FC BOTOȘANI - FCSB 3-2. Hervin Ongenda (30 de ani) și Sebastian Mailat (28 de ani), oamenii decisivi ai moldovenilor în această partidă, au vorbit despre victoria obținută în fața campioanei României.

FCSB a început excelent și a deschis scorul încă din minutul 4, însă Botoșani a restabilit rapid egalitatea.

Roș-albaștrii au trecut din nou în avantaj după un penalty, dar Ongenda, autorul primului gol al gazdelor, a reușit „dubla”, iar Sebastian Mailat a dat lovitura decisivă după o eroare din defensiva campioanei României.

FC Botoșani - FCSB 3-2 . Sebastian Mailat: „Am arătat că suntem o echipă bună, că n-a fost întâmplător”

O gafă în apărare a schimbat soarta meciului, în minutul 78, la scorul de 2-2: Crețu a pasat în spate către Duarte, portughezul a încercat să trimită mai departe la Popa, dar Mailat a interceptat, a trecut de portar și a înscris pentru 3-2.

„A fost o partidă dificilă contra campioanei, știam că va fi o partidă grea, foarte grea. Și terenul era foarte greu. Ne bucurăm că am câștigat, am arătat că suntem o echipă bună, că n-a fost întâmplător până acum, sper să continuăm tot așa.

Am început să ne obișnuim ca până în minutul 15 să marcheze adversarii, dar ne bucurăm că am reușit să întoarcem, să câștigăm puncte și să fim mai relaxați în legătură cu retrogradarea.

Era o oarecare presiune că nu marcam (n.r. de 4 luni). Important e că a câștigat echipa”, a declarat Mailat, la Prima Sport.

Întrebat ce mesaj le-a transmis Marius Croitoru la pauză, în momentul în care campioana conducea cu 2-1, Mailat a răspuns:

„Ce să ne transmită? Ne-a încurajat, ne-a transmis că am făcut o repriză bună și să continuăm la fel.

Când ne-a transmis cuvintele astea, cu toții credeam și știam că așa va fi”.

Hervin Ongenda: „Toată lumea a fost conștientă că ultimul meci a fost slab, așa că trebuia să arătăm altceva”

Ongenda a fost unul dintre cei mai importanți oameni ai victoriei obținute de FC Botoșani. Mijlocașul ofensiv francez a marcat de două ori și a lovit bara din lovitură liberă.

„A fost un meci greu, împotriva unei echipe foarte bune. Am luat gol prea devreme, ca de fiecare dată, nu înțeleg de ce. Dar cel mai important e că am arătat că avem caracterul de a reveni pe tabelă.

Da, cred că toată lumea a fost conștientă că ultimul meci a fost unul foarte slab (n.r. - împotriva lui Hermannstadt, scor 0-3), așa că trebuia să arătăm altceva. Iar azi cred că am reușit acest lucru.

Uneori se mai întâmplă și din astea în fotbal, nu e ca și cum în fiecare meci putem face lucruri foarte bune. Dar azi s-a întâmplat, așa că este ok.

O luăm meci cu meci, știți și voi că așa e în play-out, uneori ești în formă bună, uneori e greu. Trebuie luat meci cu meci și la finalul sezonului vom vedea pe ce loc suntem", a declarat Hervin Ongenda, conform digisport.ro.

Eu la fiecare meci cred că pot să câștig. Așa fac mereu când intru pe teren. Vreau să câștig tot. Deci, da, când începuse meciul credeam că putem să o batem pe FCSB. Ați văzut și voi, FCSB a avut șanse să marcheze, să egaleze. Imaginați-vă că ar fi egalat, poate că meciul s-ar fi schimbat, nu? Astea sunt mici detalii care pot schimba soarta meciului Hervin Ongenda

