clar că sunt niște meciuri mult mai echilibrate decât erau acum 4-5 ani”, a declarat Nicolescu.

VIDEO. Golul marcat de Alexandru Musi în Dinamo - FCSB 4-3

Alexandru Musi și Danny Armstrong vor fi indisponibili pentru derby-ul cu FCSB. Și roș-albaștrii au probleme de lot. Întrebat cum vor influența aceste absențe duelul, Nicolescu a răspuns:

„Cred că va conta mai puțin pentru echipa care reușește să aibă un grup foarte unit. Dacă reușim să suplinim absențele, suntem un grup unit. Dacă avem capacitatea să stăm împreună, cred că n-o să se vadă”, a mai declarat Nicolescu.

Andrei Nicolescu o vrea pe FCSB în play-off

Cu aproximativ 48 de ore înainte de Derby de România, roș-albaștrii vânduseră 17.000 de bilete. Suporterii dinamoviști au la dispoziție 8.600 de bilete, iar oficialul „câinilor” a spus care sunt așteptările sale pentru meci.

Din câte știu, ai noștri o să fie cel puțin 5.000, dacă nu 6.000. Sunt aproape de echipă, vor crea o coregrafie foarte frumoasă, așa că e bine. Andrei nIcolescu

Dinamo este pe locul 6, cu 34 de puncte și are un avantaj de 10 puncte față de FCSB, campioana en-titre, care ocupă locul 9, cu 24 de puncte.

Întrebat dacă și-ar dori ca FCSB să ajungă în play-off sau nu, oficialul „câinilor” a declarat:

„E o întrebare capcană. Dacă vorbim din punct de vedere al competitivității și financiar, da. Așa, ca rivalitate...”

Andrei Nicolescu, despre transferurile din iarnă: „Opțiunile sunt limitate”

Dinamo a avut o campanie de transferuri inspirată în vară, însă pentru cea din această iarnă conducerea clubului nu mai este la fel de optimistă.

„E o perioadă interesantă, să vedem câte din cele pe care vrem să le facem se vor realiza. Iarna, știți că și opțiunile sunt limitate și prețurile sunt sus. Vom vedea.”

Întrebat câți bani ar putea încasa Dinamo pentru Devis Epassy, jucător care a fost convocat în lotul naționalei din Camerun pentru Cupa Africii pe Națiuni, Nicolescu a răspuns:

Am făcut și noi calcule, dar nu iese ceva concret. Oricum, există un procent care va merge la clubul la care a fost. Andrei Nicolescu

Andrei Nicolescu, planuri pentru Arena Națională: „Mă gândesc să fac un proiect pentru geamuri, par goale”

Oficialul „câinilor” consideră că Arena Națională are nevoie și de alte îmbunătățiri estetice, pe lângă muralul cu Hagi și Valderrama.

„Aveam impresia că Arena Națională ar avea nevoie de decor. Și eu mă gândesc, cu Dinamo, să pot să fac un proiect pentru geamurile astea, că mi se par prea goale

Nicolescu a povestit și cum își amintește victoriile României împotriva Columbiei la Mondialele din 1994 (3-1) și 1998 (1-0).

„Eram copil, a fost foarte emoționant. A fost o bucurie, am ieșit pe străzi”

Muralul „Columbia și România” de la Arena Națională FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro
Muralul „Columbia și România” de la Arena Națională FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro

Muralul „Columbia și România” de la Arena Națională FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Muralul „Columbia și România” de la Arena Națională FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Muralul „Columbia și România” de la Arena Națională FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Muralul „Columbia și România” de la Arena Națională FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro Muralul „Columbia și România” de la Arena Națională FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro
