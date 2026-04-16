Sorana da, Jaqueline ba! Cîrstea și Cristian au jucat câte 2 ore și jumătate, miercuri, la WTA Rouen. Doar una a câștigat
Sorana da, Jaqueline ba! Cîrstea și Cristian au jucat câte 2 ore și jumătate, miercuri, la WTA Rouen. Doar una a câștigat

Publicat: 16.04.2026, ora 11:00
Actualizat: 16.04.2026, ora 11:00
  • Sorana Cîrstez (36 de ani, #26 WTA) s-a calificat în turul secund al turneului de la Rouen (Franța), după 6-3, (5)6-7, 7-6(2) cu Fiona Ferro (29 de ani, #218 WTA).
  • Jaqueline Cristian (27 de ani, #33 WTA) a fost învinsă de Katie Boulter (29 de ani, #64 WTA), scor (5)6-7, 6-4, 1-6.

Dueluri intense pentru românce în cadrul competiției WTA 250 de la Rouen. Ambele reprezentante ale țării noastre au disputat meciuri de câte două ore și jumătate.

Au sărit la arbitru! FOTO. Fotbaliștii lui Real Madrid, furioși după eliminarea din Liga Campionilor! Jude Bellingham, ținut cu greu! Guler a văzut cartonașul roșu!
Citește și
Au sărit la arbitru! FOTO. Fotbaliștii lui Real Madrid, furioși după eliminarea din Liga Campionilor! Jude Bellingham, ținut cu greu! Guler a văzut cartonașul roșu!
Citește mai mult
Au sărit la arbitru! FOTO. Fotbaliștii lui Real Madrid, furioși după eliminarea din Liga Campionilor! Jude Bellingham, ținut cu greu! Guler a văzut cartonașul roșu!

Sorana Cîrstea, în turul 2 la WTA Rouen

Sorana Cîrstea a anunțat la finalul anului 2025 că va mai fi prezentă un singur sezon în circuitul WTA. Și de atunci urcă loc după loc în ierarhia mondială!

La turneul din Franța, sportiva din Târgoviște a dat în primul tur peste o reprezentată a gazdelor. Ferro, beneficiară a unui wildcard, e prietenă bună cu zgura și ajungea în 2020 până în turul 4 la Roland Garros.

Un singur break a făcut diferența în primul set, iar cea care a reușit să-l realizeze a fost Cîrstea. Românca a făcut 4-2 și nu a mai putut fi prinsă din urmă (6-3).

Sorana a condus cu 4-1 în setul secund, însă n-a reușit să mențină ritmul. S-a ajuns în tiebreak, unde franțuzoaica a fructificat a treia minge de set avută (7-5).

Povestea s-a repetat și în setul decisiv: Cîrstea a condus cu 5-2, însă a ratat două mingi de meci și Ferro a recuperat breakul. De această dată, românca s-a descurcat mai bine în tiebreak și s-a impus cu 7-2.

Sorana Cîrstea va juca în turul următor cu Xinyu Wang (24 de ani, #32 WTA). Chinezoaica a ajuns în această fază a competiției după ce a învins trei sportive din Franța: Manon Leonard, Harmony Tan (în calificări) și Chloe Paquet (pe tabloul principal).

4.285 de euro
este premiul pe care și l-a asigurat Sorana Cîrstea prin calificarea în optimile turneului de la Rouen. Primește și 30 de puncte WTA

Jaqueline Cristian, învinsă de Katie Boulter

După duelul incredibil cu Tiantsoa Sarah Rakotomanga Rajaonah, când a salvat 4 mingi de meci în setul secund și a revenit de la 0-4 în decisiv, Jaqueline Cristian nu a mai reușit să treacă și de Katie Boulter.

Românca s-a aflat la conducere pe aproape întreaga durată a primului set (3-0, 4-2), însă s-a ajuns în tiebreak, unde britanica s-a desprins rapid (0-5, 1-6). Jaqueline a salvat patru mingi de set, dar a cedat când a revenit la serviciu (5-7).

Cristian a început setul secund cu un game câștigat la retur. Nu a cedat în al optulea game, când a rezistat în fața a opt mingi de rebreak, și a câștigat manșa cu 6-4.

Jaqueline a căzut fizic în setul decisiv, iar Katie a avut câștig de cauză după 31 de minute (1-6).

Boulter va juca în sferturi cu învingătoarea dintre italianca Elisabetta Cocciaretto (25 de ani, #41 WTA) și ucraineanca Veronika Podrez (19 ani, #209 WTA).

Cele mai importante momente ale zilei de miercuri de la Rouen

Precedentele ediții ale turneului de la Rouen au fost câștigate de Sloane Stephens (2024) și Elina Svitolina (2025).

Citește și

Bayern - Real, spectacol și controverse FOTO. Fazele care ar fi putut schimba soarta partidei din sferturile Ligii Campionilor
Liga Campionilor
10:22
Bayern - Real, spectacol și controverse FOTO. Fazele care ar fi putut schimba soarta partidei din sferturile Ligii Campionilor
Citește mai mult
Bayern - Real, spectacol și controverse FOTO. Fazele care ar fi putut schimba soarta partidei din sferturile Ligii Campionilor
Participă Iran la CM 2026? Anunțul categoric făcut de președintele FIFA: „M-am dus să-i văd acum două săptămâni. Nu trăim pe Lună”
Campionatul Mondial
10:07
Participă Iran la CM 2026? Anunțul categoric făcut de președintele FIFA: „M-am dus să-i văd acum două săptămâni. Nu trăim pe Lună”
Citește mai mult
Participă Iran la CM 2026? Anunțul categoric făcut de președintele FIFA: „M-am dus să-i văd acum două săptămâni. Nu trăim pe Lună”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU. Avertisment de la Prodecanul Facultății de Automatică din București: „Când Uber ajunge să vândă traseele oamenilor care merg la clinici de oncologie”
INTERVIU. Avertisment de la Prodecanul Facultății de Automatică din București: „Când Uber ajunge să vândă traseele oamenilor care merg la clinici de oncologie”
INTERVIU. Avertisment de la Prodecanul Facultății de Automatică din București: „Când Uber ajunge să vândă traseele oamenilor care merg la clinici de oncologie”
Știrile zilei din sport
Ultima ședință a lui Lucescu GOLAZO.ro a reconstituit orele dinaintea colapsului de la Mogoșoaia: „Nu dormise două nopți, n-a putut accepta așa ceva”
Nationala
10:19
Ultima ședință a lui Lucescu GOLAZO.ro a reconstituit orele dinaintea colapsului de la Mogoșoaia: „Nu dormise două nopți, n-a putut accepta așa ceva”
Citește mai mult
Ultima ședință a lui Lucescu GOLAZO.ro a reconstituit orele dinaintea colapsului de la Mogoșoaia: „Nu dormise două nopți, n-a putut accepta așa ceva”
U Cluj și CFR, ca Milan și Inter?  Rivalele ar putea împărți același stadion din sezonul viitor » Varga: „Pe toți îi scutim, numai pe CFR nu?!”
Superliga
11:14
U Cluj și CFR, ca Milan și Inter? Rivalele ar putea împărți același stadion din sezonul viitor » Varga: „Pe toți îi scutim, numai pe CFR nu?!”
Citește mai mult
U Cluj și CFR, ca Milan și Inter?  Rivalele ar putea împărți același stadion din sezonul viitor » Varga: „Pe toți îi scutim, numai pe CFR nu?!”
Hermannstadt a câștigat! Decizia luată de FIFA după ce sibienii n-au primit cei 1,3 milioane de euro pentru Ianis Stoica. Ce riscă Estrela
Superliga
11:56
Hermannstadt a câștigat! Decizia luată de FIFA după ce sibienii n-au primit cei 1,3 milioane de euro pentru Ianis Stoica. Ce riscă Estrela
Citește mai mult
Hermannstadt a câștigat! Decizia luată de FIFA după ce sibienii n-au primit cei 1,3 milioane de euro pentru Ianis Stoica. Ce riscă Estrela
Iraniencele au rupt tăcerea Primele declarații publice făcute de jucătoarele catalogate „trădătoare” după protestul de la Cupa Asiei
Fotbal feminin
11:50
Iraniencele au rupt tăcerea Primele declarații publice făcute de jucătoarele catalogate „trădătoare” după protestul de la Cupa Asiei
Citește mai mult
Iraniencele au rupt tăcerea Primele declarații publice făcute de jucătoarele catalogate „trădătoare” după protestul de la Cupa Asiei
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
12:57
„Era opusul lui Deac” Daniel Pancu, despre plecarea vedetei aduse cu surle și trâmbițe în 2025: „Chiar nu-i vedeam utilitatea”
„Era opusul lui Deac” Daniel Pancu, despre plecarea vedetei aduse cu surle și trâmbițe în 2025: „Chiar nu-i vedeam utilitatea”
11:56
Hermannstadt a câștigat! Decizia luată de FIFA după ce sibienii n-au primit cei 1,3 milioane de euro pentru Ianis Stoica. Ce riscă Estrela
Hermannstadt a câștigat! Decizia luată de FIFA după ce sibienii n-au primit cei 1,3 milioane de euro pentru Ianis Stoica. Ce riscă Estrela
11:50
Iraniencele au rupt tăcerea Primele declarații publice făcute de jucătoarele catalogate „trădătoare” după protestul de la Cupa Asiei
Iraniencele au rupt tăcerea Primele declarații publice făcute de jucătoarele catalogate „trădătoare” după protestul de la Cupa Asiei
11:14
U Cluj și CFR, ca Milan și Inter? Rivalele ar putea împărți același stadion din sezonul viitor » Varga: „Pe toți îi scutim, numai pe CFR nu?!”
U Cluj și CFR, ca Milan și Inter?  Rivalele ar putea împărți același stadion din sezonul viitor » Varga: „Pe toți îi scutim, numai pe CFR nu?!”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan
Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc
Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia
Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU
Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?
Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii
Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona <span>anti-Kovacs</span>
O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh
Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare
Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Vlad Nedelea: Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Vlad Nedelea: Războiul <span>Lucescu-presă</span> care <span>n-a</span> existat
Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur
Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj

Cristian Geambașu: Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj

Cristian Geambașu: Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj
Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am făcut-o

Cătălin Tolontan: Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am făcut-o

Cătălin Tolontan: Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am <span>făcut-o</span>
Mircea Lucescu - numărând timpul

Dan Udrea: Mircea Lucescu - numărând timpul

Dan Udrea: Mircea Lucescu <span>-</span> numărând timpul
Il Luce s-a stins pe teren

Theodor Jumătate: Il Luce s-a stins pe teren

Theodor Jumătate: Il Luce <span>s-a</span> stins pe teren
A murit Mircea Lucescu, copilul care n-a vrut să mai sufere de foame

Cătălin Tolontan: A murit Mircea Lucescu, copilul care n-a vrut să mai sufere de foame

Cătălin Tolontan: A murit Mircea Lucescu, copilul care <span>n-a</span> vrut să mai sufere de foame
Latin Mannschaft

Radu Naum: Latin Mannschaft

Radu Naum: Latin Mannschaft
Metoda Spalletti

Cristian Geambașu: Metoda Spalletti

Cristian Geambașu: Metoda Spalletti
Când victima devine complicele huliganilor

Dan Udrea: Când victima devine complicele huliganilor

Dan Udrea: Când victima devine complicele huliganilor
Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?

Ioana Mihalcea: Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?

Ioana Mihalcea: Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?
