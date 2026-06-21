 Două românce pe tabloul principal Gabriela Ruse s-a impus în fața lui Taylor Townsend și i se alătură Irinei Begu la Bad Homburg

Gabriela Ruse (28 de ani, 105 WTA) a câștigat în ultima etapă a calificărilor de la Bad Hombug, în fața lui Taylor Townsend (30 de ani, 81 WTA) și a ajuns pe tabloul principal al competiției.

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Turneul WTA din Germania va avea două sportive românce în faza principală, după ce Irina Begu a trecut, la rândul său, de Diane Parry cu câteva ore înainte.

Gabriala Ruse, victorie în fața lui Taylor Townsend la Bad Homburg

Ruse a obținut victoria la capătul unui meci care a durat două și trei minute, revenind de la 0-1 în urma primului set, câștigat de Townsend, scor 3-6.

Românca a revenit, s-a impus clar în setul secund, 6-1, închizând meciul în setul decisiv cu scorul de 6-4.

Acum, Gabriela Ruse și Irina Begu vor evolua pe tabloul principal, care începe direct cu faza șaisprezecimilor, în timp ce o parte dintre favorite au acces direct la optimi.

Jucătoarele noastre vor întâlni în faza următoare o adversară aleasă dintre Anna Kalinskaya, Linda Noskova, Venus Williams și Qinwen Zheng.

Turneul WTA de la Bad Homburg este ultimul test pe iarbă înaintea turneul de Grand Slam de la Wimbledon, care se va desfășura în perioada 29 iunie - 12 iulie.

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