Eroii victoriei cu FCSB Ongenda și Mailat au vorbit despre jocul entuziasmant al moldovenilor: „N-a fost întâmplător” +13 foto
Hervin Ongenda. Foto: Sportpictures
Superliga

Eroii victoriei cu FCSB Ongenda și Mailat au vorbit despre jocul entuziasmant al moldovenilor: „N-a fost întâmplător”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 03.04.2026, ora 23:29
alt-text Actualizat: 04.04.2026, ora 00:50
  • FC BOTOȘANI - FCSB 3-2. Hervin Ongenda (30 de ani) și Sebastian Mailat (28 de ani), oamenii decisivi ai moldovenilor în această partidă, au vorbit despre victoria obținută în fața campioanei României.

FCSB a început excelent și a deschis scorul încă din minutul 4, însă Botoșani a restabilit rapid egalitatea.

Roș-albaștrii au trecut din nou în avantaj după un penalty, dar Ongenda, autorul primului gol al gazdelor, a reușit „dubla”, iar Sebastian Mailat a dat lovitura decisivă după o eroare din defensiva campioanei României.

FC Botoșani - FCSB 3-2. Sebastian Mailat: „Am arătat că suntem o echipă bună, că n-a fost întâmplător”

O gafă în apărare a schimbat soarta meciului, în minutul 78, la scorul de 2-2: Crețu a pasat în spate către Duarte, portughezul a încercat să trimită mai departe la Popa, dar Mailat a interceptat, a trecut de portar și a înscris pentru 3-2.

„A fost o partidă dificilă contra campioanei, știam că va fi o partidă grea, foarte grea. Și terenul era foarte greu. Ne bucurăm că am câștigat, am arătat că suntem o echipă bună, că n-a fost întâmplător până acum, sper să continuăm tot așa.

Am început să ne obișnuim ca până în minutul 15 să marcheze adversarii, dar ne bucurăm că am reușit să întoarcem, să câștigăm puncte și să fim mai relaxați în legătură cu retrogradarea.

Era o oarecare presiune că nu marcam (n.r. de 4 luni). Important e că a câștigat echipa”, a declarat Mailat, la Prima Sport.

FC Botosani - FCSB, golul lui Mailat. Capturi Prima Sport (11).jpg
FC Botosani - FCSB, golul lui Mailat. Capturi Prima Sport (11).jpg

Galerie foto (13 imagini)

FC Botosani - FCSB, golul lui Mailat. Capturi Prima Sport (1).jpg FC Botosani - FCSB, golul lui Mailat. Capturi Prima Sport (2).jpg FC Botosani - FCSB, golul lui Mailat. Capturi Prima Sport (3).jpg FC Botosani - FCSB, golul lui Mailat. Capturi Prima Sport (4).jpg FC Botosani - FCSB, golul lui Mailat. Capturi Prima Sport (5).jpg
+13 Foto
labels.photo-gallery

Întrebat ce mesaj le-a transmis Marius Croitoru la pauză, în momentul în care campioana conducea cu 2-1, Mailat a răspuns:

„Ce să ne transmită? Ne-a încurajat, ne-a transmis că am făcut o repriză bună și să continuăm la fel.

Când ne-a transmis cuvintele astea, cu toții credeam și știam că așa va fi”.

Hervin Ongenda: „Toată lumea a fost conștientă că ultimul meci a fost slab, așa că trebuia să arătăm altceva”

Ongenda a fost unul dintre cei mai importanți oameni ai victoriei obținute de FC Botoșani. Mijlocașul ofensiv francez a marcat de două ori și a lovit bara din lovitură liberă.

„A fost un meci greu, împotriva unei echipe foarte bune. Am luat gol prea devreme, ca de fiecare dată, nu înțeleg de ce. Dar cel mai important e că am arătat că avem caracterul de a reveni pe tabelă.

Da, cred că toată lumea a fost conștientă că ultimul meci a fost unul foarte slab (n.r. - împotriva lui Hermannstadt, scor 0-3), așa că trebuia să arătăm altceva. Iar azi cred că am reușit acest lucru.

FC Botosani - FCSB, golul lui Ongenda. Capturi Prima Sport (2).jpg
FC Botosani - FCSB, golul lui Ongenda. Capturi Prima Sport (2).jpg

Galerie foto (9 imagini)

FC Botosani - FCSB, golul lui Ongenda. Capturi Prima Sport (1).jpg FC Botosani - FCSB, golul lui Ongenda. Capturi Prima Sport (2).jpg FC Botosani - FCSB, golul lui Ongenda. Capturi Prima Sport (3).jpg FC Botosani - FCSB, golul lui Ongenda. Capturi Prima Sport (4).jpg FC Botosani - FCSB, golul lui Ongenda. Capturi Prima Sport (5).jpg
+9 Foto
labels.photo-gallery

Uneori se mai întâmplă și din astea în fotbal, nu e ca și cum în fiecare meci putem face lucruri foarte bune. Dar azi s-a întâmplat, așa că este ok.

O luăm meci cu meci, știți și voi că așa e în play-out, uneori ești în formă bună, uneori e greu. Trebuie luat meci cu meci și la finalul sezonului vom vedea pe ce loc suntem", a declarat Hervin Ongenda, conform digisport.ro.

Eu la fiecare meci cred că pot să câștig. Așa fac mereu când intru pe teren. Vreau să câștig tot. Deci, da, când începuse meciul credeam că putem să o batem pe FCSB. Ați văzut și voi, FCSB a avut șanse să marcheze, să egaleze. Imaginați-vă că ar fi egalat, poate că meciul s-ar fi schimbat, nu? Astea sunt mici detalii care pot schimba soarta meciului Hervin Ongenda

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

ULTIMA ORĂ Pilotul american prăbușit în Iran a fost salvat. Operațiune de comando a SUA pe teritoriul inamic
ULTIMA ORĂ Pilotul american prăbușit în Iran a fost salvat. Operațiune de comando a SUA pe teritoriul inamic
ULTIMA ORĂ Pilotul american prăbușit în Iran a fost salvat. Operațiune de comando a SUA pe teritoriul inamic
liga 1 fc botosani fcsb sebastian mailat hervin ongenda
Top stiri
Chivu, tot mai aproape de titlu Inter o demolează pe AS Roma și se distanțează în fruntea clasamentului din Serie A
Stranieri
00:08
Chivu, tot mai aproape de titlu Inter o demolează pe AS Roma și se distanțează în fruntea clasamentului din Serie A
Citește mai mult
Chivu, tot mai aproape de titlu Inter o demolează pe AS Roma și se distanțează în fruntea clasamentului din Serie A
Rapid - U Cluj 1-2 VIDEO „Șepcile roșii” rămân  coșmarul giuleștenilor și își păstrează poziția de lider în Liga 1
Superliga
05.04
Rapid - U Cluj 1-2 VIDEO „Șepcile roșii” rămân coșmarul giuleștenilor și își păstrează poziția de lider în Liga 1
Citește mai mult
Rapid - U Cluj 1-2 VIDEO „Șepcile roșii” rămân  coșmarul giuleștenilor și își păstrează poziția de lider în Liga 1
„Este în  stare critică”  Ministrul Sănătății, detalii despre Mircea Lucescu
Nationala
05.04
„Este în stare critică” Ministrul Sănătății, detalii despre Mircea Lucescu
Citește mai mult
„Este în  stare critică”  Ministrul Sănătății, detalii despre Mircea Lucescu
Frumos șpagat domiciliar al domnului Bolojan. În timp ce locuiește într-o vilă de protocol din București, cea de pe strada Gogol, susține că trăiește într-un apartamențel
B365
03.04
Frumos șpagat domiciliar al domnului Bolojan. În timp ce locuiește într-o vilă de protocol din București, cea de pe strada Gogol, susține că trăiește într-un apartamențel
Citește mai mult
Frumos șpagat domiciliar al domnului Bolojan. În timp ce locuiește într-o vilă de protocol din București, cea de pe strada Gogol, susține că trăiește într-un apartamențel

Echipe/Competiții

fcsb 39 CFR Cluj 14 dinamo bucuresti 23 rapid 15 Universitatea Craiova 9 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
06.04

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share