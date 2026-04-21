„A fost un moment psihologic”  Unde crede Bogdan Andone că a pierdut FC Argeș calificarea în finala Cupei: „Am fi avut încredere mai mare”  

FC ARGEȘ - U CLUJ 1-1 (4-5 d.pen.). Bogdan Andone (51 de ani), a vorbit despre jocul prestat de echipa sa, în semifinalele Cupei României.

FC Argeș a ratat calificarea în finala Cupei României, după ce a fost învinsă la penalty-uri de U Cluj. Adel Bettaieb a ratat ultima lovitură de la 11 metri.

FC ARGEȘ - U CLUJ. Bogdan Andone: „Le mulțumesc tuturor”

Tehnicianul lui FC Argeș a vorbit la finalul meciului. Iată ce a declarat acesta:

„În primul rând vreau să-i felicit pe jucători pentru modul în care au luptat și să le mulțumesc suporterilor pentru susținere, chiar dacă am pierdut.

Un joc tipic de Cupă, prima repriză ne-a aparținut, puteam face 2-0, apoi în repriza a doua U Cluj a dominat. În prelungiri am avut ratarea uriașă a lui Rață, iar la penalty-uri a fost soartă.

Dacă ar fi rămas decizia de la primul penalty (n.r. care s-a repetat), noi am fi avut încredere mai mare, iar U Cluj presiune. Era primul penalty, fusese apărat, ceea ce ne dădea un avantaj atât ca scor, cât și psihologic.

Cred că la fel cum s-a repetat acel penalty ar fi trebuit să se repete și execuția lui Drammeh, cel care s-a oprit, deși eu știu că nu e regulamentar.

Robert Moldoveanu era un executant de penalty, ar fi fost schimbările Matos - Moldoveanu și Bettaieb - Brobbey, pentru că Adel deja suferea, dar apoi acea accidentare a lui Robert ne-a dat peste cap. Moldo va lipsi o perioadă destul de lungă”, a declarat Bogdan Andone, la Digi Sport.

Bogdan Andone: „Vom încerca să terminăm cât mai sus”

„Adel ne-a ajutat foarte mult sezonul ăsta, a avut un an senzațional. Se întâmplă, putea rata oricine, important e că au avut atitudine, că ne-am bătut de la egal la egal cu o echipă care se bate la campionat.

Rămânem cu această dezamăgire, fără calificarea în finală. Se adună o dezamăgire după alta și nu reușim să facem și noi o victorie ca rezultat, nu ca joc.

Vom încerca să terminăm cât mai sus în campionat. Pregătim fiecare joc la victorie, dar din păcate lipsa de experiență, de gestionare a momentelor, ne-au făcut să pierdem cele 2-3 puncte pe care le puteam avea în plus”, a mai spus Andone.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport