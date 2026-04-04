Probleme pentru Craiova Trei jucători importanți ai oltenilor sunt indisponibili pentru derby-ul cu CFR Cluj

Universitatea Craiova întâmpină probleme de lot înaintea derby-ului cu CFR Cluj. Trei jucători esențiali ai oltenilor sunt indisponibili pentru partida din etapa #3 din play-off.

U Craiova - CFR Cluj se joacă luni, de la ora 20:30, și va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Confruntarea din Bănie va fi una aprinsă. În cazul în care CFR va câștiga meciul, atunci formația din Gruia o va egala la puncte pe Craiova (33), iar oltenii riscă să se îndepărteze de primul loc, ocupat de U Cluj.

Probleme pentru Craiova. Mogoș, Isenko și Bancu sunt indisponibili

Filipe Coelho are probleme serioase de lot înaintea derby-ului cu CFR Cluj de luni. Trei jucători importanți ai oltenilor sunt indisponibili: Vasile Mogoș, Pavlo Isenko și Nicușor Bancu.

Fundașul Vasile Mogoș a acuzat probleme medicale cu câteva zile înainte de meci și nu va putea fi utilizat de Filipe Coelho, scrie digisport.ro.

În plus, portarul Pavlo Isenko se recuperează după ce a fost operat în urmă cu aproape două săptămâni. Ucraineanul s-a accidentat la meciul cu Dinamo (1-0), din etapa secundă a play-off-ului Ligii 1.

El acuzat dureri la genunchi după o ocazie a lui Armstrong și nu a mai putut intra după pauză, locul său fiind luat de Laurențiu Popescu

O altă absență importantă a Craiovei este Nicușor Bancu. Căpitanul oltenilor este suspendat după eliminarea din meciul cu Dinamo, din etapa trecută.

Fundașul stânga a fost eliminat de Horațiu Feșnic chiar înainte de pauza derby-ului de pe Arena Națională, după o intrare dură asupra lui Maxime Sivis (27 de ani).

Bancu a primit o suspendare de două etape, deci va lipsi și în meciul cu U Cluj din etapa #4, și o amendă de 3.000 de lei.

FOTO. Eliminarea lui Bancu din meciul cu Dinamo

Înaintea duelului direct, Universitatea Craiova se află pe locul 2 în Liga 1, la egalitate de puncte cu liderul U Cluj (33).

De cealaltă parte, CFR Cluj se poziționează pe locul 4, cu 30 de puncte, la 3 lungimi în spatele celor două echipe.

Clasamentul în play-off

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 U Cluj 2 33 2 U Craiova 2 33 3 Rapid 2 31 4 CFR Cluj 2 30* 5 FC Argeș 2 28 6 Dinamo 2 26 *️ - beneficiază de rotunjire

