Etim, suspendare drastică Câte etape va sta atacantul Craiovei, după cartonașul roșu din partida cu U Cluj + Ce sancțiune a primit Orozco

Monday Etim (27 de ani), atacantul Universității Craiova, și Esteban Orozco (27 de ani), fundașul Unirii Slobozia, și-au aflat suspendările după cele două intrări dure din ultima etapă disputată în Liga 1.

Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat cât timp vor lipsi cei doi, ca urmare a deciziilor luate de Comisia de Disciplină a Federației Române de Fotbal.

Monday Etim, suspendare drastică

Atacantul nigerian de la Universitatea Craiova va lipsi trei meciuri, după cartonașul roșu primit în partida cu Universitatea Cluj.

În plus, acesta a primit și o amendă în valoare de 5.000 de lei.

În timpul meciului de pe Cluj Arena, Etim a încercat să țină mingea în teren, în partea stângă, dar preluarea sa a fost una defectuoasă, iar balonul a ricoșat la Mikanovic.

Vârful oltenilor a încercat să recupereze balonul, dar s-a dus cu talpa direct pe glezna dreaptă a adversarului său.

Odată cu această suspendare, Monday Etim va rata meciurile cu Rapid și FC Argeș din campionat, dar și partida cu Dinamo, din semifinalele Cupei României.

Esteban Orozco va lipsi două etape

Fundașul de la Unirea Slobozia a fost sancționat cu două etape de suspendare, dar și o penalitate sportivă în valoare de 3.000 de lei.

În minutul 18 al partidei cu Petrolul, Orozco a avut o intervenție imprudentă asupra lui Marco Dulca. Acesta și-a lovit adversarul cu talpa peste umărul stâng, în încercarea de a prelua controlul balonului.

VIDEO. Golul marcat de Dan Nistor în U Cluj - U Craiova, scor 4-0

