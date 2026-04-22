Programul României la Euro  Când va juca naționala de handbal feminin la turneul final din acest an

Federația Europeană de Handbal (EHF) a anunțat programul Campionatului European de la sfârșitul acestui an. Când va juca România, în rândurile de mai jos.

Europeanul din acest an va avea loc în perioada 3-20 decembrie.

România este una dintre gazdele turneului, alături de Polonia, Cehia, Slovacia și Turcia.

Programul României la Campionatul European de Handbal Feminin

România a fost repartizată în grupa B, alături de Norvegia, campioana olimpică, mondială și europeană en-titre, Elveția și Macedonia de Nord.

În prima etapă a turneului final, naționala noastră va juca împotriva Norvegiei pe 4 decembrie, de la ora 21:00. Apoi, în cel de-al doilea meci, România va înfrunta Macedonia de Nord două zile mai târziu, de la 18:30.

În ultima etapă a grupei B, „tricolorele” vor juca în compania naționalei Elveției, pe 8 decembrie, de la ora 18:30.

Programul complet al Grupei B de la Euro:

4 decembrie - Elveția - Macedonia de Nord (18:30) / România - Norvegia (21:00)

6 decembrie - România - Macedonia de Nord (18:30) / Norvegia - Elveția (21:00)

/ Norvegia - Elveția (21:00) 8 decembrie - Elveția - România (18:30) / Macedonia de Nord (21:00)

Tot ce trebuie să știi despre EHF Euro 2026

Primele două echipe din fiecare grupă preliminară se califică în grupele principale, care se vor juca la Cluj-Napoca (echipele din grupele A, B și C) și la Katowice (echipele din grupele D, E și F).

Practic, în grupa principală România ar putea da peste Ungaria, Muntenegru, Danemarca și Spania! Numai primele două formații vor face pasul spre semifinale.

Final Four-ul competiției va avea loc Spodek Arena din Katowice, pe 18 decembrie (semifinale) și 20 decembrie.

La EURO 2024, naționala României s-a clasat pe locul 11. În cadrul ediției de anul acesta, Grecia va fi debutantă.

