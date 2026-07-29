Dispariție după 114 ani de existență! Clubul pentru care au evoluat Hagi, Sabău, Baggio și Guardiola  a dat faliment

Clubul italian Brescia va dispărea definitiv din fotbal după 114 ani de existență, în urma multiplelor probleme financiare din ultimii doi ani.

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Club de tradiție în fotbalul italian, Brescia a intrat în faliment, iar instanța nu i-a mai putut acorda credit patronului Massimo Cellino, pentru ca echipa să-și poată continua activitatea.

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Brescia Calcio dispare după 114 ani de existență

Tribunalul din orașul lombard a dispus lichidarea judiciară a clubului antrenat în trecut și de Mircea Lucescu, după gravele nereguli financiare cu care se confrunta.

Hotărârea instanței vine după ce Brescia a ajuns la o datorie de aproape 20 de milioane de euro, care anterior a dus la retrogradarea echipei în Serie C, ulterior nefiind inclusă nici măcar în al treilea eșalon pentru noul sezon.

Patronul Massimo Cellino a venit cu diverse încercări de restructurare a clubului, însă nici acestea, nici acordurile propuse cu creditorii nu au reușit să convingă instanța, informează marca.com.

Judecătorii au transmis că Brescia se afla într-o „stare evidentă de insolvabilitate”, iar soluțiile prezentate au fost considerate insuficiente pentru a garanta continuitatea societății.

Regretatul Mircea Lucescu a condus Brescia ca antrenor între 1991 și 1996, iar de-a lungul timpului au trecut pe acolo jucători precum Roberto Baggio, Pep Guardiola sau Andrea Pirlo.

Printre românii care au evoluat la clubul italian se numără Gică Hagi, Ioan Ovidiu Sabău sau Florin Răducioiu.

Luna trecută, Sabău, jucător cu 115 apariții în tricoul Bresciei, oferea un interviu amplu pentru GOLAZO.ro, în care a povestit pe larg experiențele trăite în fotbalul italian.

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