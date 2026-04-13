Tensiuni la Farul Ciprian Marica nu știa că Flavius Stoican e noul antrenor: „Poate e un mesaj pentru mine”

Ciprian Marica (40 de ani), acționar minoritar la Farul, a dezvăluit că nu a fost consultat cu privire la alegerea noului antrenor.

Ianis Zicu (42 de ani) și-a anunțat demisia de pe banca „marinarilor” imediat după meciul cu Hermannstadt (0-1).

Farul nu a stat mult pe gânduri și l-a numit în funcție pe Flavius Stoican, cel care era liber de contract după despărțirea de CSM Reșița.

Ciprian Marica, surprins de numirea lui Flavius Stoican: „Nu am știut”

În ciuda faptului că se află în conducerea clubului, fostul atacant susține că nu a fost pus în temă cu privire la alegerea noului antrenor al dobrogenilor.

De asemenea, Marica crede că Ianis Zicu a luat decizia greșită când a ales să demisioneze de la „cârma” echipei.

„Sunt la același nivel cu presa. Nu am fost consultat. Nu am luat parte la această decizie. Dacă nu aveam puțin noroc, aflam odată cu voi.

Cred că Zicu a luat o decizie greșită. Dacă lucrurile nu vor merge, totul se va sparge în capul lui. Iar dacă lucrurile vor merge, cel care vine după el își va lua toate meritele. A fost decizia lui. Nediscutată. Necântărită bine. Dar a fost decizia lui”, a declarat Marica, citat de sport.ro.

În momentul în care a fost întrebat ce poate aduce nou Flavius Stoican, Marica a replicat:

„Nu știu. Nu aș vrea să mai vorbesc despre asta. Mă rezum la a spune că nu am știut și că nu știu. Poate competențele mele nu sunt suficient de bune în ceea ce privește aceste decizii ale clubului.

Poate chiar sunt un mesaj pentru mine. Ce pot să spun e că nu mă voi opune niciodată deciziilor care aduc evoluție acestui club”, a concluzionat acționarul minoritar al dobrogenilor.

Clasamentul în play-out

Loc Echipa Meciuri Puncte 7 UTA Arad 4 31 8 FCSB 4 30 9 Botoșani 4 27 10 Oțelul 4 24 11 Csikszereda 4 23 12 Farul Constanța 4 23 13 Petrolul Ploiești 4 22* 14 Unirea Slobozia 4 19 15 Hermannstadt 4 18* 16 Metaloglobus 4 10

*️ - beneficiază de rotunjire

