Out de la FCSB „Roș-albaștrii” renunță gratis la el după ultimul transfer

- Laurențiu Vlăsceanu (21 de ani) ar urma să se despartă de FCSB în această vară, neintrând în planurile lui Marius Baciu pentru sezonul viitor.
Tânărul fundaș lateral a petrecut sezonul trecut sub formă de împrumut, la alte două cluburi din Liga 1, unde nu a reușit să se impună, iar acum FCSB a fost nevoită să ia altă decizia în privința sa.
Laurențiu Vlăsceanu ar urma să se despartă de FCSB
Cu 6 apariții și un total de doar 163 de minute, Vlăsceanu nu a impresionat în stagiunea anterioară, iar FCSB ar fi decis acum să-i ofere șansa de a face pasul la altă echipă
Potrivit jurnalistului Emanuel Roșu, tânărul jucător ar avea undă verde din partea clubului pentru a pleca liber de contract în această vară.
Vlăsceanu ar fi intrat deja în atenția câtorva cluburi.
FCSB l-a transferat deja pe Ronny Labonne, fundaș dreapta, dar care poate evolua și pe partea stângă a defensivei.
Ajuns la juniorii celor de la FCSB în 2022, de la Academica Clinceni, Laurențiu Vlăsceanu nu a bifat niciun minut la echipa mare, fiind împrumutat constant încă din 2023.
Deși a avut apoi două sezoane cu multiple apariții la Unirea Slobozia, acesta nu a mai ținut pasul și în sezonul 2025-2026, unde a petrecut jumătate de sezon la clubul ialomițean, iar a doua jumătate la UTA Arad.
Jucătorii de care FCSB s-a despărțit la finalul sezonului:
- Darius Olaru, transferat la Union Saint-Gilloise
- Lukas Zima, transferat liber de contract la Petrolul
- Alexandru Maxim, transferat liber de contrac la U Craiova
- Baba Alhassan
- Mamadou Thiam
- Vlad Chiricheș