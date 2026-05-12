Ferran Torres, la fel ca Mbappe  Capitolul la care fotbaliștii de la Barcelona și Real Madrid  sunt egali » Numele surpriză care i-a întrecut

Ferran Torres (26 de ani) și Kylian Mbappe (27 de ani) au un sezon excelent în La Liga pentru Barcelona, respectiv Real Madrid.

La ce capitol cei doi atacanți sunt egali în această stagiune, mai jos în articol.

Duminică, Barcelona a învins-o pe Real Madrid cu scorul de 2-0 și și-a asigurat matematic titlul cu numărul 29 în La Liga, iar Ferran Torres a fost marcatorul celui de-al doilea gol.

Ferran Torres, același număr de goluri din acțiune ca Mbappe

Cu trei etape înainte de încheierea sezonului din La Liga, Ferran Torres și Kylian Mbappe sunt printrei cei mai buni marcatori din campionat.

Cu toate că Mbappe are 24 de goluri marcate până acum, în timp ce Torres a înscris doar 16, cei doi atacanți au același număr de goluri marcate din acțiune anul acesta.

Mai precis, Torres și Mbappe au marcat câte 16 goluri în La Liga, fiind excluse reușitele din penalty. Jucătorul Barcelonei a bifat această performanță, chiar dacă a jucat cu 541 de minute mai puțin decât starul lui Real Madrid.

În acest sezon, Mbappe a marcat 8 goluri din penalty, în timp ce Ferran Torres nu a transformat nicio lovitură de la 11 metri.

Topul marcatorilor din La Liga:

Mbappe - 24 goluri

Muriqi - 22

Budimir - 17

Ferran Torres - 16

Lamine Yamal - 16

Singurul jucător care a marcat mai multe goluri din acțiune, până acum, decât Torres și Mbappe este Vedat Muriqi, atacantul lui Mallorca , care a punctat de 17 ori.

Datorită evoluțiilor sale foarte bune, Ferran Torres va fi convocat, cel mai probabil, la naționala Spaniei pentru Campionatul Mondial din această vară.

Selecționata pregătită de Luis de la Fuente se află în grupa H, alături de Uruguay, Capul Verde și Arabia Saudită.

47 de meciuri a jucat Ferran Torres în acest sezon pentru Barcelona, în toate competițiile. A marcat 21 de goluri și a oferit 2 pase decisive

