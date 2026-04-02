„E obsesia lui Burleanu” Ilie Dumitrescu e convins că Hagi va fi noul selecționer: „100%. Chiar dacă se supără”

Ilie Dumitrescu (57 de ani), fost mare internațional român și membru al board-ului FRF, a anunțat că Gheorghe Hagi (61 de ani) va fi noul selecționer al României.

După ce și-a cedat acțiunile de la Farul și a scăpat de incompatibilitatea care-l împiedica să preia funcția de selecționer, „Regele” este aproape de revenirea pe banca naționalei după 25 de ani.

Ilie Dumitrescu: „Gică Hagi va fi 100% selecționerul României”

Ilie Dumitrescu a confirmat și el că Hagi va fi noul selecționer și a dezvăluit că Răzvan Burleanu (41 de ani) l-a curtat pe Gică încă din anul 2019.

„Din punctul meu de vedere, nu mai există niciun fel de problemă (n.r. - pentru ca Hagi să fie selecționer).

OK, trebuie să se încheie relația cu domnul Mircea Lucescu, mi se pare normal ca prima dată să se termine relația contractuală.

Pe urmă, când se vor pune la masă, nu cred că mai sunt probleme.

Nu știu detalii, dar îți spun că Gică Hagi a fost obsesia președintelui Burleanu. La ultimele 3 schimbări de selecționer, a fost «top of the list» (n.r. - în fruntea listei).

Gică Hagi, dacă el va fi selecționer și sunt convins 100% că el va fi, chiar dacă se supără că nu-i place să se vorbească înainte, va veni cu o strategie solidă, în care noi, toți ceilalți, trebuie să ne subordonăm principiilor lui.

Gică Hagi e un tip cu personalitate, care muncește foarte mult, am mare încredere”, a declarat Ilie Dumitrescu, citat de digisport.ro.

Ce salariu ar urma să aibă Gheorghe Hagi la echipa națională

Gheorghe Hagi ar urma să semneze un contract pe patru ani cu Federația Română de Fotbal, cu un salariu anual de aproximativ 300.000 de euro, conform gsp.ro.

Înțelegerea dintre Hagi și FRF ar urma să includă și o clauză de mărire salarială după primii doi ani, în funcție de rezultatele pe care acesta le va avea pe banca României.

Decizia finală în privința următorului selecționer va fi luată în cadrul ședinței Comisiei Tehnice de pe 3 aprilie.

Hagi va mai avea stipulate în contract și prime de calificare. Dacă va duce naționala la Euro 2028, „Regele” ar urma să primească 500.000 de euro, iar în cazul unei calificări la Campionatul Mondial din 2030, acesta ar primi un bonus de 1.000.000 de euro.

4 meciuri a adunat Gheorghe Hagi în primul său mandat pe banca naționalei, în 2001. Atunci, România rata calificarea la Campionatul Mondial din 2002, după barajul cu Slovenia

Ca jucător, Gheorghe Hagi a bifat 125 de selecții în tricoul naționalei, reușind să marcheze 35 de goluri, record, la egalitate cu Adrian Mutu.

