Dembele ar putea pleca de la PSG Viitor incert pentru câștigătorul Balonului de Aur
Ousamane Dembele/ Foto: IMAGO
alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 13.04.2026, ora 23:16
  • Ousmane Dembele (28 de ani) ar putea pleca de la PSG în această vară.

Câștigătorul Balonului de Aur din 2025 mai are contract cu gruparea de pe „Parc des Princes” până în 2028.

Consiliul de administrație al lui PSG, condus de Nasser Al-Khelaifi, consideră că pretențiile atacantului pentru prelungirea contractului sunt exagerate, informează goal.com, care citează L'Equipe.

Dembele ar putea ajunge în Arabia Saudită

Stagiunea 2025-2026 nu a fost una de bun augur pentru Dembele. Fotbalistul francez a stat mai mult accidentat, iar asta a răcit relația dintre el și club.

Situația tensionată ar putea face ca fostul jucător al Barcelonei sau al Borussiei Dortmund să ajungă în Arabia Saudită după Cupa Mondială.

Discuțiile despre un posibil transfer al lui Ousmane în Golf au apărut încă din luna ianuarie, când oficialii Ligii Profesioniste din Arabia Saudită au inițiat primele contacte pentru starul francez.

Potrivit sursei citate, arabii au pregătit deja un pachet financiar considerabil pentru a-l atrage pe Dembele.

1,5 milioane de euro brut pe lună
este salariul lui Dembele la PSG, cel mai mare din echipă, potrivit L'Equipe

Dembele, în vizorul lui Manchester City

Pep Guardiola a recunoscut în nenumărate rânduri că este un mare admirator al „decarului” de la PSG.

În perioada în care o antrena pe Bayern Munchen, antrenorul spaniol și l-a dorit cu tărie pe Dembele, dar lucrurile nu s-au concretizat.

Presa din Spania a anunțat că Moussa Sissoko, agentul francezului, s-a întâlnit recent cu directorul sportiv al lui Manchester City, Hugo Viana.

Aceste întâlniri sunt unele obișnuite, dar au alimentat și mai tare faptul că Guardiola l-ar dori pe Dembele pe Etihad.

100 de milioane de euro
este cota lui Dembele, potrivit transfermarkt.ro

