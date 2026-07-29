FCSB a anunțat stadionul pe care se vor desfășura meciurile de pe teren propriu, până ce va putea reintra pe Arena Națională.

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Primele două meciuri disputate acasă de „roș-albaștri” au avut loc pe Stadionul Steaua, însă gazonul deplorabil i-a forțat pe aceștia să găsească o altă soluție.

FCSB se mută pe „Arcul de Triumf”

Cum variantele din București sunt destul de limitate, clubul patronat de Gigi Becali a optat pentru stadionul „Arcul de Triumf, utilizat și de cei de la Dinamo.

Următorul meci de pe teren propriu pentru elevii lui Marius Baciu va fi cel cu Farul Constanța, în Liga 1, luni, de la 21:30, pentru care au fost pus în vânzare și biletele.

„FCSB a pus în vânzare online, biletele pentru partida cu Farul Constanța, a treia din noul sezon al Superligii, care se va disputa luni, 3 august, începând cu ora 21:30, pe Stadionul Arcul de Triumf.

Tichetele sunt disponibile pe platforma de ticketing a clubului.

Prețurile biletelor sunt următoarele:

PELUZA – 30 LEI

TRIBUNA 2 EST - 50 LEI

TRIBUNA 1 VEST - 100 LEI

Casa de bilete de la stadion va fi deschisă în ziua meciului, începând cu ora 13:00.

De asemenea, facem următoarele precizări cu privire la accesul copiilor și persoanelor cu dizabilități pe Stadionul Arcul de Triumf:

1. Copiii cu vârsta de până în 7 ani beneficiază de acces gratuit pe stadion, cu condiția să fie însoțiți de un adult. În situația în care un adult este însoțit de doi copii cu vârsta de până la 7 ani, acesta trebuie să achiziționeze un al doilea bilet.

2. Persoanele cu dizabilități sau însoțitorii acestora vor primi biletele în format electronic, pe baza solicitărilor venite pe [email protected] începând cu data de 29 iulie, ora 14:00. Eliberarea biletelor se va face pe baza ordinii cronologice a solicitărilor!

Menționăm faptul că numărul locurilor pe acest stadion este limitat! Pentru a primi biletele, beneficiarii trebuie să trimită copii după C.I. a persoanei cu dizabilități și actul doveditor al dizabilității respective, precum și copie după C.I. a însoțitorului”, a transmis FCSB pe Facebook.

Până la partida cu Farul, FCSB va evolua în turul doi preliminar din Conference League, pe terenul celor de la Auda, joi, de la 19:00, unde va trebuie să întoarcă rezultatul de 2-3 din tur.

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