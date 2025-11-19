- Gigi Becali (67 de ani), patronul FCSB, a dezvăluit că a primit o sumă de bani neașteptată din partea UEFA.
FCSB joacă în Europa League, însă are un parcurs modest: o singură victorie și patru înfrângeri. În contrast, sezonul trecut, după primele patru etape, echipa avea deja trei victorii și o singură înfrângere.
FCSB, veste din senin de la UEFA: „Mi-a dat UEFA o corecție”
„Să vă spun că m-am trezit cu o surpriză. Mi-a dat UEFA o corecție.
Au spus că au câștigat mai mulți bani sezonul ăsta și i-au împărțit între echipe.
Mi-au dat 430.000 de euro. Sunt niște bani pe care nu-i aveam în cap”, a spus Gigi Becali la Digi Sport Special.
În cazul în care UEFA înregistrează profit suplimentar, suma este redistribuită către cluburile participante în acel sezon al cupelor europene.
Veniturile FCSB în ultimii 7 ani:
- 2017 - 18.000.000 euro
- 2018 - 14.500.000
- 2019 - 9.100.000
- 2020 - 6.000.000
- 2021 - 18.200.000
- 2022 - 15.000.000
- 2023 - 9.300.000
- 2024 - 25.000.000
Elevii lui Elias Charalambous se află pe locul 31 în Europa League, cu 3 puncte acumulate.
În faza principală din Europa League participă, în total, 36 de
FOTO: FCSB - BOLOGNA 1-2
Galerie foto (18 imagini)
Programul FCSB în Europa League
- Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1
- FCSB - Young Boys (Elveția) 0-2
- FCSB - Bologna (Italia) 1-2
- Basel (Elveția) - FCSB 3-1
- 27 noiembrie, 22:00: Steaua Roșie (Serbia) - FCSB
- 11 decembrie, 22:00: FCSB - Feyenoord (Olanda)
- 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB
- 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)