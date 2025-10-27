„Atât m-a costat” Gigi Becali a dezvăluit suma plătită până acum pentru puștiul din defensiva FCSB

FCSB - UTA Arad 4-0. Gigi Becali (67 de ani), patronul campioanei, a dezvăluit cât l-a costat până acum transferul lui Ionuț Cercel (18 ani).

În partida cu echipa antrenată de Adrian Mihalcea din etapa 14 din Liga 1, Ionuț Cercel a jucat în toate cele 90 de minute.

El a fost folosit pe postul de fundaș central, alături de Daniel Graovac.

Gigi Becali: „Cercel m-a costat 900.000 de euro”

Ionuț Cercel a fost transferat de FCSB la începutul acestui an de la Farul Constanța pentru suma de 500.000 de euro.

În acordul de transfer dintre cele două echipe sunt stipulate bonusuri importante pe care Farul le poate încasa dacă tânărul fundaș va progresa.

„Acum cu UTA am zis, «Bă, trebuie să jucăm în apărare cu under (n.r. - jucător pentru regula U21)». De ce l-am luat pe Cercel?

M-a costat Cercel, până acum, 900.000 de euro. Am dat 500.000 (n.r. - de euro), am mai dat 200.000 pentru nu ştiu ce jocuri şi am mai dat 200.000 pentru nu ştiu ce jocuri", a declarat Gigi Becali la Prima Sport, citat de orangesport.ro.

De când s-a alăturat campioanei României, tânărul fundaș a evoluat doar în 11 partide.

Ionuț Cercel este cotat la 500.000 de euro, potrivit Transfermarkt.

Gigi Becali: „Bîrligea m-a costat până acum 3 milioane”

O situație asemănătoare la FCSB a fost și în privința transferului lui Daniel Bîrligea. Campioana României le-a plătit celor de la CFR Cluj 2 milioane de euro pentru mutarea acestuia.

Ulterior, roș-albaștrii au fost nevoiți să plătească în plus deoarece „feroviarii” aveau stipulate în contract mai multe bonusuri legate de evoluțiile lui Bîrligea.

„Am plătit și am răscumpărat procentele lui Bîrligea. Știți cât m-a costat Bîrligea până acum? 3 milioane. CFR a luat până acum din clauze câteva sute de mii.

Dacă dă gol, dacă ne calificam în Europa, dacă dă 5 pase de gol, multe clauze pe care eu le-am acceptat atunci, că voia să-l ia Șucu.

Era clauză de 500.000 dacă ne calificăm în Champions League. Am zis că dau și un milion, numai să ne calificăm. Eu am respectat tot. Acum vreo săptămână am răscumpărat toate clauzele.

CFR mi-a propus o tranzacție, eu am negociat și am ajuns la această concluzie. Am dat 400.000 și am răscumpărat tot. Ei mai au doar 10 la sută din diferența de la 10 milioane în sus, în cazul unui viitor transfer”, a declarat Gigi Becali, duminică, la Prima Sport.

