„Atât m-a costat” Gigi Becali a dezvăluit suma plătită până acum pentru puștiul din defensiva FCSB +34 foto
Ionuț Cercel. Foto: SPORT Pictures
Superliga

„Atât m-a costat” Gigi Becali a dezvăluit suma plătită până acum pentru puștiul din defensiva FCSB

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 27.10.2025, ora 10:18
alt-text Actualizat: 27.10.2025, ora 10:18
  • FCSB - UTA Arad 4-0. Gigi Becali (67 de ani), patronul campioanei, a dezvăluit cât l-a costat până acum transferul lui Ionuț Cercel (18 ani).

În partida cu echipa antrenată de Adrian Mihalcea din etapa 14 din Liga 1, Ionuț Cercel a jucat în toate cele 90 de minute.

El a fost folosit pe postul de fundaș central, alături de Daniel Graovac.

FCSB a găsit fundaș Plecarea lui Mihai Stoica în Portugalia dă roade. Gigi Becali: „Am o veste extraordinară”
Citește și
FCSB a găsit fundaș Plecarea lui Mihai Stoica în Portugalia dă roade. Gigi Becali: „Am o veste extraordinară”
Citește mai mult
FCSB a găsit fundaș Plecarea lui Mihai Stoica în Portugalia dă roade. Gigi Becali: „Am o veste extraordinară”

Gigi Becali: „Cercel m-a costat 900.000 de euro”

Ionuț Cercel a fost transferat de FCSB la începutul acestui an de la Farul Constanța pentru suma de 500.000 de euro.

În acordul de transfer dintre cele două echipe sunt stipulate bonusuri importante pe care Farul le poate încasa dacă tânărul fundaș va progresa.

„Acum cu UTA am zis, «Bă, trebuie să jucăm în apărare cu under (n.r. - jucător pentru regula U21)». De ce l-am luat pe Cercel?

M-a costat Cercel, până acum, 900.000 de euro. Am dat 500.000 (n.r. - de euro), am mai dat 200.000 pentru nu ştiu ce jocuri şi am mai dat 200.000 pentru nu ştiu ce jocuri", a declarat Gigi Becali la Prima Sport, citat de orangesport.ro.

De când s-a alăturat campioanei României, tânărul fundaș a evoluat doar în 11 partide.

Ionuț Cercel este cotat la 500.000 de euro, potrivit Transfermarkt.

FOTO. FCSB - UTA Arad 4-0

Galerie foto (34 imagini)

FCSB - UTA, meci FOTO Iosif Popescu GOLAZO (1).jpg FCSB - UTA, meci FOTO Iosif Popescu GOLAZO (2).jpg FCSB - UTA, meci FOTO Iosif Popescu GOLAZO (3).jpg FCSB - UTA, meci FOTO Iosif Popescu GOLAZO (4).jpg FCSB - UTA, meci FOTO Iosif Popescu GOLAZO (5).jpg
+34 Foto
labels.photo-gallery

Gigi Becali: „Bîrligea m-a costat până acum 3 milioane”

O situație asemănătoare la FCSB a fost și în privința transferului lui Daniel Bîrligea. Campioana României le-a plătit celor de la CFR Cluj 2 milioane de euro pentru mutarea acestuia.

Ulterior, roș-albaștrii au fost nevoiți să plătească în plus deoarece „feroviarii” aveau stipulate în contract mai multe bonusuri legate de evoluțiile lui Bîrligea.

„Am plătit și am răscumpărat procentele lui Bîrligea. Știți cât m-a costat Bîrligea până acum? 3 milioane. CFR a luat până acum din clauze câteva sute de mii.

Dacă dă gol, dacă ne calificam în Europa, dacă dă 5 pase de gol, multe clauze pe care eu le-am acceptat atunci, că voia să-l ia Șucu.

Era clauză de 500.000 dacă ne calificăm în Champions League. Am zis că dau și un milion, numai să ne calificăm. Eu am respectat tot. Acum vreo săptămână am răscumpărat toate clauzele.

CFR mi-a propus o tranzacție, eu am negociat și am ajuns la această concluzie. Am dat 400.000 și am răscumpărat tot. Ei mai au doar 10 la sută din diferența de la 10 milioane în sus, în cazul unui viitor transfer”, a declarat Gigi Becali, duminică, la Prima Sport.

VIDEO Reușite din acțiune în FCSB - UTA 4-0: golurile marcate de Bîrligea și Thiam

Citește și

Bellingham nu l-a menajat pe Yamal  Mesajul de aproape 4 milioane de like-uri al starului de la Real Madrid
Campionate
09:56
Bellingham nu l-a menajat pe Yamal Mesajul de aproape 4 milioane de like-uri al starului de la Real Madrid
Citește mai mult
Bellingham nu l-a menajat pe Yamal  Mesajul de aproape 4 milioane de like-uri al starului de la Real Madrid
„Nu-i place să muncească” Patronul FCSB, despre Politic:  „Nu vrea să sufere. Dinamo a ieșit în câștig 100%”. Ce spune jucătorul
Superliga
09:44
„Nu-i place să muncească” Patronul FCSB, despre Politic: „Nu vrea să sufere. Dinamo a ieșit în câștig 100%”. Ce spune jucătorul
Citește mai mult
„Nu-i place să muncească” Patronul FCSB, despre Politic:  „Nu vrea să sufere. Dinamo a ieșit în câștig 100%”. Ce spune jucătorul

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Zeci de drone ucrainene au luat la țintă Moscova. Anunțul făcut de Ministerul rus al Apărării
Zeci de drone ucrainene au luat la țintă Moscova. Anunțul făcut de Ministerul rus al Apărării
Zeci de drone ucrainene au luat la țintă Moscova. Anunțul făcut de Ministerul rus al Apărării
gigi becali liga 1 uta arad fcsb ionut cercel
Știrile zilei din sport
Rădoi vrea să-și dea demisia! Tensiunile continuă la Craiova: Mirel vrea să plece din nou din Bănie! Rotaru încearcă să-l oprească
Superliga
27.10
Rădoi vrea să-și dea demisia! Tensiunile continuă la Craiova: Mirel vrea să plece din nou din Bănie! Rotaru încearcă să-l oprească
Citește mai mult
Rădoi vrea să-și dea demisia! Tensiunile continuă la Craiova: Mirel vrea să plece din nou din Bănie! Rotaru încearcă să-l oprească
Fotbal printre ruine  FOTO Polonezii ironizează arena construită de Nicolae Ceaușescu : „Cel mai frumos stadion pe care l-am văzut vreodată”
Diverse
27.10
Fotbal printre ruine FOTO Polonezii ironizează arena construită de Nicolae Ceaușescu: „Cel mai frumos stadion pe care l-am văzut vreodată”
Citește mai mult
Fotbal printre ruine  FOTO Polonezii ironizează arena construită de Nicolae Ceaușescu : „Cel mai frumos stadion pe care l-am văzut vreodată”
Golazo în Giulești! VIDEO+FOTO. Claudiu Petrila, execuție de senzație în Rapid - Slobozia!
Superliga
27.10
Golazo în Giulești! VIDEO+FOTO. Claudiu Petrila, execuție de senzație în Rapid - Slobozia!
Citește mai mult
Golazo în Giulești! VIDEO+FOTO. Claudiu Petrila, execuție de senzație în Rapid - Slobozia!
Dinamo schimbă echipamentele FOTO. „Câinii” au lansat două tricouri noi pentru Cupa României
Cupa Romaniei
27.10
Dinamo schimbă echipamentele FOTO. „Câinii” au lansat două tricouri noi pentru Cupa României
Citește mai mult
Dinamo schimbă echipamentele FOTO. „Câinii” au lansat două tricouri noi pentru Cupa României
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:59
Rădoi vrea să-și dea demisia! Tensiunile continuă la Craiova: Mirel vrea să plece din nou din Bănie! Rotaru încearcă să-l oprească
Rădoi vrea să-și dea demisia! Tensiunile continuă la Craiova: Mirel vrea să plece din nou din Bănie! Rotaru încearcă să-l oprească
23:15
Fotbal printre ruine FOTO Polonezii ironizează arena construită de Nicolae Ceaușescu: „Cel mai frumos stadion pe care l-am văzut vreodată”
Fotbal printre ruine  FOTO Polonezii ironizează arena construită de Nicolae Ceaușescu : „Cel mai frumos stadion pe care l-am văzut vreodată”
22:47
„Așa vreau să jucăm mereu” Rapid a defilat, dar Gâlcă are și nemulțumiri: „Trebuie să recunosc asta” + anunță schimbări importante în Cup
„Așa vreau să jucăm mereu”  Rapid a defilat, dar Gâlcă are și nemulțumiri: „Trebuie să recunosc asta” + anunță schimbări importante în Cup
22:08
Golazo în Giulești! VIDEO+FOTO. Claudiu Petrila, execuție de senzație în Rapid - Slobozia!
Golazo în Giulești! VIDEO+FOTO. Claudiu Petrila, execuție de senzație în Rapid - Slobozia!
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot
Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?
De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?
Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut <span>într-un</span> moment neașteptat
LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!
Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România
Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător
Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?
Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano
Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!
Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?
Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare
Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul
Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă
Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp
Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu
Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin
ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV
A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?
Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0
Top stiri din sport
Formula 1, contract fabulos O aplicație de streaming a cumpărat drepturile TV cu o sumă uriașă! Cum a învins-o pe Netflix + ce se întâmplă cu „Drive to Survive”
Formula 1
27.10
Formula 1, contract fabulos O aplicație de streaming a cumpărat drepturile TV cu o sumă uriașă! Cum a învins-o pe Netflix + ce se întâmplă cu „Drive to Survive”
Citește mai mult
Formula 1, contract fabulos O aplicație de streaming a cumpărat drepturile TV cu o sumă uriașă! Cum a învins-o pe Netflix + ce se întâmplă cu „Drive to Survive”
„Nu mă respecți!”  Becali intervine în conflictul Tănase - Giovanni! Reacție dură: „I-am zis că nu e bărbat dacă face asta”
Superliga
27.10
„Nu mă respecți!” Becali intervine în conflictul Tănase - Giovanni! Reacție dură: „I-am zis că nu e bărbat dacă face asta”
Citește mai mult
„Nu mă respecți!”  Becali intervine în conflictul Tănase - Giovanni! Reacție dură: „I-am zis că nu e bărbat dacă face asta”
București, ce paradox!  Capitala României a depășit Varșovia și Praga ca putere de cumpărare, însă la fotbal rămânem tot sub cele două orașe
Superliga
27.10
București, ce paradox! Capitala României a depășit Varșovia și Praga ca putere de cumpărare, însă la fotbal rămânem tot sub cele două orașe
Citește mai mult
București, ce paradox!  Capitala României a depășit Varșovia și Praga ca putere de cumpărare, însă la fotbal rămânem tot sub cele două orașe
GOLAZO.ro a aflat cine a amenințat-o pe Denisa Golgotă Detalii șocante de la lotul de gimnastică: „E un bully!” + Federația, nepăsătoare
Special
27.10
GOLAZO.ro a aflat cine a amenințat-o pe Denisa Golgotă Detalii șocante de la lotul de gimnastică: „E un bully!” + Federația, nepăsătoare
Citește mai mult
GOLAZO.ro a aflat cine a amenințat-o pe Denisa Golgotă Detalii șocante de la lotul de gimnastică: „E un bully!” + Federația, nepăsătoare

Echipe/Competiții

fcsb 75 CFR Cluj 22 dinamo bucuresti 20 rapid 14 Universitatea Craiova 31 petrolul ploiesti 4 Poli Iasi uta arad 13 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
28.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share