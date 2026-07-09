„Aș rezilia contractul”  Legenda Braziliei cere ca Ancelotti să fie dat afară: „A provocat o rușine!” + nici Endrick n-a scăpat
Carlo Ancelotti. Foto: IMAGO
Campionatul Mondial

„Aș rezilia contractul” Legenda Braziliei cere ca Ancelotti să fie dat afară: „A provocat o rușine!” + nici Endrick n-a scăpat

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 09.07.2026, ora 16:20
alt-text Actualizat: 09.07.2026, ora 16:20
  • Romario (60 de ani), fostul mare jucător brazilian, l-a contest dur pe Carlo Ancelotti și cere ca tehnicianul italian să fie demis.
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Eliminarea rapidă a Braziliei de la CM 2026, 1-2 cu Norvegia în optimi, a lăsat un gust amar pentru toată suflarea braziliană, inclusiv pentru cel care a devenit campion mondial cu Selecao, acum 32 de ani.

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Romario, despre Ancelotti: „Aș rezilia acel contract”

Deși a fost instalat în urmă cu un an și mai are 4 ani de contract cu federația braziliană, Romario e de părere că eșecul de la Mondial nu poate fi trecut cu vederea.

„Nu se poate ca Ancelotti să continue ca antrenor al naționalei braziliene după acest fiasco, această rușine pe care a provocat-o.

Aș rezilia contractul acela și i-aș spune să-l ducă în instanță (n.r. - dacă va dori să dea federația în judecată)”, a declarat Romario pentru Liberta Depre, potrivit mundodeportivo.com.

De criticile lui Romario nu a scăpat nici tânărul Endrick, care a avut o ocazie uriașă contra Norvegiei, la scorul de 0-0.

„Îmi place Endrick și va fi un jucător care ne va aduce multe bucurii, dar împotriva Norvegiei a jucat groaznic.

Oamenii spun: «Ah, e tânăr», dar trebuie să înscrie nenorocitul ăla de gol. Tânăr, de vârstă mijlocie, bătrân, nu-mi pasă”, a mai spus Romario.

55 de goluri
a marcat Romario pentru naționala Braziliei, în 71 de apariții

Fostul atacant al Barcelonei a devenit campion mondial cu Brazilia în 1994, tot în Statele Unite, iar la nivelul continental a câștigat de două ori Copa America, în 1989 și 1997.

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