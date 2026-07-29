Legătura Elenei Băsescu cu „Legea Paraschiv” Cum a contribuit fiica fostului președinte la modificarea legii dure a stadioanelor promulgată de Traian Băsescu în 2012
Elena Băsescu și tatăl său, Traian Băsescu (foto: Imago/fb Elena Băsescu)
Special

Legătura Elenei Băsescu cu „Legea Paraschiv” Cum a contribuit fiica fostului președinte la modificarea legii dure a stadioanelor promulgată de Traian Băsescu în 2012

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 29.07.2026, ora 20:21
  • Printre experții parlamentari care au redactat noua lege a stadioanelor se numără și Elena Băsescu.
  • Din postura de angajată a Comisiei pentru tineret și sport, fiica fostului șef de stat a lucrat direct la modificarea și relaxarea regulilor stricte promulgate chiar de tatăl ei, Traian Băsescu, în urmă cu 14 ani.
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Adoptarea în Parlament a noii legi privind stadioanele, cunoscută în lumea fotbalului drept „Legea Paraschiv”, vine la pachet cu un detaliu surprinzător.

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Elena Băsescu a făcut parte din echipa care a lucrat la „Legea Paraschiv”

Printre consilierii tehnici care au contribuit la rescrierea regulilor aplicabile pe arenele din România s-a numărat și Elena Băsescu (45 de ani).

Astfel, fiica fostului președinte Traian Băsescu a participat la modificarea și relaxarea unei legi pe care chiar tatăl său o promulgase, într-o formă mult mai restrictivă, în urmă cu 14 ani.

Detaliul a fost dezvăluit chiar de la tribuna Camerei Deputaților.

La scurt timp după adoptarea definitivă a proiectului, președintele Comisiei pentru tineret și sport, Ciprian-Constantin Paraschiv, a vorbit despre munca din spatele noii legi și i-a menționat pe cei care au contribuit la elaborarea acesteia.

Elena Băsescu, nominalizată de Ciprian Paraschiv de la tribuna Parlamentului

Parlamentarul AUR a evidențiat rolul aparatului tehnic în pregătirea proiectului și le-a mulțumit public colaboratorilor, printre care s-a numărat și Elena Băsescu.

„Vreau să le mulțumesc unor persoane pe care
dumneavoastră nu cred că le știți sau le știți foarte puțin. Sunt foarte bine cunoscute de către SPP-iștii de la poartă.

Este vorba despre the team behind the team, echipa din spatele echipei, echipa de consilieri, care nu rareori au plecat după ora 12:00 noaptea din Parlament, lucrând la acest proiect, pentru că a fost vorba de studii comparative, de armonizări de legislație, peste 100 de amendamente.

Știu că ne urmăresc acum prin intranet, așa că, în primul rând, vreau să-i mulțumesc consilierului meu de suflet Adrian Bucur.

Mulțumesc, Bianca Popescu, mulțumesc, Roxana Popescu, mulțumesc, Florin Danciu, mulțumesc, Elena Băsescu, mulțumesc, Andreea Țîrlea, mulțumesc, Mihai Șerban, mulțumesc, Alexandru Cernea, mulțumesc, Manuela Neagu. Vă mulțumesc”, se arată în stenograma ședinței Camerei Deputaților, publicată în Monitorul Oficial din 28 iulie.

Elena Băsescu face parte din echipa de consilieri parlamentari ai Comisiei pentru sport care au lucrat la acest proiect. Toți au muncit. Ciprian Paraschiv, pentru GOLAZO.ro

Traian Băsescu a promulgat în 2012 versiunea dură a Legii 4

Implicarea Elenei Băsescu în acest proiect este cu atât mai interesantă cu cât legea pe care a contribuit să o modifice a fost promulgată, în 2012, chiar de tatăl său, Traian Băsescu.

Textul de atunci, conținând proiectul inițiat la acea vreme de Alin Trășculescu, introducea sancțiuni drastice și pedepsea automat cu închisoarea deținerea sau folosirea oricărui tip de torțe și fumigene în arenele sportive.

Paisprezece ani mai târziu, Elena Băsescu a făcut parte din echipa care a lucrat direct la revizuirea regulilor semnate de tatăl său, contribuind la un proiect cu o filosofie complet diferită.

Îmi amintesc că președintele Băsescu tocmai îmi promulgase legea și ne-am trezit cu galeriile în centrul Bucureștiului... Îmi permit să spun că, de la promulgarea legii mele, lucrurile s-au îmbunătățit evident în ceea ce privește siguranța spectatorilor în arenele sportive. Așa că acum, în acest climat, modificările legii vin de la sine, nu e nimic spectaculos. Fără lipsă de modestie, cred că legea a limpezit acea perioadă tulbure. Alin Trășculescu, pentru gsp.ro

Cele mai importante modificări din Legea 4, în forma inițiată de Ciprian Paraschiv

Noua „Lege Paraschiv” înlocuiește interdicția pirotehnică totală cu un cadru controlat și legal, aducând în plus și relaxarea consumului de bere cerută de suporteri de ani de zile.

Proiectul de lege inițiat de Ciprian Paraschiv conține câteva modificări de impact. Cele mai spectaculoase sunt:

  • mai multe facilități pentru persoanele cu nevoi speciale: „Organizatorul trebuie să asigure accesul pentru persoanele cu nevoi speciale, grupuri sanitare, precum și locuri special amenajate astfel încât să nu fie obstrucționată vizionarea spectacolului sportiv”.
  • se va permite consumul de bere pe stadioane: „Organizatorul competiției va permite vânzarea, distribuirea sau consumul băuturilor fără alcool și a celor slab alcoolizate, cu o concentrație alcoolică de până la 5% în volum, numai în pahare fără capac, din hârtie sau din material plastic”

În același timp, organizatorii vor fi obligați să afișeze, în locuri vizibile, „atenționări privind consumul responsabil de băuturi alcoolice”. Apoi, e interzis accesul oricărui spectator în stare de ebrietate ori sub influența substanțelor halucinogene. Sau va fi evacuat ulterior dacă va fi descoperit în stadion în starea respectivă.

  • spectacolele pirotehnice vor fi legale pe stadioane: „Organizatorul de competiții sau de jocuri sportive poate desfășura spectacole pirotehnice organizate doar de către o societate specializată și autorizată conform legii și doar pe stadioane”.

Așadar, nu fanii vor putea face aceste show-uri, cum s-a întâmplat până acum, ci doar firme specializate și autorizate. De altfel, spectatorilor le va fi în continuare interzis accesul în arene cu „făclii, torțe, artificii, petarde, materiale explozive, incendiare sau fumigene”.

În propunerea de modificare a legii apare și acest paragraf: „Accesul minorilor în zona rezervată spectacolului pirotehnic este strict interzis”. El sugerează că show-urile nu vor avea loc în tribune, ci la marginea terenului, într-o zonă securizată anterior, pentru că în tribune sunt minori.

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