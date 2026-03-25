„Da, așa este" Ionuț Lupescu spune că FRF n-are niciun rol în prezența Generației de Aur la meciul cu Turcia
Florin Răducioiu, Gică Hagi și Gică Popescu au scris istorie pentru naționala României (foto: Sport Pictures)
„Da, așa este" Ionuț Lupescu spune că FRF n-are niciun rol în prezența Generației de Aur la meciul cu Turcia

alt-text Publicat: 25.03.2026, ora 19:41
alt-text Actualizat: 25.03.2026, ora 19:55
  • România își caută revenirea la Campionatul Mondial după 28 de ani, sub privirile Generației de Aur.
  • Ultima sa participare a fost la Coupe du Monde Franța 1998, când „tricolorii” au fost eliminați în optimi de Croația, scor 0-1.
  • Turcia - România se joacă joi, de la ora 19:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Prezența foștilor fotbaliști din Generația de Aur la Istanbul, pentru meciul Turcia-România din semifinala barajului de calificare la CM 2026, este o inițiativă independentă, fără implicarea Federației Române de Fotbal.

Generația de Aur este pe cont propriu la meciul Turcia - România

Surse GOLAZO.ro susțin că deplasarea legendelor fotbalului românesc nu are legătură cu FRF, organizarea fiind realizată pe cont propriu.

Mai exact, biletele de acces la partidă au fost obținute prin intermediul lui Ionuț Lupescu, care s-a ocupat personal de acest aspect.

„Membrii Generației de Aur prezenți la Istanbul nu sunt invitați de FRF, Ionuț Lupescu a rezolvat cu biletele de intrare la meci”, au precizat sursele GOLAZO.ro.

Ionuț Lupescu: „Da, așa este”

Contactat de GOLAZO.ro, Lupescu a confirmat informația, fără ezitare: „Da, așa este!”.

Cu toate acestea, fostul mijlocaș al Generației de Aur nu va fi prezent în tribune alături de foștii săi colegi. Motivul este unul de ordin medical.

„Sunt răcit și nu am mai plecat la Istanbul”, a explicat Lupescu.

Recent, Răzvan Burleanu a lansat un atac dur la adresa lui Ionuț Lupescu, la care fostul mare internațional a replicat: „Problemele lui sunt mai mari”.

Generația de Aur a refuzat invitația la antrenamentul oficial. Gică Popescu: „Este cel mai bine aşa”

În schimb, FRF i-a invitat pe membrii Generației de Aur să participe la antrenamentul oficial al echipei naționale înaintea meciului, însă aceștia au refuzat invitația.

Gică Popescu a explicat decizia, într-o intervenție pentru fanatik.ro: „Într-adevăr, am fost invitaţi şi la antrenamentul oficial, dar nu vom participa.

Toată lumea trebuie să fie concentrată pe meci şi am luat decizia să nu participăm. Nu trebuie să punem extra presiune pe băieţi. Este cel mai bine aşa”.

Gică Hagi: „Eu zic că avem șanse mari”

Gică Hagi, liderul „Generației de Aur”, a prefațat partida „tricolorilor” cu naționala pregătită de Vincenzo Montella.

„Noi și băieții, toți trebuie să fim optimiști și trebuie să avem curaj. Trebuie să câștigăm, băieții să prindă o zi bună. Staff-ul, nea Mircea trebuie să fie inspirați și mai ales băieții pe teren.

Întâlnim o echipă foarte bună, foarte talentată, dar și noi suntem talentați la fel ca ei și cred eu că dacă ne apărăm bine, eu zic că avem șanse mari.

În primul rând, vorbim de două echipe talentate, două echipe care au fost la EURO.

În rest, vorbim de un meci plin de ritm și intensitate. Cred că ei au un avantaj minim, legat numai de terenul propriu, unde sunt suporterii, și cum se spune în fotbal, sunt al 12-lea jucător”, a declarat Hagi, potrivit digisport.ro.

Gică Popescu: „Este un meci în care n-avem voie să greșim”

Gică Popescu, fostul fundaș și căpitan al echipei naționale, are încredere că selecționerul Mircea Lucescu va pregăti foarte bine meciul cu Turcia.

„Complicat pentru că întâlnim o echipă cu jucători valoroși, jucători care joacă la cluburi importante în Europa, toți în formă. Însă jucăm un singur meci la Istanbul, din păcate... am fi vrut să jucăm la București, pe Arena Națională.

Cred că este un meci în care n-avem voie să greșim, pentru că va fi o presiune foarte mare, valoarea adversarului... Însă eu am speranțe că Mircea Lucescu va găsi o formulă astfel încât să putem să punem probleme și să fructificăm fiecare fază pe care o vom avea, pentru că nu cred că vor fi multe.

Deci asta cu presiunea trebuie s-o uităm pentru că, repet, în momentul în care joci la Real Madrid (n.r. - Arda Guler), la Inter Milano (n.r. - Hakan Calhanoglu), la Juventus (n.r. - Kenan Yildiz), presiunea o ai în fiecare meci de campionat. Deci asta cu presiunea nu ține.

La experiența pe care o are Mircea Lucescu, sunt convins că va găsi antidotul pentru a contracara eventualele atacuri ale lor și să găsească o formulă să punem probleme. Dacă nu vom pune probleme la Istanbul, va fi imposibil să câștigăm”, a declarat Gică Popescu, conform gsp.ro.

Nu știu cum vom aborda acest meci. Probabil că va trebui să ne apărăm, să contraatacăm, pentru că în momentul în care le-am dat spații atacanților și mijlocașilor turci, ne vor pune probleme Gică Popescu
