Programul României la Euro  Când va juca naționala de handbal feminin la turneul final din acest an
alt-text Publicat: 22.04.2026, ora 20:47
alt-text Actualizat: 22.04.2026, ora 20:47
  • Federația Europeană de Handbal (EHF) a anunțat programul Campionatului European de la sfârșitul acestui an. Când va juca România, în rândurile de mai jos.
  • Europeanul din acest an va avea loc în perioada 3-20 decembrie.

România este una dintre gazdele turneului, alături de Polonia, Cehia, Slovacia și Turcia.

Popovici, campion național David a câștigat proba de 50 de metri liber la Otopeni » Ce a spus la final + a apărut cu un tatuaj temporar
Citește și
Popovici, campion național David a câștigat proba de 50 de metri liber la Otopeni » Ce a spus la final + a apărut cu un tatuaj temporar
Citește mai mult
Popovici, campion național David a câștigat proba de 50 de metri liber la Otopeni » Ce a spus la final + a apărut cu un tatuaj temporar

Programul României la Campionatul European de Handbal Feminin

România a fost repartizată în grupa B, alături de Norvegia, campioana olimpică, mondială și europeană en-titre, Elveția și Macedonia de Nord.

În prima etapă a turneului final, naționala noastră va juca împotriva Norvegiei pe 4 decembrie, de la ora 21:00. Apoi, în cel de-al doilea meci, România va înfrunta Macedonia de Nord două zile mai târziu, de la 18:30.

În ultima etapă a grupei B, „tricolorele” vor juca în compania naționalei Elveției, pe 8 decembrie, de la ora 18:30.

Programul complet al Grupei B de la Euro:

  • 4 decembrie - Elveția - Macedonia de Nord (18:30) / România - Norvegia (21:00)
  • 6 decembrie - România - Macedonia de Nord (18:30) / Norvegia - Elveția (21:00)
  • 8 decembrie - Elveția - România (18:30) / Macedonia de Nord (21:00)

Tot ce trebuie să știi despre EHF Euro 2026

Primele două echipe din fiecare grupă preliminară se califică în grupele principale, care se vor juca la Cluj-Napoca (echipele din grupele A, B și C) și la Katowice (echipele din grupele D, E și F).

Practic, în grupa principală România ar putea da peste Ungaria, Muntenegru, Danemarca și Spania! Numai primele două formații vor face pasul spre semifinale.

Final Four-ul competiției va avea loc Spodek Arena din Katowice, pe 18 decembrie (semifinale) și 20 decembrie.

La EURO 2024, naționala României s-a clasat pe locul 11. În cadrul ediției de anul acesta, Grecia va fi debutantă.

Citește și

Charalambous a decis! Hotărârea luată de tehnician în privința revenirii la FCSB: „Nu m-a surprins”
Superliga
19:33
Charalambous a decis! Hotărârea luată de tehnician în privința revenirii la FCSB: „Nu m-a surprins”
Citește mai mult
Charalambous a decis! Hotărârea luată de tehnician în privința revenirii la FCSB: „Nu m-a surprins”
Se știu jucătorii legați de interlopi! Nume mari din fotbalul mondial implicate în scandalul escortelor din Milano: de la Leao la Bastoni
Campionate
19:19
Se știu jucătorii legați de interlopi! Nume mari din fotbalul mondial implicate în scandalul escortelor din Milano: de la Leao la Bastoni
Citește mai mult
Se știu jucătorii legați de interlopi! Nume mari din fotbalul mondial implicate în scandalul escortelor din Milano: de la Leao la Bastoni

Scumpiri la pompă. Cât costă benzina și motorina azi la marile stații de alimentare
Scumpiri la pompă. Cât costă benzina și motorina azi la marile stații de alimentare
Scumpiri la pompă. Cât costă benzina și motorina azi la marile stații de alimentare
Antrenor surpriză pentru FCSB Un fost fotbalist la Rapid, secund al lui Serse Cosmi și campion în Croația a fost propus să-l înlocuiască pe Rădoi
Superliga
15:08
Antrenor surpriză pentru FCSB Un fost fotbalist la Rapid, secund al lui Serse Cosmi și campion în Croația a fost propus să-l înlocuiască pe Rădoi
Citește mai mult
Antrenor surpriză pentru FCSB Un fost fotbalist la Rapid, secund al lui Serse Cosmi și campion în Croația a fost propus să-l înlocuiască pe Rădoi
Mandorlini, atac frontal la Varga Fostul antrenor de la CFR: „Peștele de la cap se împute!”  La ce se referă + Susține marea rivală în lupta pentru titlu
Superliga
14:31
Mandorlini, atac frontal la Varga Fostul antrenor de la CFR: „Peștele de la cap se împute!” La ce se referă + Susține marea rivală în lupta pentru titlu
Citește mai mult
Mandorlini, atac frontal la Varga Fostul antrenor de la CFR: „Peștele de la cap se împute!”  La ce se referă + Susține marea rivală în lupta pentru titlu
Premieră în Liga 1 Ce va apărea pe ecranele televizoarelor românilor la derby-ul Dinamo - Rapid
Superliga
14:20
Premieră în Liga 1 Ce va apărea pe ecranele televizoarelor românilor la derby-ul Dinamo - Rapid
Citește mai mult
Premieră în Liga 1 Ce va apărea pe ecranele televizoarelor românilor la derby-ul Dinamo - Rapid
Duel feroce pentru titlu Manchester City și Arsenal, despărțite doar de golurile marcate în sprintul din Premier League
Campionate
14:12
Duel feroce pentru titlu Manchester City și Arsenal, despărțite doar de golurile marcate în sprintul din Premier League
Citește mai mult
Duel feroce pentru titlu Manchester City și Arsenal, despărțite doar de golurile marcate în sprintul din Premier League
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
16:37
Cristian Geambașu McPuișorul Lamine
Cristian Geambașu McPuișorul Lamine
16:52
„Mulțumesc că ați vrut să mă jefuiți!” Di Maria șochează când vorbește despre aventura sa la Manchester United
„Mulțumesc că ați vrut să mă jefuiți!” Di Maria șochează când vorbește despre aventura sa la Manchester United
15:08
Antrenor surpriză pentru FCSB Un fost fotbalist la Rapid, secund al lui Serse Cosmi și campion în Croația a fost propus să-l înlocuiască pe Rădoi
Antrenor surpriză pentru FCSB Un fost fotbalist la Rapid, secund al lui Serse Cosmi și campion în Croația a fost propus să-l înlocuiască pe Rădoi
15:43
Protest la Rapid Ultrașii au luat o decizie radicală: „Derapaje grave și în formă continuă” » Ce reclamă și ce se va întâmpla la meciuri
Protest la Rapid Ultrașii au luat o decizie radicală: „Derapaje grave și în formă continuă” » Ce reclamă și ce se va întâmpla la meciuri
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi
Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?
Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește
Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?
Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!
Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1
Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!
Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România
Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia
Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului
Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU
Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc
Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan
Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?
Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii
Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona <span>anti-Kovacs</span>
O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh
Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare
Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Vlad Nedelea: Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Vlad Nedelea: Războiul <span>Lucescu-presă</span> care <span>n-a</span> existat
Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur
Șoc în Spania. Ratează Yamal CM? Un medic din Spania lansează  un avertisment  pentru starul Barcelonei: „Este foarte riscant”
Campionate
13:43
Șoc în Spania. Ratează Yamal CM? Un medic din Spania lansează un avertisment pentru starul Barcelonei: „Este foarte riscant”
Citește mai mult
Șoc în Spania. Ratează Yamal CM? Un medic din Spania lansează  un avertisment  pentru starul Barcelonei: „Este foarte riscant”
Petrolul: alba-neagra cu împrumuturile Cu 9 milioane de euro datorie, clubul a returnat în 2025 împrumutul fostului președinte, dar l-a mărit pe cel al actualului șef
Superliga
13:16
Petrolul: alba-neagra cu împrumuturile Cu 9 milioane de euro datorie, clubul a returnat în 2025 împrumutul fostului președinte, dar l-a mărit pe cel al actualului șef
Citește mai mult
Petrolul: alba-neagra cu împrumuturile Cu 9 milioane de euro datorie, clubul a returnat în 2025 împrumutul fostului președinte, dar l-a mărit pe cel al actualului șef
Presiunea lui Chivu, decisivă! Ce a hotărât Inter în privința lui Hakan Calhanoglu: „E jumătate din echipă”
Campionate
11:21
Presiunea lui Chivu, decisivă! Ce a hotărât Inter în privința lui Hakan Calhanoglu: „E jumătate din echipă”
Citește mai mult
Presiunea lui Chivu, decisivă! Ce a hotărât Inter în privința lui Hakan Calhanoglu: „E jumătate din echipă”
Nadia lui Țiriac vs Nadia lui Ciucu. Miliardarul și primarul se bat în „cine dă mai mult" pe statuia gimnastei de 10
B365
22.04
Nadia lui Țiriac vs Nadia lui Ciucu. Miliardarul și primarul se bat în „cine dă mai mult" pe statuia gimnastei de 10
Citește mai mult
Nadia lui Țiriac vs Nadia lui Ciucu. Miliardarul și primarul se bat în „cine dă mai mult" pe statuia gimnastei de 10

