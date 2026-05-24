Marius Baciu, la marginea terenului, în barajul FCSB - Botoșani. Foto: Raed Krishan
E rău în apărare și cu Baciu Ce a făcut noul antrenor al lui FCSB la primul său meci, barajul cu Botoșani. S-a schimbat ceva?

alt-text Publicat: 24.05.2026, ora 21:50
alt-text Actualizat: 24.05.2026, ora 22:31
  • FCSB - BOTOȘANI. La doar cinci zile de la prezentare, Marius Baciu a debutat ca antrenor al roș-albaștrilor. 
  • Cum s-a comportat tehnicianul și cum a fost jocul FCSB la prima sa partidă. 
  • Un lucru e limpede din start. Ceva se întâmplă la FCSB cum era și cu precedenții antrenori. 

Marius Baciu a fost căpitanul FCSB în urmă cu 25 de ani, dar nimeni nu se aștepta să fie el ales antrenorul roș-albaștrilor. Nu acum, mai ales.

Baciu părea foarte departe de FCSB: era analist

În vârstă de 51 de ani, nu era debutant ca tehnician, însă nici cunoscut nu era pe bancă.

Devenise analist sportiv la Prima. Părea foarte departe de o asemenea misiune, salvarea sezonului FCSB: încercarea de a califica echipa, prin baraj, în Conference League.

Duminică seară, a fost primul său meci la noua echipă. Pe 19 mai, a fost prezentat, pe 24 a debutat, în barajul cu Botoșani.

Baciu e opusul lui Filip. Dar i-a cerut sfatul lui Filip

Cum a fost Baciu la start, cum s-a comportat el și cum a fost jocul FCSB cu el antrenor?

E total opus de Lucian Filip. Interimarul era foarte calm în timpul meciurilor, noul antrenor se implică mult mai mult. Agitat chiar, uneori. Dar i-a cerut sfatul lui Filip de câteva ori!

Se mișcă mult dintr-o parte în alta a zonei tehnice, le face semne jucătorilor, le dă sfaturi (l-a chemat la marginea terenului pe Stoian după 11 minute să-i transmită ce voia de la el), îi aplaudă când îi place o acțiune, cum a fost golul lui Joao Paulo, arată că e nemulțumit la erori, ca la deschiderea scorului, gesticulând nervos.

Goluri după acțiuni individuale sau faze fixe. Și aceleași probleme în apărare

În cinci zile, nu a avut timp să schimbe jocul FCSB. Nu a făcut-o. Echipa e agresivă în presing, dar ofensiva nu funcționează ca în sezonul trecut.

Pasează fără a crea prea mult pericol, nu în urma unor acțiuni colective.

Golul lui Joao Paulo a fost efectul unei curse individuale. Ocazia lui Cisotti, singur cu portarul, a venit tot după o recuperare și pasa lui Olaru.

Golul de 2-1, al lui Dawa, după o fază fixă. Cornerul lui Tavi Popescu.

Golul de 3-1, Tănase, din penalty.

Problemele și mai mari sunt în defensivă. Echipa nu e pregătită pentru pierderea mingii.

La golul de 0-1, Olaru a greșit în careul advers și nimeni n-a putut întârzia contraatacul Botoșaniului. Iar Mailat a înscris cu ușurință.

Plus eroarea lui Radunovic la penaltyul de 3-2 și greșeala colectivă la golul de 3-3, după corner.

Alt antrenor, același stil și cu Baciu: schimbări la pauză

La pauză, am văzut că nu e absolut nicio modificare față de precedenții antrenori ai lui FCSB.

Două schimbări dintr-un foc. Au ieșit Miculescu și Stoian, au intrat Tavi Popescu și Toma. Au intrat două extreme, iar Cisotti a devenit vârf fals.

