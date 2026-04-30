Mihai Stoica FOTO: Sport Pictures
Superliga

„Mai ușor cu lezările!" Mihai Stoica iese la atac. Țintele: Dică și Pintilii. „Îmi datorează cam multe" / „Așa am aflat că a plecat de la FCSB!"

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 30.04.2026, ora 22:45
alt-text Actualizat: 30.04.2026, ora 22:45
  • Mihai Stoica (61 de ani), președintele Consiliului de Administrație al FCSB-ului, a reacționat după discuțiile apărute în jurul viitorului antrenor al echipei.
  • Oficialul roș-albaștrilor a vorbit și despre zvonurile legate de posibila preluare a naționalei U20 de către Mihai Pintilii (41 de ani).

FCSB se află într-o perioadă tulbure după plecarea lui Mirel Rădoi la Gaziantep, iar numele mai multor antrenori au fost vehiculate în ultimele zile.

Selecționerul României, suspendat George Buricea a fost sancționat pentru încălcarea regulilor anti-doping!  » Prima reacție a antrenorului
Citește și
Selecționerul României, suspendat George Buricea a fost sancționat pentru încălcarea regulilor anti-doping! » Prima reacție a antrenorului
Citește mai mult
Selecționerul României, suspendat George Buricea a fost sancționat pentru încălcarea regulilor anti-doping!  » Prima reacție a antrenorului

Mihai Stoica, mesaj tăios pentru Dică: „Îmi datorează cam multe ca să fie lezat”

Printre variantele discutate în spațiul public s-a aflat și Nicolae Dică, fost jucător și fost antrenor al roș-albaștrilor, însă Mihai Stoica a transmis că acesta nu se află pe lista actuală la clubului.

„Nu am văzut ce a spus (n.r. - Nicolae Dică). Am spus foarte clar că erau patru nume vehiculate și nu sunt adevărate. Că era și numele lui printre ele, asta este”, a declarat, joi, Mihai Stoica, la Prima Sport.

Dică să nu se mai simtă așa lezat, că față de mine nu trebuie să se simtă lezat. I-am cam influențat cariera și de jucător, și de antrenor. Îmi datorează cam multe ca să fie lezat de declarațiile mele, mai ales că nu a fost ceva împotriva lui. Dică a fost foarte clar că nu se mai pune problema ca noi, dacă l-am contacta, să se întoarcă. Mai ușor cu lezările. Mihai Stoica

Mihai Stoica, deranjat de plecarea lui Pintilii: „Eu așa am aflat că a plecat de la FCSB”

Mihai Stoica a vorbit și despre situația lui Mihai Pintilii. În ultimele zile au apărut informații conform cărora fostul secund al FCSB ar putea fi o variantă pentru naționala U20 a României, iar în staff-ul său ar putea ajunge și Alin Stoica, om din cadrul clubului roș-albastru.

Oficialul FCSB-ului comentase anterior că l-ar deranja o astfel de mutare, precizând însă că informația era la nivel de zvon.

„Și Pintilii a fost lezat că am spus în emisiuni că sunt zvonuri că ar fi antrenor la U20 și că l-ar vrea secund pe Alin Stoica. Sunt zvonuri. Dacă le-am stricat vreo combinație, îmi pare rău”, a mai spus Mihai Stoica.

Zvonurile sunt zvonuri. De fapt, pe Alin Stoica l-ar fi vrut Stoichiță, nu el. Probabil că el chiar s-a și opus. Oamenii se lezează, dar cum se lezează, așa le și trece. Mihai Stoica

Oficialul campioanei a explicat și de ce s-a simțit deranjat la rândul său de modul în care a aflat despre plecarea lui Pintilii de la FCSB. Stoica a spus că informația a ajuns la el indirect, prin intermediul jurnalistului Radu Naum.

„Din moment ce tu pleci și noi aflăm de la Radu Naum, că primește mesaj că ai plecat, cred și eu că nu înțelegem niște chestii.

Cum să aflăm de la Radu Naum chestia asta? Că eu așa am aflat că Pintilii a plecat de la FCSB, pentru că i-a trimis mesaj lui Radu Naum. Normal că am fost lezat”, a mai spus Mihai Stoica.

FOTO. FCSB - Petrolul 3-1

Galerie foto (34 imagini)

FCSB - Petrolul, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg FCSB - Petrolul, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg FCSB - Petrolul, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg FCSB - Petrolul, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg FCSB - Petrolul, meci Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg
+34 Foto
labels.photo-gallery

Chiar și așa, oficialul campioanei a transmis că relația cu Pintilii poate fi îmbunătățită printr-o discuție directă:

„Nu e nicio problemă. Discutăm, ne punem lucrurile la punct și suntem în continuare într-o relație foarte bună”.

Citește și

„Să ne respecte mai mult!” Mihai Stoica, despre anunțul FRF privind startul de sezon:  „Ia decizii doar ca să-și arate mușchii”
Superliga
22:01
„Să ne respecte mai mult!” Mihai Stoica, despre anunțul FRF privind startul de sezon: „Ia decizii doar ca să-și arate mușchii”
Citește mai mult
„Să ne respecte mai mult!” Mihai Stoica, despre anunțul FRF privind startul de sezon:  „Ia decizii doar ca să-și arate mușchii”
Cazul FC Argeș l-a șocat Bogdan Cosmescu a răbufnit după ce piteștenii au ratat licența UEFA: „E inadmisibil!”
Superliga
20:28
Cazul FC Argeș l-a șocat Bogdan Cosmescu a răbufnit după ce piteștenii au ratat licența UEFA: „E inadmisibil!”
Citește mai mult
Cazul FC Argeș l-a șocat Bogdan Cosmescu a răbufnit după ce piteștenii au ratat licența UEFA: „E inadmisibil!”

Nicolae Dica Mihai Stoica liga 1 mihai pintilii fcsb
Știrile zilei din sport
Elias, răspuns final: „Nu vin!” Charalambous refuză definitiv oferta de a prelua acum FCSB: „Sunt disponibil din vară”
Superliga
16:31
Elias, răspuns final: „Nu vin!” Charalambous refuză definitiv oferta de a prelua acum FCSB: „Sunt disponibil din vară”
Citește mai mult
Elias, răspuns final: „Nu vin!” Charalambous refuză definitiv oferta de a prelua acum FCSB: „Sunt disponibil din vară”
„Îmi vine să plâng tot timpul” Cazul care l-a emoționat profund pe Mihai Neșu: „Toți merită să ducă o viață decentă”
Special
16:42
„Îmi vine să plâng tot timpul” Cazul care l-a emoționat profund pe Mihai Neșu: „Toți merită să ducă o viață decentă”
Citește mai mult
„Îmi vine să plâng tot timpul” Cazul care l-a emoționat profund pe Mihai Neșu: „Toți merită să ducă o viață decentă”
Dan Udrea Populismul lui Ciucu în cazul CSM București
Opinii
11:50
Dan Udrea Populismul lui Ciucu în cazul CSM București
Citește mai mult
Dan Udrea Populismul lui Ciucu în cazul CSM București
FCSB a găsit antrenor Anunțul lui Mihai Stoica: „Ne înțelegem la tot” » Condiția pusă tehnicianului și de ce întârzie semnarea
Superliga
09:48
FCSB a găsit antrenor Anunțul lui Mihai Stoica: „Ne înțelegem la tot” » Condiția pusă tehnicianului și de ce întârzie semnarea
Citește mai mult
FCSB a găsit antrenor Anunțul lui Mihai Stoica: „Ne înțelegem la tot” » Condiția pusă tehnicianului și de ce întârzie semnarea
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
17:52
„Poți să vii să mă ajuți?” Antrenorul pe care Gigi Becali îl va suna personal pentru a-l aduce la FCSB: „Am nevoie de tine pentru două meciuri”
„Poți să vii să mă ajuți?” Antrenorul pe care Gigi Becali îl va suna personal pentru a-l aduce la FCSB: „Am nevoie de tine pentru două meciuri”
16:42
„Îmi vine să plâng tot timpul” Cazul care l-a emoționat profund pe Mihai Neșu: „Toți merită să ducă o viață decentă”
„Îmi vine să plâng tot timpul” Cazul care l-a emoționat profund pe Mihai Neșu: „Toți merită să ducă o viață decentă”
18:08
Poliția a blocat acordul istoric! A intervenit și Ministrul: ce se întâmplă la echipa lui Răzvan Lucescu
Poliția a blocat acordul istoric! A intervenit și Ministrul:  ce se întâmplă la echipa lui Răzvan Lucescu
17:57
Ajutor de la FCSB Fotbalistul accidentat grav, așteptat la baza campioanei: „Doar de la ei nu putem să primim”
Ajutor de la FCSB Fotbalistul accidentat grav,  așteptat la baza campioanei: „Doar de la ei nu putem să primim”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București
Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții
Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!
Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?
O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă
PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG <span>-</span> Bayern <span>5-4,</span> zi și noapte <span>l-aș</span> vedea, la nesfârșit!
Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei
Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă
Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi
Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește
Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?
De ce nu e demis Gâlcă?

Dan Udrea: De ce nu e demis Gâlcă?

Dan Udrea: De ce nu e demis Gâlcă?
Final rapid de coșmar

Cristian Geambașu: Final rapid de coșmar

Cristian Geambașu: Final rapid de coșmar
Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?
McPuișorul Lamine

Cristian Geambașu: McPuișorul Lamine

Cristian Geambașu: McPuișorul Lamine
Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?
Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!
Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1
Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!
Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România
Top stiri
Michael Jackson, la Burnley! FOTO: Cascadă de meme-uri: „Thriller”, „Smooth Criminal” sau presing agresiv?
Campionate
14:35
Michael Jackson, la Burnley! FOTO: Cascadă de meme-uri: „Thriller”, „Smooth Criminal” sau presing agresiv?
Citește mai mult
Michael Jackson, la Burnley! FOTO: Cascadă de meme-uri: „Thriller”, „Smooth Criminal” sau presing agresiv?
Szabolcs Kovacs, premiat de Vassaras A fost delegat la cel mai important meci al etapei, după scandalul din CFR - U Cluj
Superliga
12:24
Szabolcs Kovacs, premiat de Vassaras A fost delegat la cel mai important meci al etapei, după scandalul din CFR - U Cluj
Citește mai mult
Szabolcs Kovacs, premiat de Vassaras A fost delegat la cel mai important meci al etapei, după scandalul din CFR - U Cluj
Intervenție în conflictul Dobre - Gâlcă Fostul jucător de la Rapid spune cum ar fi procedat în locul antrenorului: „Asta am învățat de la Mircea Lucescu”
Superliga
13:50
Intervenție în conflictul Dobre - Gâlcă Fostul jucător de la Rapid spune cum ar fi procedat în locul antrenorului: „Asta am învățat de la Mircea Lucescu”
Citește mai mult
Intervenție în conflictul Dobre - Gâlcă Fostul jucător de la Rapid spune cum ar fi procedat în locul antrenorului: „Asta am învățat de la Mircea Lucescu”
Surpriză la discuțiile despre bugetul PMB la care Ciucu i-a invitat pe bucureșteni: petițiile ad-hoc. Cazul oamenilor de pe Mircești, cărora vibrațiile le zguduie casele
B365
30.04
Surpriză la discuțiile despre bugetul PMB la care Ciucu i-a invitat pe bucureșteni: petițiile ad-hoc. Cazul oamenilor de pe Mircești, cărora vibrațiile le zguduie casele
Citește mai mult
Surpriză la discuțiile despre bugetul PMB la care Ciucu i-a invitat pe bucureșteni: petițiile ad-hoc. Cazul oamenilor de pe Mircești, cărora vibrațiile le zguduie casele

Echipe/Competiții

fcsb 57 CFR Cluj 22 dinamo bucuresti 37 rapid 51 Universitatea Craiova 12 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
01.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share