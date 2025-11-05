Cine transmite la TV Unde se văd partidele Basel - FCSB și Rapid Viena - U Craiova din Europa League și Conference League

FCSB și Universitatea Craiova evoluează, joi, în cupele europene.

Cele două reprezentante ale României vor juca de la 19:45, respectiv 22:00, în Europa League și Conference League.

Partidele vor putea fi urmărite în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe două posturi TV. Detalii, mai jos.

Prima care va intra în scenă va fi FCSB. Campioana României se va duela cu Basel, în Elveția, de la ora 19:45, în etapa #4 a fazei principale din Europa League.

Cine transmite la TV Basel - FCSB

Meciul celor de la FCSB va fi transmis în direct pe două posturi de televiziune: Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Elevii lui Elias Charalambous sunt în căutarea victoriei cu numărul 2 în grupa XXL din Europa League. FCSB se află pe locul 28, cu 3 puncte după 3 meciuri.

Programul FCSB în Europa League:

Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1

0-1 FCSB - Young Boys (Elveția) 0-2

- Young Boys (Elveția) 0-2 FCSB - Bologna 1-2

- Bologna 1-2 6 noiembrie, 19:45: Basel (Elveția) - FCSB

Basel (Elveția) - FCSB 27 noiembrie, 22:00: Steaua Roșie (Serbia) - FCSB

Steaua Roșie (Serbia) - FCSB 11 decembrie, 22:00: FCSB - Feyenoord (Olanda)

FCSB - Feyenoord (Olanda) 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB

Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)

Cine transmite la TV Rapid Viena - Universitatea Craiova

Oltenii se vor deplasa în capitala Austriei, unde vor întâlni pe Rapid Viena, de la ora 22:00, în etapa #3 din faza principală a Conference League.

Duelul elevilor lui Mirel Rădoi va fi transmis tot de Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

În prima etapă, Universitatea Craiova a cedat împotriva polonezilor de la Rakow, 0-2, iar în etapa #2 a remizat cu FC Noah (Armenia), 1-1.

Înaintea partidei de pe Allianz Stadion, oltenii se află pe locul 28, cu 1 punct obținut. De partea cealaltă, Rapid Viena este pe locul 35, cu 0 puncte și golaveraj -6.

Programul Universității Craiova în Conference League:

Rakow - U Craiova , 2-0

, 2-0 U Craiova - FC Noah, 1-1

6 noiembrie, ora 22:00 : Rapid Viena - U Craiova

: Rapid Viena - U Craiova 27 noiembrie, ora 19:45 : U Craiova - FSV Mainz 05

: U Craiova - FSV Mainz 05 11 decembrie, ora 19:45 : U Craiova - Sparta Praga

: U Craiova - Sparta Praga 18 decembrie, ora 22:00: AEK Atena - U Craiova

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport