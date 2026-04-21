„E unic în fotbalul românesc" Motivul pentru care primarul din Hunedoara a transmis că salariile de la Corvinul sunt blocate: „O strategie bine gândită"
„E unic în fotbalul românesc" Motivul pentru care primarul din Hunedoara a transmis că salariile de la Corvinul sunt blocate: „O strategie bine gândită"

alt-text Publicat: 21.04.2026, ora 19:47
alt-text Actualizat: 21.04.2026, ora 20:57
  • Bogdan Apostu, agent FIFA, a vorbit despre situația de la Corvinul, după declarațiile făcute de primarul orașului.

Edilul din Hunedoara, care susține financiar clubul cu bani de la bugetul local, a transmis recent că a blocat salariile la club, după ce echipa a bifat două eșecuri consecutive în play-off, deși nu a avut niciunul în restul sezonului.

Bogdan Apostu: „A fost o strategie bine gândită”

Acum, agentul care se ocupă de transferurile de Corvinul a transmis că declarația a fost, de fapt, o strategie, prin care primarul Bobouțanu i-a motivat pe jucători, care au câștigat următoarele două partide.

„De când sunt eu în proiect, din 2021, niciodată echipa nu a avut întârzieri, nici măcar o zi. Cred că e unic în fotbalul românesc, unic!

Nu vreau să-l apăr pe domnul primar, dar acea declarație a fost o strategie bine gândită. În momentul când a spus că salariile sunt blocate, era 7-8 aprilie sau când s-a jucat meciul cu Voluntari (n.r. - 10 aprilie). Data plății salariului e în 15 ale lunii. 

Ei, atunci erau salariile plătite în avans pe martie! Următorul salariu s-ar fi plătit, practic, după ce se termina campionatul.

Nu a vrut să-i sperie, poate nu e potrivit cuvântul, dar a fost o strategie pentru a mobiliza pe toată lumea. A fost o ședință apoi cu toată echipa, a doua zi de Paște, în care domnul primar a spus că nu s-a blocat nimic. 

Și iată că, după acea declarație, Corvinul a câștigat două meciuri din două. A demonstrat încă o dată că merită să fie liderul competiției.

Repet, nu știu câtă lume în fotbalul românesc, în 8 aprilie, avea plătite salariile pe martie. Eu știu că sunt cluburi în Liga 1 care n-au plătit pe luna ianuarie salariile”, a declarart Bogdan Apostu, agentul FIFA care realizează toate transferurile la Corvinul, potrivit gsp.ro.

Declarația făcută de primarul Hunedoarei în urmă cu două săptămâni, conform prosport.ro:

„Salariile și primele sunt blocate după meciul cu Voluntari. Îi anunț pe jucători că doar locul 1 se premiază!”,

Clasamentul din Liga 2, la jumătatea play-off-ului

EchipăMeciuriPuncte
1. Corvinul562
2. Sepsi557
3. FC Voluntari552
4. Steaua545
5. FC Bihor542
6. Chindia Târgoviște539

