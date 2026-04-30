„Mai ușor cu lezările!” Mihai Stoica iese la atac. Țintele: Dică și Pintilii. „Îmi datorează cam multe” / „Așa am aflat că a plecat de la FCSB!”

Mihai Stoica (61 de ani), președintele Consiliului de Administrație al FCSB-ului, a reacționat după discuțiile apărute în jurul viitorului antrenor al echipei.

Oficialul roș-albaștrilor a vorbit și despre zvonurile legate de posibila preluare a naționalei U20 de către Mihai Pintilii (41 de ani).

FCSB se află într-o perioadă tulbure după plecarea lui Mirel Rădoi la Gaziantep, iar numele mai multor antrenori au fost vehiculate în ultimele zile.

Mihai Stoica, mesaj tăios pentru Dică: „Îmi datorează cam multe ca să fie lezat”

Printre variantele discutate în spațiul public s-a aflat și Nicolae Dică, fost jucător și fost antrenor al roș-albaștrilor, însă Mihai Stoica a transmis că acesta nu se află pe lista actuală la clubului.

„Este exclus ce se scrie prin presă, ba că e Șumudică, ba că e Reghecampf, Toni Petrea, Dică”, declara Mihai Stoica după ce FCSB a rămas fără antrenor, odată cu plecarea lui Rădoi la Gaziantep.

Ulterior, Nicolae Dică i-a răspuns oficialului FCSB-ului și a subliniat că, în mandatele sale la FCSB, echipa a avut rezultate notabile.

„Nu am văzut ce a spus (n.r. - Nicolae Dică). Am spus foarte clar că erau patru nume vehiculate și nu sunt adevărate. Că era și numele lui printre ele, asta este”, a declarat, joi, Mihai Stoica, la Prima Sport.

Dică să nu se mai simtă așa lezat, că față de mine nu trebuie să se simtă lezat. I-am cam influențat cariera și de jucător, și de antrenor. Îmi datorează cam multe ca să fie lezat de declarațiile mele, mai ales că nu a fost ceva împotriva lui. Dică a fost foarte clar că nu se mai pune problema ca noi, dacă l-am contacta, să se întoarcă. Mai ușor cu lezările. Mihai Stoica

Mihai Stoica, deranjat de plecarea lui Pintilii: „Eu așa am aflat că a plecat de la FCSB”

Mihai Stoica a vorbit și despre situația lui Mihai Pintilii. În ultimele zile au apărut informații conform cărora fostul secund al FCSB ar putea fi o variantă pentru naționala U20 a României, iar în staff-ul său ar putea ajunge și Alin Stoica, om din cadrul clubului roș-albastru.

Oficialul FCSB-ului comentase anterior că l-ar deranja o astfel de mutare, precizând însă că informația era la nivel de zvon.

„Și Pintilii a fost lezat că am spus în emisiuni că sunt zvonuri că ar fi antrenor la U20 și că l-ar vrea secund pe Alin Stoica. Sunt zvonuri. Dacă le-am stricat vreo combinație, îmi pare rău”, a mai spus Mihai Stoica.

Zvonurile sunt zvonuri. De fapt, pe Alin Stoica l-ar fi vrut Stoichiță, nu el. Probabil că el chiar s-a și opus. Oamenii se lezează, dar cum se lezează, așa le și trece. Mihai Stoica

Oficialul campioanei a explicat și de ce s-a simțit deranjat la rândul său de modul în care a aflat despre plecarea lui Pintilii de la FCSB. Stoica a spus că informația a ajuns la el indirect, prin intermediul jurnalistului Radu Naum.

„Din moment ce tu pleci și noi aflăm de la Radu Naum, că primește mesaj că ai plecat, cred și eu că nu înțelegem niște chestii.

Cum să aflăm de la Radu Naum chestia asta? Că eu așa am aflat că Pintilii a plecat de la FCSB, pentru că i-a trimis mesaj lui Radu Naum. Normal că am fost lezat”, a mai spus Mihai Stoica.

Chiar și așa, oficialul campioanei a transmis că relația cu Pintilii poate fi îmbunătățită printr-o discuție directă:

„Nu e nicio problemă. Discutăm, ne punem lucrurile la punct și suntem în continuare într-o relație foarte bună”.

