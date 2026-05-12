„Bîrligea nu poate fi recuperat!” Încă o veste proastă pentru FCSB, după ce l-a pierdut și pe Matei Popa. Mihai Stoica a făcut anunțul

Mihai Stoica (61 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a anunțat că Daniel Bîrligea (26 de ani) nu va putea juca la barajul pentru calificarea în preliminariile Conference League.

O altă lovitură primită de FCSB! După ce GOLAZO.ro a anunțat că Matei Popa a devenit indisponibil pentru semifinala barajului cu Botoșani, Mihai Stoica spune că roș-albaștrii nu se vor putea baza nici pe Daniel Bîrligea.

Mihai Stoica, despre Bîrligea: „Nu va juca”

Bîrligea a suferit o ruptură de tendon la ultima acțiune a echipei naționale și nu o va mai putea ajuta pe FCSB în play-out.

Ulterior, atacantul s-a operat de deviație de sept la jumătatea lunii aprilie:

„Nu mă gândesc cu cine jucăm și nu mă interesează absolut nimic. Iar la fotbal am învățat în atâția ani un singur lucru, că niciodată nu știi, mai ales la când vorbim de tragerea la sorți.

Toată lumea spune ce noroc a avut la tragerea la sorți… Situația lui Bîrligea nu mai e necunoscută. Bîrligea nu va fi deloc la dubla pe care o sperăm noi. Nu va juca. Bîrligea nu poate fi, sub nicio formă, recuperat până pe 29 mai. Va lipsi ”, a declarat Stoica, conform fanatik.ro.

4,5 milioane de euro este cota de piață a lui Daniel Bîrligea, conform Transfermarkt

Semifinala barajului va fi FCSB - FC Botoșani. Meciul se va disputa într-o singură manșă, pe 23 sau 24 mai, pe stadionul Steaua, din Ghencea. Meciul va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Câștigătoarea duelului va merge în finala barajului, programată pe 29 mai, împotriva echipei care va termina pe locul 4 în play-off, poziție care este ocupată acum de Dinamo.

Formația care se va impune în finală va obține calificarea în turul al doilea preliminar al UEFA Conference League.

Mihai Stoica: „Este o veste proastă”

Mihai Stoica a mai explicat că Daniel Bîrligea va începe antrenamentele în vară cu o săptămână mai devreme decât restul echipei.

„Bîrligea va avea un program special și de vacanță, va veni mai devreme cu o săptămână să se antreneze ca măcar să facă cu echipa cantonamentul de vară din Olanda. Deci e clar, Bîrligea nu va fi la baraje.

Este o veste proastă, dar poate fi șansa altcuiva. Cum trebuie să jucăm cu fotbalist sub vârstă, probabil că va fi Stoian”, a mai adăugat Mihai Stoica.

În acest sezon, Daniel Bîrligea a jucat 37 de meciuri în toate competițiile, în care a marcat 13 goluri și a oferit 6 pase decisive.

Clasamentul în play-out

Loc Echipă Meciuri Puncte 7 FCSB 8 37 8 UTA Arad 8 36* 9 FC Botoșani 8 33 10 Oțelul Galați 8 32* 11 Csikszereda 8 30 12 Petrolul 8 25 13 Farul 8 25* 14 Hermannstadt 8 22* 15 Unirea Slobozia 8 22* 16 Metaloglobus București 8 13 *beneficiază de rotunjire

