- FCSB - BOLOGNA. Campioana României a cerut un penalty în repriza secundă, după ce Daniel Bîrligea (25 de ani) a fost împins în careul advers.
În minutul 65, jucătorii campioanei au protestat vehement la un duel în careul italienilor.
FCSB - Bologna. Campioana a cerut penalty
Daniel Bîrligea a pătruns în careu, l-a depășit pe Vitik, moment în care fundașul ceh l-a împins cu ambele mâini.
Atacantul român a fost dezechilibrat și a căzut în careu, însă arbitrul Andris Treimanis a lăsat jocul să continue.
Bologna a plecat rapid pe contraatac și a fost aproape de a majora diferența. „Roș-albaștrii” au contestat vehement decizia „centralului”, însă aceasta a fost susținută și de VAR, care nu a intervenit.
Galerie foto (6 imagini)
Clasamentul grupei Europa League
|Poziție/Echipă
|Gol
|Puncte
|Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️
|1. Midtjylland
|8-2
|9
|2. Braga
|5-0
|9
|3. Lyon
|5-0
|9
|4. Dinamo Zagreb
|7-3
|7
|5. Viktoria Plzen
|6-2
|7
|6. Freiburg
|5-2
|7
|7. Ferencvaros
|5-3
|7
|8. Brann
|5-2
|6
|Zona echipelor care merg în play-off⤵️
|9. Celta Vigo
|6-4
|6
|10. Aston Villa
|4-2
|6
|11. Lille
|6-5
|6
|12. Eagles
|4-3
|6
|13. Young Boys
|6-6
|6
|14. Fenerbahce
|4-4
|6
|15. FC Porto
|3-3
|6
|16. Real Betis
|4-2
|5
|17. Nottingham
|6-5
|4
|18. Bologna
|3-3
|4
|19. Genk
|1-1
|4
|20. PAOK
|5-6
|4
|21. Celtic
|3-4
|4
|22. Panathinaikos
|6-6
|3
|23. AS Roma
|3-4
|3
|24. FC Basel
|3-4
|3
|Zona echipelor eliminate⤵️
|25. Feyenoord
|3-4
|3
|26. Ludogorets
|4-6
|3
|27. Sturm Graz
|3-5
|3
|28. FCSB
|2-4
|3
|29. Stuttgart
|2-4
|3
|30. Steaua Roșie
|2-5
|1
|31. Malmo
|2-6
|1
|32. Maccabi Tel-Aviv
|1-6
|1
|33. Nice
|3-6
|0
|34. Salzburg
|2-6
|0
|35. FC Utrecht
|0-4
|0
|36. Rangers
|1-6
|0
Programul FCSB în Europa League:
- Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1
- FCSB - Young Boys (Elveția) 0-2
- FCSB - Bologna 1-2
- 6 noiembrie, 19:45: Basel (Elveția) - FCSB
- 27 noiembrie, 22:00: Steaua Roșie (Serbia) - FCSB
- 11 decembrie, 22:00: FCSB - Feyenoord (Olanda)
- 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB
- 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)