Andrei Șelaru, cunoscut în spațiul public drept „Selly”, a postat o fotografie pe rețelele de socializare, alături de Gică Hagi.

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Cei doi se aflau pe litoral, unde în prezent se desfășoară spectacolele de la Nibiru, cel mai recent și amplu proiect al tânărulul youtuber și antreprenor.

Gică Hagi și Selly au luat masa împreună

Cu două luni rămase până la primele meciuri oficiale ale echipei naționale, Gică Hagi a fost prezent la malul mării, aproape de casă, unde a luat masa alături de Selly.

Cel din urmă a publicat o fotografie cu „regele fotbalului românesc”, cu descrierea: „Prânzul cu o legendă”.

Postarea a adunat peste 36.000 de aprecieri în aproape 4 oare, dar și multe comentarii, o parte dintre urmăritori având aceeași reacție: i-au cerut lui Selly să-i facă lui Hagi o statuie la intrarea în Nibiru, proiectul său care și-a deschis porțile pe 16 iulie.

NIBIRU este cel mai nou resort de entertainment de pe litoralul României, un ecosistem privat, modular și scalabil, gândit ca un oraș sezonier care prinde viață în fiecare vară, potrivit site-ului oficial.

Revenind la selecționerul României, acesta va avea parte în septembrie de primul meci oficial de la revenirea pe banca „tricolorilor”.

Până acum, Hagi a bifat doar două amicale la națională, 1-1 cu Georgia și 2-1 cu Țara Galilor.

Programul României în Nations League

25 septembrie: Suedia - România

28 septembrie: România - Bosnia

2 octombrie: Polonia - România

5 octombrie: România - Suedia

14 noiembrie: România - Polonia

17 noiembrie: Bosnia - România

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