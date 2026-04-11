„Burleanu e un măscărici” Cornel Dinu critică dur conducerea FRF: „Nici dacă mi-ar da 100.000 de euro pe lună, nu aș lucra cu el” + Atac la Generația de Aur

Cornel Dinu (77) a criticat dur conducerea FRF, dar și pe unii membri ai „Generației de Aur”. Motivul, în rândurile de mai jos.

Fostul antrenor și președinte al celor de la Dinamo s-a săturat de tot ceea ce se întâmplă în fotbalul românesc și i-a pus la zid pe Răzvan Burleanu, președintele FRF, dar și pe foștii jucători care au ales să lucreze cu acesta.

Cornel Dinu: „Stăm foarte prost în ceea ce înseamnă posibilitățile de a crea jucători de valoare”

„Am vizitat când eram președinte, sau chiar antrenor, la Dinamo și la echipa națională, am vizitat aceste centre de formare, Primavera, din Italia. Toate aveau ca responsabili cu echipele diferitelor vârste foști jucători de primă mână din fotbalul italian.

Ceea ce nu se întâmplă la noi. Și de aceea apare un Stoichiță director tehnic, un nu mai știu cine șef al Școlii de Antrenori, cum a fost Mircea Rădulescu, care a scos o întreagă pleiadă de diplome și nu de capacități fotbalistice, contra cost”, a declarat Cornel Dinu, potrivit fanatik.ro.

Întreabă despre cine ar putea prelua echipa națională după Mircea Lucescu, Dinu a transmis:

„E greu de spus un nume. Convingerea mea este mult mai categorică. Mie dacă mi-ar da mâine 100.000 de euro pe lună, nu aș lucra în actuala Federație, cu Burleanu. Am avut impresia că această așa-zisă, numită Generație de Aur, am rezerve în ceea ce înseamnă apelativul respectiv.

Au mai fost generații bune, nimeni nu a câștigat aur în România. Doar Steaua la Sevilla, da, se poate spune așa ceva. Deci, din punctul acesta de vedere, convingerea mea este că stăm foarte prost în ceea ce înseamnă posibilitățile de a crea jucători de valoare și jucători realmente de nivel internațional la echipele noastre”.

Cornel Dinu: „Am crezut că există o anumită frăție a celor din Generația de Aur”

În plus, Dinu i-a criticat și pe câțiva componenți ai Generației de Aur, dar mai ales pe Mircea Rădulescu, cel care a acordat numeroase licențe și diplome de antrenor în perioada în care a condus Școala Federală de Antrenori.

„Am crezut că există o anumită frăție a celor din Generația de Aur și că stau departe, indiferent de devotamentul pe care îl au pentru echipa națională, de o Federație condusă de acest măscărici care este Burleanu.

Ce a făcut la ultima Adunare Generală este inadmisibil. Nu are nimic în comun cu fotbalul. Și drama este că și ceilalți care sunt acolo, spre deosebire de perioada lui Mircea Sandu, în care în posturi cheie a avut și vechi fotbaliști, realmente folositori, nenorocirea lui a fost că de acolo a început prăbușirea fotbalului nostru, cu emițătorul de carnete de antrenor și de atestate Mircea Rădulescu, care a fost un fetiș al fotbalului, din toate punctele de vedere, și ca jucător, și mai ales ca expert.

Ca să nu mai spun că nu puteai să îi dai dictare de gramatică, se alegea praful.

Dar nenorocirea este că am crezut că această generație are o anumită statură morală și psihică și nu se duce să lucreze pentru o Federație condusă de Burleanu. Totală la ora actuală! Cu excepția prietenului meu și copilului meu Ionuț Lupescu. Și mai sunt totuși.

Dar, din păcate, eu cred că există o anumită barieră morală. Și nu era normal ca Gică Popescu, pentru ceea ce a pățit la alegerile respective, băgat în pușcărie ca să nu fie un obstacol. O nedreptate flagrantă, groaznică. Dar care se petrece în continuare sub anumite aspecte în societatea românească”, a mai punctat Dinu.

FOTO. Ultimele alegeri FRF, când Ilie Drăgan a fost luat pe sus de agenții de securitate

Cât despre varianta Gică Hagi drept selecționer, Dinu a transmis:

Pe termen scurt nu poate. Nu cred că poate să facă ceva deosebit în seria aceasta pe care o avem în Liga Națiunilor. Cornel Dinu

