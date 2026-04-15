Etim, suspendare drastică  Câte etape va sta atacantul Craiovei, după cartonașul roșu din partida cu U Cluj + Ce sancțiune a primit Orozco +11 foto
Monday Etim FOTO: Raed Krishan (GOLAZO.ro)
Superliga

Etim, suspendare drastică Câte etape va sta atacantul Craiovei, după cartonașul roșu din partida cu U Cluj + Ce sancțiune a primit Orozco

alt-text Ștefan Ogrezeanu
Publicat: 15.04.2026, ora 18:52
Actualizat: 15.04.2026, ora 18:52
  • Monday Etim (27 de ani), atacantul Universității Craiova, și Esteban Orozco (27 de ani), fundașul Unirii Slobozia, și-au aflat suspendările după cele două intrări dure din ultima etapă disputată în Liga 1.

Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat cât timp vor lipsi cei doi, ca urmare a deciziilor luate de Comisia de Disciplină a Federației Române de Fotbal.

Monday Etim, suspendare drastică

Atacantul nigerian de la Universitatea Craiova va lipsi trei meciuri, după cartonașul roșu primit în partida cu Universitatea Cluj.

În plus, acesta a primit și o amendă în valoare de 5.000 de lei.

În timpul meciului de pe Cluj Arena, Etim a încercat să țină mingea în teren, în partea stângă, dar preluarea sa a fost una defectuoasă, iar balonul a ricoșat la Mikanovic.

Vârful oltenilor a încercat să recupereze balonul, dar s-a dus cu talpa direct pe glezna dreaptă a adversarului său.

Eliminarea lui Etim din U Cluj - U Craiova Foto captura Prima Sport .jpeg
Eliminarea lui Etim din U Cluj - U Craiova Foto captura Prima Sport .jpeg

Galerie foto (11 imagini)

Eliminarea lui Etim din U Cluj - U Craiova Foto captura Prima Sport .jpeg Eliminarea lui Etim din U Cluj - U Craiova Foto captura Prima Sport.jpeg Eliminarea lui Etim din U Cluj - U Craiova Foto captura Prima Sport .jpeg Eliminarea lui Etim din U Cluj - U Craiova Foto captura Prima Sport .jpeg Eliminarea lui Etim din U Cluj - U Craiova Foto captura Prima Sport .jpeg
+11 Foto
labels.photo-gallery

Odată cu această suspendare, Monday Etim va rata meciurile cu Rapid și FC Argeș din campionat, dar și partida cu Dinamo, din semifinalele Cupei României.

Esteban Orozco va lipsi două etape

Fundașul de la Unirea Slobozia a fost sancționat cu două etape de suspendare, dar și o penalitate sportivă în valoare de 3.000 de lei.

În minutul 18 al partidei cu Petrolul, Orozco a avut o intervenție imprudentă asupra lui Marco Dulca. Acesta și-a lovit adversarul cu talpa peste umărul stâng, în încercarea de a prelua controlul balonului.

Eliminarea lui Esteban Orozco din Unirea Slobozia - Petrolul Foto captura Prima Sport .jpeg
Eliminarea lui Esteban Orozco din Unirea Slobozia - Petrolul Foto captura Prima Sport .jpeg

Galerie foto (12 imagini)

Eliminarea lui Esteban Orozco din Unirea Slobozia - Petrolul Foto captura Prima Sport .jpeg Eliminarea lui Esteban Orozco din Unirea Slobozia - Petrolul Foto captura Prima Sport .jpeg Eliminarea lui Esteban Orozco din Unirea Slobozia - Petrolul Foto captura Prima Sport .jpeg Eliminarea lui Esteban Orozco din Unirea Slobozia - Petrolul Foto captura Prima Sport .jpeg Eliminarea lui Esteban Orozco din Unirea Slobozia - Petrolul Foto captura Prima Sport .jpeg
+12 Foto
labels.photo-gallery

Universitatea Craiova suspendare Unirea Slobozia monday etim esteban orozco
Știrile zilei din sport
Cel mai mare dezmăț pe bani publici! Raport financiar șocant la un club de fotbal din România: Primăria dă o sumă record, mult peste ce primește U Cluj
Liga 2
15.04
Cel mai mare dezmăț pe bani publici! Raport financiar șocant la un club de fotbal din România: Primăria dă o sumă record, mult peste ce primește U Cluj
Citește mai mult
Cel mai mare dezmăț pe bani publici! Raport financiar șocant la un club de fotbal din România: Primăria dă o sumă record, mult peste ce primește U Cluj
Pleacă Rădoi de la FCSB? Prima reacție a lui Gigi Becali : „Ce mă interesează pe mine?”
Superliga
15.04
Pleacă Rădoi de la FCSB? Prima reacție a lui Gigi Becali: „Ce mă interesează pe mine?”
Citește mai mult
Pleacă Rădoi de la FCSB? Prima reacție a lui Gigi Becali : „Ce mă interesează pe mine?”
„Durerea îl ține pe loc”  Andrei Nicolescu, despre  George Pușcaș: „Sunt semne de întrebare” + Ce spune despre mercato de vară
Superliga
15.04
„Durerea îl ține pe loc” Andrei Nicolescu, despre George Pușcaș: „Sunt semne de întrebare” + Ce spune despre mercato de vară
Citește mai mult
„Durerea îl ține pe loc”  Andrei Nicolescu, despre  George Pușcaș: „Sunt semne de întrebare” + Ce spune despre mercato de vară
Chetă pentru TAS Ilie Drăgan cere donații pentru procesul cu Răzvan Burleanu: „Lupt împotriva sistemului” » Ce sumă vrea să strângă
Diverse
15.04
Chetă pentru TAS Ilie Drăgan cere donații pentru procesul cu Răzvan Burleanu: „Lupt împotriva sistemului” » Ce sumă vrea să strângă
Citește mai mult
Chetă pentru TAS Ilie Drăgan cere donații pentru procesul cu Răzvan Burleanu: „Lupt împotriva sistemului” » Ce sumă vrea să strângă
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
00:30
Au sărit la arbitru! FOTO. Fotbaliștii lui Real Madrid, furioși după eliminarea din Liga Campionilor! Jude Bellingham, ținut cu greu! Guler a văzut cartonașul roșu!
Au sărit la arbitru! FOTO. Fotbaliștii lui Real Madrid, furioși după eliminarea din Liga Campionilor! Jude Bellingham, ținut cu greu! Guler a văzut cartonașul roșu!
00:10
Liga Campionilor Bayern a eliminat-o pe Real Madrid, după un meci formidabil! » Arsenal a trecut de Sporting și e în semifinalele Champions League
Liga Campionilor  Bayern a eliminat-o pe Real Madrid, după un meci formidabil! » Arsenal a trecut de Sporting și e în semifinalele Champions League
23:09
Arda Guler, ce torpilă! FOTO: Un nou gol fabulos al turcului, în Bayern - Real Madrid! Șutul în vinclu, din lovitură liberă, l-a dărâmat pe Neuer!
Arda Guler, ce torpilă! FOTO: Un nou gol fabulos al turcului, în Bayern - Real Madrid! Șutul în vinclu, din lovitură liberă, l-a dărâmat pe Neuer!
22:23
Gol după 35 de secunde! FOTO. Guler a profitat de gafa lui Neuer și a deschis scorul cu Bayern! Bavarezii au egalat după 6 minute!
Gol după 35 de secunde! FOTO. Guler a profitat de gafa lui Neuer și a deschis scorul cu Bayern! Bavarezii au egalat după 6 minute!
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia
Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?
Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU
Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii
Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona <span>anti-Kovacs</span>
O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh
Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare
Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Vlad Nedelea: Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Vlad Nedelea: Războiul <span>Lucescu-presă</span> care <span>n-a</span> existat
Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur
Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj

Cristian Geambașu: Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj

Cristian Geambașu: Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj
Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am făcut-o

Cătălin Tolontan: Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am făcut-o

Cătălin Tolontan: Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am <span>făcut-o</span>
Mircea Lucescu - numărând timpul

Dan Udrea: Mircea Lucescu - numărând timpul

Dan Udrea: Mircea Lucescu <span>-</span> numărând timpul
Il Luce s-a stins pe teren

Theodor Jumătate: Il Luce s-a stins pe teren

Theodor Jumătate: Il Luce <span>s-a</span> stins pe teren
A murit Mircea Lucescu, copilul care n-a vrut să mai sufere de foame

Cătălin Tolontan: A murit Mircea Lucescu, copilul care n-a vrut să mai sufere de foame

Cătălin Tolontan: A murit Mircea Lucescu, copilul care <span>n-a</span> vrut să mai sufere de foame
Latin Mannschaft

Radu Naum: Latin Mannschaft

Radu Naum: Latin Mannschaft
Metoda Spalletti

Cristian Geambașu: Metoda Spalletti

Cristian Geambașu: Metoda Spalletti
Când victima devine complicele huliganilor

Dan Udrea: Când victima devine complicele huliganilor

Dan Udrea: Când victima devine complicele huliganilor
Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?

Ioana Mihalcea: Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?

Ioana Mihalcea: Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?
Șumi la tenis. Spectacol!

Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!

Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!
Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!
Top stiri
Dobre, criticat de Săpunaru Fostul fundaș al Rapidului, despre ieșirea atacantului: „Nu poți să dai în antrenor!”
Superliga
15.04
Dobre, criticat de Săpunaru Fostul fundaș al Rapidului, despre ieșirea atacantului: „Nu poți să dai în antrenor!”
Citește mai mult
Dobre, criticat de Săpunaru Fostul fundaș al Rapidului, despre ieșirea atacantului: „Nu poți să dai în antrenor!”
 U Cluj, lovitură de 1,5 milioane de euro? Golgheterul din Liga 1, dorit de un club uriaș din Turcia
Superliga
15.04
U Cluj, lovitură de 1,5 milioane de euro? Golgheterul din Liga 1, dorit de un club uriaș din Turcia
Citește mai mult
 U Cluj, lovitură de 1,5 milioane de euro? Golgheterul din Liga 1, dorit de un club uriaș din Turcia
„Tatăl fotbalistic” al lui Messi Javier Mascherano a demisionat de la Inter Miami! Cine e Guillermo Hoyos, noul antrenor al echipei din MLS
Campionate
15.04
„Tatăl fotbalistic” al lui Messi Javier Mascherano a demisionat de la Inter Miami! Cine e Guillermo Hoyos, noul antrenor al echipei din MLS
Citește mai mult
„Tatăl fotbalistic” al lui Messi Javier Mascherano a demisionat de la Inter Miami! Cine e Guillermo Hoyos, noul antrenor al echipei din MLS
FOTO | Incendiu în centrul Bucureștiului, pe Strada Tache Ionescu. Mai multe mașini de pompieri și echipaje de poliție se află la fața locului
B365
14.04
FOTO | Incendiu în centrul Bucureștiului, pe Strada Tache Ionescu. Mai multe mașini de pompieri și echipaje de poliție se află la fața locului
Citește mai mult
FOTO | Incendiu în centrul Bucureștiului, pe Strada Tache Ionescu. Mai multe mașini de pompieri și echipaje de poliție se află la fața locului

Echipe/Competiții

fcsb 26 CFR Cluj 17 dinamo bucuresti 16 rapid 20 Universitatea Craiova 9 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi 1 uta arad farul constanta 9

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
16.04

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share