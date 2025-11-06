Tănase, ședință cu Becali Ce i-a spus patronului despre Olaru: „Nea Gigi, fac și asta dacă e nevoie!”

Gigi Becali (67 de ani), patronul FCSB, a dezvăluit o discuție pe care a avut-o cu Florin Tănase (30 de ani) referitor la situația lui Darius Olaru (27 de ani).

După ce s-a vorbit despre un posibil conflict între cei doi jucători, finanțatorul a dezvăluit un dialog pe care l-a purtat cu Tănase despre Olaru.

Florin Tănase, dialog cu Becali despre Darius Olaru: „Stau pe bancă dacă de asta e nevoie ca să-și revină”

Florin Tănase i-a spus patronului că este dispus să facă orice ca Darius Olaru să-și revină la forma din sezonul trecut.

„Eu i-am spus că vreau să îi am pe amândoi în echipă. Tănase mi-a zis «nea Gigi, întrebați-l pe el ce vrea să joace, iar eu joc ce vrea el, ca să îi fie lui bine. Chiar dacă-i nevoie să stau și pe bancă, ca să-și revină el, stau!»” , a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro.

În ultimul meci din campionat, victoria cu 2-0 în fața celor de la U Cluj, Darius Olaru a înscris ambele goluri ale „roș-albaștrilor”. Florin Tănase a fost integralist în partida de pe Cluj Arena, fiind unul dintre cei mai buni jucători ai campioanei.

Becali, despre importanța lui Florin Tănase în echipă: „E cel mai bun jucător, dirijor!”

„La ora asta, nu pot să-l țin pe cel mai bun jucător al meu pe bancă. Tănase este cel care îmi ține echipa. Dirijor. Până să-și revină echipa ca lumea, să-și caute traseele, trebuie să îl am pe Tănase acolo, la mijloc.

Dacă nu-l ai, te fac praf străinii. Cine să paseze, cine să țină mingea? Și am zis «O să jucați amândoi!», a mai spus Becali.

