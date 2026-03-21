„Cel mai în formă din România” Jucătorul pe care Pancu și-ar fi dorit să-l vadă convocat de Mircea Lucescu: „Rupe brazda sub el”

Daniel Pancu (48 de ani), antrenorul celor de la CFR Cluj, considră că Mircea Lucescu (80 de ani) ar fi trebuit să-l convoace pe Lorenzo Biliboc (19 ani) pentru meciul cu Turcia din barajul pentru CM 2026 .

Turcia - România se joacă joi, 26 martie, de la ora 19:00.

Daniel Pancu l-a catalogat pe Biliboc drept „cel mai în formă atacant din România” și a avut numai cuvinte de laudă la adresa jucătorului său.

Daniel Pancu, despre Lorenzo Biliboc: „Cel mai în formă fotbalist din atac din campionatul României”

„Am avut o formă foarte bună. Nici nu avem foarte mulți români în lot. Dacă te uiți pe echipa noastră, ai Biliboc, care este cel mai în formă fotbalist din atac din campionatul României.

Dintre toți, din România, Biliboc este cel mai în formă. E numărul 1. Are niște calități greu de găsit. A mai fost Tavi Popescu acum câțiva ani.

Biliboc este un jucător foarte agresiv fără minge. Atacă spațiile. Rupe brazda sub el. La antrenamente are parametri de campionate mari din Europa. Aici se face diferența. E foarte agresiv, asta are în plus față de Tavi Popescu”, a spus Daniel Pancu, citat de fanatik.ro.

Un singur jucător de la CFR Cluj a fost convocat de Mircea Lucescu: Mihai Popa (25 de ani). Portarul a acuzat o problemă medicală după meciul cu Rapid și a fost înlocuit de urgență cu Cătălin Căbuz (29 de ani), goalkeeperul lui FC Argeș.

Daniel Pancu: „A avut acum o lună ofertă de 2,5 milioane!”

Întrebat la ce sumă ar putea fi evaluat Biliboc în acest moment, Pancu nu a stat pe gânduri și a afirmat că acesta valorează aproximativ 4-5 milioane de euro.

Mai mult decât atât, antrenorul ardelenilor a dezvăluit că atacantul a avut o ofertă dintr-o ligă europeană de nivel mijlociu.

„Acum e de 4-5 milioane Biliboc. Îl ajută vârsta, asta face prețul. Știu că, în urmă cu o lună, vorbea cineva de 2 milioane și ceva. O echipă, nu din top 5, dar dintr-un campionat intermediar.

Deci, acum o lună a fost discuția, undeva la 2,5 milioane. Da, de pe acolo (n.r. Belgia, Olanda)”, a concluzionat Pancu.

450.000 de euro este cota de piață a lui Lorenzo Biliboc, potrivit transfermark.ro

Născut în Italia, la Torino, atacantul a ajuns la CFR în vara anului trecut, fiind transferat de la Juventus, unde a evoluat pentru echipa U20 a clubului.

8 goluri și 2 pase de decisive are Biliboc în 31 de meciuri pentru CFR Cluj

Lotul convocat de Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia

PORTARI

Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 7/0)

(Celta Vigo | Spania, 7/0) Marian AIOANI (Rapid, 0/0)

(Rapid, 0/0) Cătălin CĂBUZ (FC Argeș, 0/0)

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2)

(Rayo Vallecano | Spania, 36/2) Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia, 23/0)

(Gaziantep | Turcia, 23/0) Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1)

(Tottenham | Anglia, 27/1) Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1)

(Yunnan Yukun | China, 44/1) Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1)

(Hannover 96 | Germania, 8/1) Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1)

(Universitatea Craiova, 22/1) Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0)

(Universitatea Cluj, 0/0) Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2)

(Universitatea Craiova, 50/2) Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);

MIJLOCAȘI

Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0)

(Universitatea Craiova, 6/0) Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0)

(Pafos | Cipru, 5/0) Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12)

(AEK Atena | Grecia, 72/12) Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15)

(Dalian Yingbo | China, 84/15) Florin TĂNASE (FCSB, 26/5)

(FCSB, 26/5) Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8)

(Alanyaspor | Turcia, 51/8) Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11)

(PSV | Țările de Jos, 43/11) Alexandru DOBRE (Rapid, 5/0)

(Rapid, 5/0) Valentin MIHĂILĂ (Rizespor | Turcia, 33/5)

(Rizespor | Turcia, 33/5) Claudiu PETRILA (Rapid, 2/0)

(Rapid, 2/0) Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1)

ATACANȚI

Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2)

(FCSB, 7/2) David MICULESCU (FCSB, 6/0)

(FCSB, 6/0) Marius COMAN (UTA Arad, 0/0)

