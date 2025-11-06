Momentul care a făcut diferența Darius Olaru a dezvăluit ce s-a discutat în vestiarul FCSB după înfrângerea cu FC Basel

Basel - FCSB 3-1. Darius Olaru (27 de ani), mijlocașul campioanei României, a identificat momentul în care s-a rupt echilibrul.

Internaționalul român a marcat singurul gol al echipei lui Elias Charalambous.

Elvețienii au deschis scorul prin Xherdan Shaqiri, în minutul 17, din penalty, după o dublă greșeală a celor de la FCSB.

Basel - FCSB 3-1 . Darius Olaru știe momentul care a făcut diferența

La sfârșitul partidei de pe „St. Jakob-Park”, Darius Olaru a declarat că dacă Ștefan Târnovanu nu ar fi fost eliminat, FCSB ar fi putut câștiga.

„Chiar vorbeam în vestiar și spuneau și colegii că dacă am fi jucat 11 la 11, am fi reușit să facem un meci mare și puteam obține victoria”, a declarat Darius Olaru, la Prima Sport.

După eliminarea goalkeeper-ului, Siyabonga Ngezana a făcut henț în careu, iar „centralul” a acordat lovitură de la 11 metri, care a fost transformată de Shaqiri.

Darius Olaru: „Am văzut un coechipier, dar am decis să trag”

După ce a marcat singurul gol al românilor în meciul cu Basel printr-o execuție fabuloasă, Darius Olaru a explicat de ce a ales să șuteze din acea poziție.

„Am reușit să trec mingea peste adversar, m-am uitat în stânga, am văzut un coechipier, dar am decis să trag și mă bucur că am reușit”, a spus căpitanul „roș-albaștrilor”.

5 goluri a marcat Darius Olaru în campania europeană a celor de la FCSB

Programul FCSB în Europa League

Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1

FCSB - Young Boys (Elveția) 0-2

FCSB - Bologna (Italia) 1-2

Basel (Elveția) - FCSB 3-1

27 noiembrie, 22:00: Steaua Roșie (Serbia) - FCSB

11 decembrie, 22:00: FCSB - Feyenoord (Olanda)

22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB

29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)

Clasamentul grupei Europa League

Poziție/Echipă Gol Puncte Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️ 1. Midtjylland 11-3 12 2. Freiburg 8-3 10 3. Ferencvaros 8-4 10 4. Celta Vigo 9-4 9 5. Braga 8-4 9 6. Aston Villa 6-2 9 7. Lyon 5-2 9 8. Plzen 6-2 8 Zona echipelor care merg în play-off⤵️ 9. Betis 6-2 8 10. PAOK 9-6 7 11. Brann 5-2 7 12. Dinamo Zagreb 7-6 7 13. Genk 5-4 7 14. FC Porto 4-4 7 15. Fenerbahce 4-4 7 16. Panathinaikos 7-6 6 17. FC Basel 6-5 6 18. AS Roma 5-4 6 19. Lille 6-6 6 20. Stuttgart 6-6 6 21. Eagles 4-5 6 22. Young Boys 6-10 6 23. Nottingham Forest 6-5 5 24. Bologna 3-3 5 Zona echipelor eliminate⤵️ 25. Sturm Graz 3-5 4 26. Steaua Roșie 3-5 4 27. Celtic 4-7 4 28. Salzburg 4-6 3 29. Feyenoord 3-6 3 30. Ludogorets 5-9 3 31. FCSB 3-7 3 32. Utrecht 1-5 1 33. Malmo 2-7 1 34. Maccabi Tel-Aviv 1-8 1 35. Nice 4-9 0 36. Rangers 1-8 0

