Tensiuni la Farul Ciprian Marica nu știa că Flavius Stoican e noul antrenor: „Poate e un mesaj pentru mine”
Superliga

alt-text Alexandru Smeu
Publicat: 13.04.2026, ora 20:38
  • Ciprian Marica (40 de ani), acționar minoritar la Farul, a dezvăluit că nu a fost consultat cu privire la alegerea noului antrenor.

Ianis Zicu (42 de ani) și-a anunțat demisia de pe banca „marinarilor” imediat după meciul cu Hermannstadt (0-1).

Farul nu a stat mult pe gânduri și l-a numit în funcție pe Flavius Stoican, cel care era liber de contract după despărțirea de CSM Reșița.

Ciprian Marica, surprins de numirea lui Flavius Stoican: „Nu am știut”

În ciuda faptului că se află în conducerea clubului, fostul atacant susține că nu a fost pus în temă cu privire la alegerea noului antrenor al dobrogenilor.

De asemenea, Marica crede că Ianis Zicu a luat decizia greșită când a ales să demisioneze de la „cârma” echipei.

„Sunt la același nivel cu presa. Nu am fost consultat. Nu am luat parte la această decizie. Dacă nu aveam puțin noroc, aflam odată cu voi.

Cred că Zicu a luat o decizie greșită. Dacă lucrurile nu vor merge, totul se va sparge în capul lui. Iar dacă lucrurile vor merge, cel care vine după el își va lua toate meritele. A fost decizia lui. Nediscutată. Necântărită bine. Dar a fost decizia lui”, a declarat Marica, citat de sport.ro.

În momentul în care a fost întrebat ce poate aduce nou Flavius Stoican, Marica a replicat:

Nu știu. Nu aș vrea să mai vorbesc despre asta. Mă rezum la a spune că nu am știut și că nu știu. Poate competențele mele nu sunt suficient de bune în ceea ce privește aceste decizii ale clubului.

Poate chiar sunt un mesaj pentru mine. Ce pot să spun e că nu mă voi opune niciodată deciziilor care aduc evoluție acestui club”, a concluzionat acționarul minoritar al dobrogenilor.

Clasamentul în play-out

LocEchipaMeciuriPuncte
7UTA Arad431
8FCSB430
9Botoșani427
10Oțelul424
11Csikszereda423
12Farul Constanța423
13Petrolul Ploiești422*
14Unirea Slobozia419
15Hermannstadt418*
16Metaloglobus410

*️ - beneficiază de rotunjire

farul constanta Ciprian Marica Ianis Zicu Flavius Stoican superliga
Top stiri
Bîrligea a ajuns pe masa de operație Intervenție chirurgicală de o oră și 40 de minute suferită de atacantul de la FCSB
Superliga
14.04
Bîrligea a ajuns pe masa de operație Intervenție chirurgicală de o oră și 40 de minute suferită de atacantul de la FCSB
Citește mai mult
Bîrligea a ajuns pe masa de operație Intervenție chirurgicală de o oră și 40 de minute suferită de atacantul de la FCSB
România, amicale în iunie „Tricolorii” și-au aflat adversarii. Momentul în care s-a născut Generația de Aur: „Hagi și Răducioiu ne-au frânt inimile”
Nationala
14.04
România, amicale în iunie „Tricolorii” și-au aflat adversarii. Momentul în care s-a născut Generația de Aur: „Hagi și Răducioiu ne-au frânt inimile”
Citește mai mult
România, amicale în iunie „Tricolorii” și-au aflat adversarii. Momentul în care s-a născut Generația de Aur: „Hagi și Răducioiu ne-au frânt inimile”
Și de Paști, tot FCSB! Duelul cu Oțelul a fost cel mai vizionat meci al etapei la TV. Pe locul 2, aproape la egalitate, două dueluri din play-off
Superliga
14.04
Și de Paști, tot FCSB! Duelul cu Oțelul a fost cel mai vizionat meci al etapei la TV. Pe locul 2, aproape la egalitate, două dueluri din play-off
Citește mai mult
Și de Paști, tot FCSB! Duelul cu Oțelul a fost cel mai vizionat meci al etapei la TV. Pe locul 2, aproape la egalitate, două dueluri din play-off
Victorie pentru România la tribunalul ICSID în litigiul cu Plaza Centers privind Casa Radio. Statul român nu mai trebuie să dea firmei peste 400 de milioane €
B365
13.04
Victorie pentru România la tribunalul ICSID în litigiul cu Plaza Centers privind Casa Radio. Statul român nu mai trebuie să dea firmei peste 400 de milioane €
Citește mai mult
Victorie pentru România la tribunalul ICSID în litigiul cu Plaza Centers privind Casa Radio. Statul român nu mai trebuie să dea firmei peste 400 de milioane €

Echipe/Competiții

fcsb 25 CFR Cluj 16 dinamo bucuresti 13 rapid 16 Universitatea Craiova 7 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi 1 uta arad farul constanta 9

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
15.04

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share