„E unic în fotbalul românesc” Motivul pentru care primarul din Hunedoara a transmis că salariile de la Corvinul sunt blocate: „O strategie bine gândită”

- Bogdan Apostu, agent FIFA, a vorbit despre situația de la Corvinul, după declarațiile făcute de primarul orașului.
Edilul din Hunedoara, care susține financiar clubul cu bani de la bugetul local, a transmis recent că a blocat salariile la club, după ce echipa a bifat două eșecuri consecutive în play-off, deși nu a avut niciunul în restul sezonului.
Bogdan Apostu: „A fost o strategie bine gândită”
Acum, agentul care se ocupă de transferurile de Corvinul a transmis că declarația a fost, de fapt, o strategie, prin care primarul Bobouțanu i-a motivat pe jucători, care au câștigat următoarele două partide.
„De când sunt eu în proiect, din 2021, niciodată echipa nu a avut întârzieri, nici măcar o zi. Cred că e unic în fotbalul românesc, unic!
Nu vreau să-l apăr pe domnul primar, dar acea declarație a fost o strategie bine gândită. În momentul când a spus că salariile sunt blocate, era 7-8 aprilie sau când s-a jucat meciul cu Voluntari (n.r. - 10 aprilie). Data plății salariului e în 15 ale lunii.
Ei, atunci erau salariile plătite în avans pe martie! Următorul salariu s-ar fi plătit, practic, după ce se termina campionatul.
Nu a vrut să-i sperie, poate nu e potrivit cuvântul, dar a fost o strategie pentru a mobiliza pe toată lumea. A fost o ședință apoi cu toată echipa, a doua zi de Paște, în care domnul primar a spus că nu s-a blocat nimic.
Și iată că, după acea declarație, Corvinul a câștigat două meciuri din două. A demonstrat încă o dată că merită să fie liderul competiției.
Repet, nu știu câtă lume în fotbalul românesc, în 8 aprilie, avea plătite salariile pe martie. Eu știu că sunt cluburi în Liga 1 care n-au plătit pe luna ianuarie salariile”, a declarart Bogdan Apostu, agentul FIFA care realizează toate transferurile la Corvinul, potrivit gsp.ro.
Declarația făcută de primarul Hunedoarei în urmă cu două săptămâni, conform prosport.ro:
„Salariile și primele sunt blocate după meciul cu Voluntari. Îi anunț pe jucători că doar locul 1 se premiază!”,
Clasamentul din Liga 2, la jumătatea play-off-ului
|Echipă
|Meciuri
|Puncte
|1. Corvinul
|5
|62
|2. Sepsi
|5
|57
|3. FC Voluntari
|5
|52
|4. Steaua
|5
|45
|5. FC Bihor
|5
|42
|6. Chindia Târgoviște
|5
|39