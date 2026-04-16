Sorana da, Jaqueline ba! Cîrstea și Cristian au jucat câte 2 ore și jumătate, miercuri, la WTA Rouen. Doar una a câștigat

Sorana Cîrstez (36 de ani, #26 WTA) s-a calificat în turul secund al turneului de la Rouen (Franța), după 6-3, (5)6-7, 7-6(2) cu Fiona Ferro (29 de ani, #218 WTA).

Jaqueline Cristian (27 de ani, #33 WTA) a fost învinsă de Katie Boulter (29 de ani, #64 WTA), scor (5)6-7, 6-4, 1-6.

Dueluri intense pentru românce în cadrul competiției WTA 250 de la Rouen. Ambele reprezentante ale țării noastre au disputat meciuri de câte două ore și jumătate.

Sorana Cîrstea, în turul 2 la WTA Rouen

Sorana Cîrstea a anunțat la finalul anului 2025 că va mai fi prezentă un singur sezon în circuitul WTA. Și de atunci urcă loc după loc în ierarhia mondială!

La turneul din Franța, sportiva din Târgoviște a dat în primul tur peste o reprezentată a gazdelor. Ferro, beneficiară a unui wildcard, e prietenă bună cu zgura și ajungea în 2020 până în turul 4 la Roland Garros.

Un singur break a făcut diferența în primul set, iar cea care a reușit să-l realizeze a fost Cîrstea. Românca a făcut 4-2 și nu a mai putut fi prinsă din urmă (6-3).

Sorana a condus cu 4-1 în setul secund, însă n-a reușit să mențină ritmul. S-a ajuns în tiebreak, unde franțuzoaica a fructificat a treia minge de set avută (7-5).

Povestea s-a repetat și în setul decisiv: Cîrstea a condus cu 5-2, însă a ratat două mingi de meci și Ferro a recuperat breakul. De această dată, românca s-a descurcat mai bine în tiebreak și s-a impus cu 7-2.

Sorana Cîrstea va juca în turul următor cu Xinyu Wang (24 de ani, #32 WTA). Chinezoaica a ajuns în această fază a competiției după ce a învins trei sportive din Franța: Manon Leonard, Harmony Tan (în calificări) și Chloe Paquet (pe tabloul principal).

4.285 de euro este premiul pe care și l-a asigurat Sorana Cîrstea prin calificarea în optimile turneului de la Rouen. Primește și 30 de puncte WTA

Jaqueline Cristian, învinsă de Katie Boulter

După duelul incredibil cu Tiantsoa Sarah Rakotomanga Rajaonah, când a salvat 4 mingi de meci în setul secund și a revenit de la 0-4 în decisiv, Jaqueline Cristian nu a mai reușit să treacă și de Katie Boulter.

Românca s-a aflat la conducere pe aproape întreaga durată a primului set (3-0, 4-2), însă s-a ajuns în tiebreak, unde britanica s-a desprins rapid (0-5, 1-6). Jaqueline a salvat patru mingi de set, dar a cedat când a revenit la serviciu (5-7).

Cristian a început setul secund cu un game câștigat la retur. Nu a cedat în al optulea game, când a rezistat în fața a opt mingi de rebreak, și a câștigat manșa cu 6-4.

Jaqueline a căzut fizic în setul decisiv, iar Katie a avut câștig de cauză după 31 de minute (1-6).

Boulter va juca în sferturi cu învingătoarea dintre italianca Elisabetta Cocciaretto (25 de ani, #41 WTA) și ucraineanca Veronika Podrez (19 ani, #209 WTA).

Cele mai importante momente ale zilei de miercuri de la Rouen

Precedentele ediții ale turneului de la Rouen au fost câștigate de Sloane Stephens (2024) și Elina Svitolina (2025).

