„Declară ce vor, nu-i controlează nimeni!”  Mihai Stoica lansează acuzații grave după meciul cu Unirea Slobozia: „Știu sigur! Nu e în regulă”

Mihai Stoica (61 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a vorbit despre modul în care se face clasificarea academiilor din România.

Unirea Slobozia, adversara grupării bucureștene din etapa #8 a play-out-ului, nu a primit licența de Liga 1 din cauza punctajului mic obținut în clasificarea academiilor.

Ialomițenii au anunțat că vor merge la TAS (n.r. - Tribunalul Arbitral Sportiv) pentru a întoarce decizia Federației.

Conducătorul campioanei en-titre din Liga 1 a vorbit despre modul în care se acordă punctajele academiilor din România, iar acuzațiile sale sunt grave.

Mihai Stoica: „Unii declară, dar nu-i controlează nimeni”

Vorbind despre situația Unirii Slobozia, echipă care nu știe dacă va putea juca sau nu barajul de menținere/promovare în cazul în care va obține acest drept, Mihai Stoica a lansat mai multe acuzații.

Conducătorul de la FCSB susține că verificările efectuate de Federația Română de Fotbal se fac doar pe hârtie, unele cluburi profitând de această situație pentru a trece în organigramă oameni pe funcții care de fapt nu există în club.

În plus, Stoica a mai spus că în cazul unor echipe controalele sunt făcute „la sânge”, în timp ce altor formații le este permis să „dribleze” regulamentul.

„Eu mi-aș dori din toată inima ca meritul sportiv să primeze. Ce li s-a făcut nu e în regulă. Să nu obțină licența pentru că unii declară câte ceva și nu-i controlează nimeni, iar pe alții îi iau cu penseta și nu li se dă licența.

(n.r. - Sunt cluburi care declară și nu au personalul respectiv?) Știu sigur, bineînțeles. Controalele sunt asidue la anumite cluburi, dacă așa zic oamenii, iar la alte cluburi...

Cred că o să verifice FRF, în ultima vreme își cam verifică și propriii oameni, ceea ce e important, de aia au fost și niște schimbări”, a completat Mihai Stoica.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport