De partea dinamoviștilor Ultrașii celor de la Rapid nu susțin demersurile făcute împotriva actelor rasiste ale suporterilor adverși: „Ne delimităm total”

Brigada rapidistă „Bombardierii” a publicat un comunicat în legătură cu bannerele rasiste afișate de suporterii dinamoviști la derby-ul Rapid - Dinamo 3-2, din etapa #1 a play-off-ului.

Facțiunea din peluza Rapidului a transmis clar că nu susține demersurile făcute împotriva ultrașilor dinamoviști, chiar dacă au existat inclusiv derapaje adresate în mod direct brigăzii.

Brigada Bombardierii: „Mesajele fac parte din «arsenalul» fiecărei galerii”

„Dorim să facem câteva precizări și clarificări referitoare la ultimele evenimente petrecute în spațiul public, legate de mesajele galeriei dinamoviste la meciul cu noi.

Ne delimităm total de persoanele civile și de toate organizațiile non-guvernamentale care au contestat public și au pornit procese împotriva ultrașilor.

Mesajele, coregrafiile și cântecele fac parte din «arsenalul» fiecărei galerii pe parcursul celor 90 de minute și atât, nimic mai departe.

Ce se întâmplă pe stadion, rămâne pe stadion! Libertate pentru suporteri!”, se arată în comunicatul emis de gruparea Bombardierii.

Sociologul Gelu Duminică a cerut LPF să depuncteze Dinamo, după ce ultrașii „câinilor” au afișat bannere rasiste în timpul meciului.

Clubul Dinamo a luat recent atitudine legat de mesaje afișate de propriii suporteri, delimitându-se la rândul său de astfel de acțiuni, în timp ce organizația Roma for Democracy Romania a depus plângere penală împotriva clubului și a fanilor.

Inclusiv partidul SENS, organizație politică înființată în anul 2023, s-a implicat în acest scandal, cerând ca statul să ia măsuri în privința echipelor ale căror fani instigă la ură.

