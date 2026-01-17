„Poate să plece oricine” Gâlcă, despre transferurile de la Rapid » Ce jucător așteaptă: „Acoperă mai multe posturi” +13 foto
Costel Gâlcă. Foto: GOLAZO.ro / Raed Krishan
Superliga

„Poate să plece oricine" Gâlcă, despre transferurile de la Rapid » Ce jucător așteaptă: „Acoperă mai multe posturi"

Ionuț Cojocaru , Raed Krishan (video&foto) , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
Publicat: 17.01.2026, ora 23:32
  • Rapid - Metaloglobus 1-0. Costel Gâlcă (53 de ani), antrenorul celor de la Rapid, a vorbit despre victoria obținută în etapa #22 din Superliga.
  • Tehnicianul spune că există șanse foarte mari ca internaționalul român Olimpiu Moruțan (26 de ani) să ajungă la Rapid.

Giuleștenii sunt lideri în Superligă, cu 42 de puncte, iar antrenorul Rapidului spera la o victorie mai clară în fața ultimei clasate, însă este convins că vremea a influențat rezultatul.

Rapid - Metaloglobus 1-0. Gâlcă: „Ne-am fi dorit ca rezultatul să fie mai consistent”

„Cu toate că ne-am cam chinuit, am câștigat. Ocazii și inițiative am avut foarte mari, doar că nu am reușit să concretizăm multe din acțiuni.

Dina făcut un meci foarte bun (n.r. - Constantin Grameni). Toți cei trei de la mijloc au făcut un meci foarte bun, ne-am creat ocazii, am reușit să fructificăm una prin Dobre, el a mai avut ocazii înainte de acest gol.

Ne-am fi dorit ca rezultatul să fie mai consistent, dar suntem bucuroși că am câștigat acest meci și, cum am spus, în condiții grele.

Am avut ocazii bune, dar e greu să joci pe acest timp, terenul influențează tot, echilibrează forțele din teren”, a declarat Gâlcă, la Prima Sport.

Giuleștenii au trimis doar trei șuturi pe spațiul porții, același număr înregistrat și de Metaloglobus.

„Eu am fost concentrat mai mult pe joc și mi-a plăcut atitudinea jucătorilor. Am început foarte bine meciul, au fost agresivi. Am fost concentrat pe acest lucru”, a mai spus Gâlcă.

VIDEO. Golul marcat de Alexandru Dobre în Rapid - Metaloglobus

Costel Gâlcă, despre transferul lui Moruțan: „Știu că trebuie să vină”

Gâlcă a vorbit și despre posibilitatea ca Olimpiu Moruțan, mijlocașul ofensiv al celor de la Aris Salonic, să ajungă la Rapid.

Știu, în procentaj foarte mare, că trebuie să vină. E un jucător important, care poate să facă diferența. Are o experiență foarte mare, poate să joace și număr zece, așa că acoperă mai multe posturi”, a declarat tehnicianul.

Întrebat despre o eventuală plecare a principalului golgheter al echipei, Alex Dobre, Gâlcă a răspuns:

„Dacă vin oferte foarte bune pentru jucători, pentru club, poate să plece oricine. Deocamdată este jucătorul nostru”.

  • Dobre a marcat 14 goluri în cele 24 de meciuri jucate în acest sezon.

