„FCSB să se teamă!” Specialiștii o avertizează pe FCSB, înaintea barajului pentru cupele europene

FCSB - Unirea Slobozia 0-0. Basarab Panduru (55 de ani), Constantin Zotta (63 de ani) și Bogdan Cosmescu au analizat remiza din etapa #8 din play-out.

FCSB a avut un joc foarte modest în partida din Ghencea, nereușind să-și creeze mari ocazii la poarta adversă.

Singura fază în care roș-albaștrii puteau înscrie a venit în prelungiri, atunci când mingea expediată de Darius Olaru din afara careului a lovit bara transversală.

FCSB - Unirea Slobozia 0-0 . Basarab Panduru: „Să nu dai niciun gol... ”

Fostul internațional Basarab Panduru i-a avertizat pe cei de la FCSB înaintea barajului pentru calificarea în preliminariile Conference League.

„0-0 cu Slobozia, 0-0 cu Metaloglobus, OK, nu e problema remiza, dar faci 0-0, adică să nu dai niciun gol...

Dar poate că azi (n.r. luni) nu a fost important rezultatul, ci să găsească formula potrivită cu Botoşani acasă şi Dinamo în deplasare”, a declarat Basarab Panduru, conform primasport.ro.

Comentatorul sportiv Bogdan Cosmescu consideră că, în urma jocului prestat cu Unirea Slobozia, cei de la FCSB ar trebui să se teamă de meciurile de la baraj.

„Cred că sunt foarte relaxaţi, nu ştiu dacă îi ajută asta. Mi se pare că au argumente să câştige cu Botoşani, nu ştiu, cu Dinamo, e greu.

Nu ştiu care sunt calculele, dar FCSB trebuie să se teamă puţin de meciurile astea două. OK, Botoşani e îngrozitor de modestă... dar Dinamo îmi place cum joacă”, a precizat Bogdan Cosmescu.

Se simte, se vede că nu e un antrenor acolo, care să coordoneze echipa, să aibă o autoritate Constantin Zotta

Semifinala barajului pentru Conference League va fi FCSB - FC Botoșani. Meciul se va disputa într-o singură manșă, pe 23 sau 24 mai, pe stadionul Steaua, din Ghencea. Meciul va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Câștigătoarea duelului va merge în finala barajului, programată pe 29 mai, împotriva echipei care va termina pe locul 4 în play-off, poziție ocupată în acest moment de Dinamo.

Formația care se va impune în finală va obține calificarea în turul al doilea preliminar al UEFA Conference League.

VIDEO. Golul anulat în FCSB - Unirea Slobozia, scor 0-0

Clasamentul în play-out

Loc Echipă Meciuri Puncte 7 FCSB 8 37 8 UTA Arad 8 36* 9 FC Botoșani 8 33 10 Oțelul Galați 8 32* 11 Csikszereda 8 30 12 Petrolul 8 25 13 Farul 8 25* 14 Hermannstadt 8 22* 15 Unirea Slobozia 8 22* 16 Metaloglobus București 8 13 *beneficiază de rotunjire *beneficiază de rotunjire

