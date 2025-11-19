Gigi Becali (67 de ani), patronul FCSB, a dezvăluit că a primit o sumă de bani neașteptată din partea UEFA.

FCSB joacă în Europa League, însă are un parcurs modest: o singură victorie și patru înfrângeri. În contrast, sezonul trecut, după primele patru etape, echipa avea deja trei victorii și o singură înfrângere.

FCSB, veste din senin de la UEFA: „ Mi-a dat UEFA o corecție”

„Să vă spun că m-am trezit cu o surpriză. Mi-a dat UEFA o corecție.

Au spus că au câștigat mai mulți bani sezonul ăsta și i-au împărțit între echipe.

Mi-au dat 430.000 de euro. Sunt niște bani pe care nu-i aveam în cap” , a spus Gigi Becali la Digi Sport Special.

În cazul în care UEFA înregistrează profit suplimentar, suma este redistribuită către cluburile participante în acel sezon al cupelor europene.

Veniturile FCSB în ultimii 7 ani:

2017 - 18.000.000 euro

2018 - 14.500.000

2019 - 9.100.000

2020 - 6.000.000

2021 - 18.200.000

2022 - 15.000.000

2023 - 9.300.000

2024 - 25.000.000

48,4 milioane de euro este valoarea estimativă a lotului roș-albaștrilor, conform transfermarkt.com. Darius Olaru este cel mai scump jucător, evaluat la 7,5 milioane de euro, urmat de Daniel Bîrligea și Ștefan Târnovanu, amândoi cotați la 5 milioane

Elevii lui Elias Charalambous se află pe locul 31 în Europa League, cu 3 puncte acumulate.

În faza principală din Europa League participă, în total, 36 de

FOTO: FCSB - BOLOGNA 1-2

Programul FCSB în Europa League

Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1

0-1 FCSB - Young Boys (Elveția) 0-2

- Young Boys (Elveția) 0-2 FCSB - Bologna (Italia) 1-2

- Bologna (Italia) 1-2 Basel (Elveția) - FCSB 3-1

3-1 27 noiembrie, 22:00: Steaua Roșie (Serbia) - FCSB

Steaua Roșie (Serbia) - FCSB 11 decembrie, 22:00: FCSB - Feyenoord (Olanda)

FCSB - Feyenoord (Olanda) 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB

Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)

