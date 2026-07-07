Ferrari reaprinde lupta la titlu Victoria lui Charles Leclerc schimbă calculele în Formula 1
Ferrari revine în joc după cursa din weekend / IMAGO
Formula 1

Ferrari reaprinde lupta la titlu Victoria lui Charles Leclerc schimbă calculele în Formula 1

alt-text Bogdan Stamatoiu
alt-text Publicat: 07.07.2026, ora 13:39
alt-text Actualizat: 07.07.2026, ora 13:39
  • Ferrari revine în cursa pentru primul loc la constructori. Diferențele din clasament încep să se micșoreze
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Formula 1 poate intra într-o nouă etapă. După luni în care lupta pentru titlu părea să se îndrepte într-o singură direcție, Marele Premiu al Marii Britanii a schimbat perspectiva. Charles Leclerc a adus Ferrari pe cea mai înaltă treaptă a podiumului la Silverstone, iar rezultatul are o valoare mult mai mare decât punctele obținute.

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Într-o cursă complicată, influențată de schimbările de strategie și de intervențiile safety car-ului, pilotul monegasc a gestionat perfect momentele decisive și a obținut o victorie care oferă un nou impuls pentru Ferrari într-un sezon în care echipa italiană încearcă să revină în prim-planul Formulei 1.

Un rezultat care spulberă liniștea sezonului

Victoria lui Leclerc vine într-un moment extrem de important. Liderul clasamentului, Kimi Antonelli, a avut parte de un weekend de coșmar și nu a reușit să capitalizeze avantajul pe care îl avea.

În loc să își consolideze poziția, italianul a văzut cum unul dintre principalii săi urmăritori recuperează puncte importante, iar diferența din clasament scade.

După o jumătate de sezon disputat, Formula 1 intră din nou într-o zonă în care fiecare cursă poate schimba ierarhia.

Ferrari începe să creadă din nou

Dincolo de punctele din clasament, triumful lui Leclerc este privit în interiorul echipei Ferrari ca o confirmare că dezvoltările tehnice din ultimele luni încep să dea rezultate.

Ferrari a demonstrat că poate gestiona strategic o cursă complicată și poate ține piept rivalilor pe unul dintre cele mai exigente circuite.

În ultimii ani, au existat numeroase întrebări privind viitorul lui Charles Leclerc și capacitatea sa de a transforma vitezele mari în rezultate.

Weekendul trecut, monegascul de 28 de ani a pilotat exact cum avea nevoie Ferrari într-un moment crucial al sezonului. Victoria îi întărește statutul de lider al echipei și îi oferă un important avantaj moral înaintea etapelor care urmează.

Pentru fanii Scuderiei, victoria din Marea Britanie valorează mai mult decât un simplu succes de etapă. Este semnalul că echipa poate iar să viseze la cel mai important trofeu din Formula 1.

Clasament piloți

  • Antonelli (Mercedes) 179 puncte
  • Russell (Mercedes) 154 p
  • Hamilton (Ferrari) 147 p
  • Leclerc (Ferrari) 108 p
  • Norris (McLaren) 97 p

Clasament constructori

  • Mercedes 333 puncte
  • Ferrari 255 p
  • McLaren 179 p
  • Red Bull 128 p
  • Alpine 60 p

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