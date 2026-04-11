Încep negocierile cu viitorul selecționer Când are loc ședința decisivă a Comitetului Executiv al FRF

Federația Română de Fotbal ar fi stabilit data pentru ședința Comitetului Executiv care îl va mandata pe Răzvan Burleanu (41 de ani) să înceapă negocierile cu viitorul selecționer.

Gică Hagi a fost propus oficial pentru a prelua naționala, în urma ședinței Comisiei Tehnice din data de 3 aprilie.

La finalul ședinței, directorul tehnic Mihai Stoichiță a anunțat că Hagi a fost propus în unanimitate. Al doilea pe lista nominalizărilor a fost Edward Iordănescu, antrenorul care a calificat România la EURO 2024.

Comitetul Executiv al FRF, mutat pe 16 aprilie

Programată inițial pentru data de 8 aprilie, întâlnirea Comitetului a fost amânată după decesul lui Mircea Lucescu din data de 7 aprilie.

Ședința decisivă a Comitetului Executiv ar urma să aibă loc joi, 16 aprilie, informează gsp.ro.

Atunci, membrii acestuia vor vota persoana cu care se vor demara negocierile și vor stabili, tot prin vot, coordonatele financiare și condițiile contractuale.

Ulterior primirii mandatului, președintele FRF va purta discuțiile de negociere cu candidatul selectat.

Deși, la nivel oficial, procedura descrisă de Federație sugerează un proces decizional colectiv, în culise există convingerea că totul este deja stabilit.

Gheorghe Hagi (61 de ani) este dat ca sigur viitorul selecționer, fiind alesul de mai mult timp al președintelui FRF, Răzvan Burleanu.

Procedura FRF pentru numirea noului selecționer

Conform calendarului oficial anunțat de Federația Română de Fotbal, procedura de numire a noului selecționer este următoarea:

„Propunerile Comisiei Tehnice vor fi înaintate Comitetului Executiv, iar membrii acestuia vor vota persoana (sau persoanele) cu care se vor demara negocierile, stabilind totodată, prin vot, coordonatele financiare și condițiile contractuale.

Ulterior, după primirea mandatului, președintele FRF va purta negocierile finale cu candidatul sau candidații selectați.

Anunțul oficial și prezentarea noului selecționer al Echipei Naționale vor avea loc imediat după semnarea documentelor contractuale, în cadrul unei conferințe de presă a cărei dată o vom comunica pe canalele FRF”.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport