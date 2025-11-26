„Nu mă simt inferior” Cristi Chivu, mesaj pentru Simeone înainte de meciul cu Atletico + Ce spune despre gafele lui Yann Sommer

Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul celor de la Inter, a vorbit despre Diego Simeone (55 de ani) înainte de duelul direct.

Totodată, românul l-a asigurat pe Yann Sommer (38 de ani), portarul echipei, că îi va oferi în continuare minute, în ciuda gafelor din acest sezon.

Atletico Madrid - Inter se va disputa miercuri, de la ora 22:00, pe Civitas Metropolitano, în etapa #5 din Liga Campionilor și va fi transmis în format liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 2 și Prima Sport 2.

Diego Simeone s-a autopropus să preia banca tehnică a celor de la Inter, după ce Cristi Chivu a pierdut primul Derby della Madonnina din cariera de antrenor, 0-1.

Cristi Chivu: „Nu mă simt inferior și nici superior”

Cristi Chivu l-a lăudat pe „Cholo” pentru performanțele atinse pe banca celor de la Atletico Madrid.

„Întotdeauna l-am admirat ca jucător și ca personaj. L-am văzut recent, în amicalul din Libia, și m-am bucurat să aud cuvintele lui foarte măgulitoare despre mine.

Cât despre mine, am ceva experiență în fotbal și aș vrea să-i imit cariera. Dar nu mă simt nici inferior, nici superior ”, a spus Cristi Chivu, potrivit Gazzetta dello Sport.

Mă văd antrenor la Inter. Chivu nu a schimbat multe lucruri în comparație cu Inzaghi, dar unele s-au schimbat, și se poate observa acest lucru. Diego Simeone, înainte de Inter - Atletico

Cristi Chivu: „Îi apăr pe toți jucătorii mei”

Yann Sommer a gafat de mai multe ori în meciuri importante din acest sezon. Portarul elvețian a greșit la cel puțin două din cele patru goluri încasate de la Juventus, o dată cu AS Roma și o dată cu AC Milan

Antrenorul român va continua să îl titularizeze pe Yann Sommer, dar a adus aminte și de Josep Martinez, portarul de rezervă inculpat într-un accident rutier în care a omorât un bărbat aflat în scaun cu rotile:

„Îl apăr pe Sommer ca pe toți jucătorii mei. Dar când se va simți pregătit, Josep Martinez va avea și el șansa lui”.

