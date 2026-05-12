„Au pariat pe Real Madrid” Reacția clubului după ce 4 jucători au fost suspendați de FRF » Contracte suspendate

CSM Satu Mare a reacționat după suspendarea celor 4 jucători depistați de FRF cu conturi de pariuri active: „Ne delimităm ferm de orice abatere de la fair-play”.

Conducerea clubului CSM Satu Mare a transmis un punct de vedere oficial după decizia Comisiei de Disciplină și Etică din cadrul Federația Română de Fotbal, care a sancționat patru jucători pentru implicare în activități de pariuri sportive.

Forul disciplinar a anunțat luni, 11 mai, că a admis sesizarea secretarului general al FRF și a decis ca patru jucători de la CSM Olimpia Satu Mare să fie suspendați câte două luni și amendați cu 10.000 lei pentru că aveau conturi deschise la case de pariuri.

Decizia vizează următorii jucători:

Hosu Alexandru Marius

Sabău Alexandru

Văsălie Alin Cătălin

Oanea Mihai Cătălin

Toți cei patru au fost găsiți vinovați de încălcarea regulilor privind integritatea competiției, mai . Fundașul Cătălin Oanea, unul dintre liderii echipei și căpitanul formației, alături de mijlocașul Alin Văsălie și atacantul Marius Hosu au evoluat pentru echipă până în ultima etapă din play-out.

Alexandru Sabău nu mai făcea parte din lot din luna februarie.

„Au recunoscut că au pariat, dar cu 4-5 ani în urmă”

Contactat de GOLAZO.ro, președintele CSM Satu Mare, Ștefan Mureșan a declarat: „Am discutat cu jucătorii. Ei au au recunoscut în fața Comisiei de Etică faptul că au avut conturi active de pariuri și că au pariat, dar cu 4-5 ani în urmă.

A doua zi toți au închis conturile. Unul dintre ei chiar a detaliat că a pariat o singură dată, în 2021, și atunci cu bani primiți bonus de la casa de pariuri. A mai fost auditat și Mircea Donca, dar a fost scos repede din dosar.

N-am primit motivarea detaliată a deciziei, dar cred că jucătorii doar au avut conturi. Dacă ar fi pariat pe meciurile propriei echipei cu siguranță sancțiunile erau mult mai drastice”.

Reacția clubului: suspendarea contractelor

Într-un comunicat oficial, clubul din Satu Mare a anunțat că a luat măsuri imediate după decizia FRF și le-a suspendat contractele celor trei jucători care mai erau în lot. Angajamentele mai erau valabile până la 30 iunie 2026.

„Conducerea Clubului Sportiv Municipal Olimpia Satu Mare a luat act de decizia Comisiei de Disciplină și Etică din cadrul Federației Române de Fotbal referitoare la trei dintre jucătorii clubului nostru.

În cadrul ședinței de marți, Comitetul Director al CSM Olimpia Satu Mare a decis suspendarea contractelor aflate în vigoare ale jucătorilor Cătălin Mihai Oanea, Alin Cătălin Văsălie și Alexandru Marius Hosu pentru o perioadă de două luni.

Clubul nostru se delimitează ferm de orice manifestare nesportivă, indiferent dacă aceasta are loc pe teren sau în afara lui. Pentru CSM Olimpia Satu Mare, respectarea spiritului fair-play-ului, a conduitei sportive și a integrității competiției reprezintă valori fundamentale.

Clubul rămâne pe deplin angajat în promovarea unor principii și comportamente demne de tradiția noastră, de încrederea suporterilor și de valorile autentice ale sportului.

Totodată, considerăm necesar să precizăm faptul că jucătorul Alexandru Sabău nu mai face parte din cadrul clubului nostru, întrucât colaborarea contractuală cu acesta a încetat, de comun acord, la începutul acestui an.

Menționăm că, potrivit anchetei Comisiei de Disciplină și Etică din cadrul FRF, acești sportivi nu au pariat pe jocurile propriei echipe.

De asemenea, s-a constatat faptul că jucătorii nu au mai utilizat de cel puțin patru ani conturile deschise anterior la casele de pariuri”.

Cum au fost descoperite cazurile

Potrivit site-ului Playresponsibly, specializat în industria pariurilor, jucătorii ar fi fost identificați în sistemele online pe baza CNP-ului, iar istoricul tranzacțiilor ar fi putut fi verificat relativ ușor.

În același context, Ciprian Prodan, fost jucător și actual antrenor secund, a comentat situația, subliniind complexitatea fenomenului și dificultatea de control în mediul digital al pariurilor sportive.

„Băieții mi-au spus că aveau conturi vechi pe online de 7-8 ani și pariau pe câte un meci al lui Real Madrid.

Nu au făcut golănii, nu au pariat pe meciurile Olimpiei. Văsălie nu supără pe nimeni. Băieții au fost audiați la federație.

Dacă ar fi pariat pe meciurile pe care le jucau, nu ar fi primit suspendări mici. Nu sunt ei din mafia pariurilor, să fim serioși!

Poate se dorește să se dea un exemplu, mai ales că am și retrogradat. Dă însă rău pentru imaginea lor, căci sunt băieți tineri și vor să mai joace fotbal”, a declarat, potrivit sursei citate, Ciprian Prodan, fratele regretatului Daniel Prodan.

CSM Satu Mare, după ce a retrogradat în Liga 3: „Sperăm să fim invitați de FRF să jucăm din nou în Liga 2”

CSM Satu Mare a retrogradat din Liga 2 în Liga 3 la finalul sezonului, dar conducerea clubului speră ca echipa să joace în eșalonul secund și sezonul viitor.

Președintele celor de la CSM Olimpia Satu Mare, Ștefan Mureșan, a declarat pentru GOLAZO.ro că își dorește continuitate pe banca tehnică și că obiectivul clubului este menținerea colaborării cu antrenorul Cristian Pustai, indiferent de eșalonul în care echipa va evolua în sezonul viitor.

Oficialul sătmărean a explicat că există două scenarii luate în calcul: fie echipa va continua în Liga 3, fie ar putea fi invitată de Federația Română de Fotbal să rămână în Liga 2, în contextul unor posibile probleme administrative la alte cluburi.

„Sperăm să continuăm cu Cristian Pustai, indiferent dacă vom juca în Liga 3 sau dacă vom fi invitați de FRF să evoluăm în Liga 2. Sunt zvonuri că am putea fi invitați să rămânem în Liga 2. Am auzit că sunt probleme financiare destul de mari la Poli Iași și la CS Dinamo”, a spus Ștefan Mureșan.

Declarația vine într-un moment de incertitudine la nivelul ligilor inferioare, unde situația financiară a mai multor cluburi ar putea influența componența sezonului următor.

