Out de la FCSB „Roș-albaștrii” renunță gratis la el după ultimul transfer

Laurențiu Vlăsceanu (21 de ani) ar urma să se despartă de FCSB în această vară, neintrând în planurile lui Marius Baciu pentru sezonul viitor.

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Tânărul fundaș lateral a petrecut sezonul trecut sub formă de împrumut, la alte două cluburi din Liga 1, unde nu a reușit să se impună, iar acum FCSB a fost nevoită să ia altă decizia în privința sa.

Laurențiu Vlăsceanu ar urma să se despartă de FCSB

Cu 6 apariții și un total de doar 163 de minute, Vlăsceanu nu a impresionat în stagiunea anterioară, iar FCSB ar fi decis acum să-i ofere șansa de a face pasul la altă echipă

Potrivit jurnalistului Emanuel Roșu, tânărul jucător ar avea undă verde din partea clubului pentru a pleca liber de contract în această vară.

Vlăsceanu ar fi intrat deja în atenția câtorva cluburi.

FCSB l-a transferat deja pe Ronny Labonne, fundaș dreapta, dar care poate evolua și pe partea stângă a defensivei.

Ajuns la juniorii celor de la FCSB în 2022, de la Academica Clinceni, Laurențiu Vlăsceanu nu a bifat niciun minut la echipa mare, fiind împrumutat constant încă din 2023.

Deși a avut apoi două sezoane cu multiple apariții la Unirea Slobozia, acesta nu a mai ținut pasul și în sezonul 2025-2026, unde a petrecut jumătate de sezon la clubul ialomițean, iar a doua jumătate la UTA Arad.

Jucătorii de care FCSB s-a despărțit la finalul sezonului:

Darius Olaru, transferat la Union Saint-Gilloise

Lukas Zima, transferat liber de contract la Petrolul

Alexandru Maxim, transferat liber de contrac la U Craiova

Baba Alhassan

Mamadou Thiam

Vlad Chiricheș

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