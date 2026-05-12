Davide Ancelotti a dat din casă Secrete din vestiarul lui Real Madrid: „A trebuit să desființăm terenul de fotbal - tenis”
alt-text Publicat: 12.05.2026, ora 16:23
  • Davide Ancelotti (36 de ani), fiul și secundul lui Carlo Ancelotti, a făcut dezvăluiri despre ceea ce înseamnă vestiarul lui Real Madrid.

Cu doar câteva zile înaintea duelului cu Barcelona, care a decis titlul în La Liga, Federico Valverde (27 de ani) și Aurelien Tchouameni (26 de ani) au avut două altercații la baza de antrenament a „galacticilor”.

Uruguayanul a ajuns la spital cu o leziune la cap, care l-a făcut să rateze partida de pe Camp Nou, în timp ce mijlocașul francez a fost titular duminică seară.

Davide Ancelotti: „A trebuit să desființăm terenul de fotbal - tenis”

După incidentul dintre Valverde și Tchouameni, Davide Ancelotti a dezvăluit că a existat o atmosferă încinsă în vestiarul clubului dintotdeauna, pe fondul competitivității dintre jucători.

Acesta a relatat și câteva întâmplări petrecute în perioda în care îi era secund tatălui său la Real.

„Îmi amintesc, de exemplu, că la Real Madrid, doi jucători ale căror nume nu le voi menționa s-au înfruntat la badminton la ora patru dimineața, la întoarcerea de la un meci în deplasare, pentru că își promiseseră asta.

A trebuit să desființăm terenul de fotbal-tenis pentru că meciurile erau prea intense”, a declarat Davide Ancelotti într-un interviu acordat podcastului „La Tripletta”, realizat de Gazetta dello Sport, citat de mundodeportivo.com.

Davide Ancelotti: „Ronaldo a cerut un antrenament suplimentar”

Davide a scos în evidență profesionalismul și dorința constantă a lui Cristiano Ronaldo (41 de ani) de a se autodepăși.

„Are o etică a muncii excepțională. Când a câștigat Balonul de Aur în 2014, Cristiano s-a răsfățat toastând cu un pahar de șampanie pentru a sărbători.

Ei bine, la prima sesiune de antrenament disponibilă, a cerut un antrenament suplimentar pentru a arde caloriile”, a adăugat Davide Ancelotti.

5 Baloane de Aur are în palmares Cristiano Ronaldo: 2008, 2013, 2014, 2016 și 2017/ Foto: IMAGO
Continuând discuția despre Real Madrid, fiul lui Carlo Ancelotti a dezvăluit că cel mai valoros adversar pe care l-a întâlnit de pe bancă este acum jucătorul madrilenilor, Kylian Mbappe.

Cât despre cei mai buni jucători pe care i-a antrenant, Davide i-a nominalizat pe Toni Kroos și Luka Modric.

„Când Real Madrid a jucat împotriva lui PSG în 2022, tatăl meu și cu mine ne-am uitat la Mbappe și am spus: «Ce fel de jucător e acesta?». Impresionant.

Iar cel mai bun jucător pe care l-am antrenat este Kroos. Dar și Modric, despre care am o poveste grozavă: juca mereu cu o pereche de șosete pe care o purta pe sub cele ale echipei Real Madrid.

Într-o zi, la meciul de pe terenul echipei Rayo Vallecano, magazionerul echipei, care era ca un frate pentru el, a uitat să i le aducă. S-a iscat un scandal pe cinste, Luka era furios. Ce perfecționiști!”.

Davide Ancelotti a părăsit-o pe Real Madrid la finele sezonului 2024 - 2025, alături de tatăl său. A încercat să o ia pe cont propriu și fie antrenor principal, la Botafogo, dar a eșuat, motiv pentru care s-a întors lângă Carlo.

În prezent, este secundul tatălui său la naționala Braziliei.

