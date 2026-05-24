FCSB - FC BOTOȘANI 3-3 (4-3 d.prel). Gigi Becali (67 de ani), patronul roș-albaștrilor, a vorbit despre calificarea echipei sale în finala barajului pentru Conference League.

FCSB a trăit periculos partida cu FC Botoșani. Roș-albaștrii au revenit de la 0-1 și a dus scorul la 3-1, însă moldovenii au egalat și au dus meciul în prelungiri.

Tavi Popescu a înscris golul izbăvitor, iar echipa antrenată de Marius Baciu va juca finala barajului împotriva marii rivale Dinamo.

„Am avut emoții legate de ghinion. Eu n-am luat în calcul niciodată Botoșaniul. Tot timpul am zis că jucăm finala cu Dinamo.

Dacă am câștigat două campionate avem și noi valoare, deci trebuia să batem.

Nu pot să spun despre vreun jucător că nu a muncit sau nu a alergat. Poate doar de indolența lui Radunovic, n-avea voie acolo să facă henț. Aşteptăm verdictul lui Avram. Din indolenţă a făcut aşa”, a declarat Gigi Becali la Digi Sport.

Gigi Becali, despre Tavi Popescu: „Talentul îl are”

Patronul de la FCSB a fost întrebat și despre momentul de sclipire a lui Tavi Popescu, care a adus victoria și implicit calificarea roș-albaștrilor.

„El pe final a avut o creștere în campionatul ăsta. George ne-a calificat. E calificarea lui, nu ai ce să-i spui. Talentul îl are” , a adăugat Becali.

Gigi Becali: „Cu Dinamo e greu”

Becali a vorbit și despre derby-ul cu Dinamo, decisiv pentru prezența în Europa în stagiunea viitoare.

„Cu Dinamo e greu. Nu e Botoșani. Îți dai seama ce bucurie ne-ar face Domnul? Ar fi un an extraordinar să vii din play-out și să lași Dinamo și Rapid afară.

Ar fi o bucurie mare. Nu mă interesează Craiova, CFR sau U Cluj”, a concluzionat Becali.

