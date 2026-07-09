Mai mult pe drum decât pe teren  Distanța, principalul adversar la CM 2026! Număr imens de kilometri parcurși de sfertfinaliste + cea mai avantajată țară de la Mondial

Ediția 2026 a Campionatului Mondial a ajuns la faza sferturilor de finală, iar multe dintre echipele rămase în competiție au avut de parcurs distanțe uriașe până acum.

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Desfășurat în toate cele trei țări importante ale continentului nord-american, turneul final le-a adus naționalelor în față o altă provocare pe lângă meciurile dificile: distanța uriașă de parcurs de la un meci la altul.

Anglia, naționala cea mai afectată de distanțele lungi. Mexic, avantajată la maximum

Opt echipe au mai rămas în competiție în acest moment, însă o bună parte dintre ele au parcurs distanțe record după cele 5 meciuri disputate până acum.

Acestea au fost calculate de la baza de antrenament a ficărei echipe până la locație fiecărui meci, iar distanța unei deplasări a fost contabilizată dus-întors.

Anglia a fost naționala care a petrecut cel mai mult timp pe drum, înregistrând aproape 21.000 de kilometri, potrivit squawka.com.

La polul opus s-a aflat Mexic, care a fost eliminată în „optimi” chiar de englezi, scor 2-3, dar care a parcurs doar 920 de kilometri, având un singur meci disputat în Guadalajara, pe lângă toate cele de la Mexico City.

Dintre sfertfinaliste, Franța a fost cea mai avantajată, având de parcurs doar 3.244 kilometri. De 7 ori mai puțin decât Anglia!

Distanțele parcurse de cele 8 naționale calificate în „sferturi”

Echipă Distanță/km 1. Anglia 20.918 2. Spania 19.634 3. Elveția 17.561 4. Maroc 14.104 5. Norvegia 12.195 6. Argentina 9.099 7. Belgia 6.637 8. Franța 3.244

4.500 de kilometri este cea mai lungă distanță dintre orașele care au găzduit meciuri la CM 2026, ruta Vancouver - Miami

Programul sferturilor de finală ale CM 2026

Franța - Maroc, 9 iulie ora 23:00

Spania - Belgia, 10 iulie ora 22:00

Norvegia - Anglia, 12 iulie ora 00:00

Argentina - Elveția, 12 iulie, ora 04:00

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