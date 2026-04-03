Cum a răpus campioana Marius Croitoru, după meciul 150 în Superliga: „Cred că am fost prea buni în comparație cu FCSB"
alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 03.04.2026, ora 23:34
alt-text Actualizat: 03.04.2026, ora 23:34
  • Botoșani - FCSB 3-2. Marius Croitoru (45 de ani), antrenorul formației moldovene, a vorbit despre victoria surprinzătoare din runda #3 a play-out-ului.
  • Croitoru s-a aflat la meciul 150 ca antrenor pe prima scenă.

FCSB a început excelent și a deschis scorul încă din minutul 4, însă Botoșani a restabilit rapid egalitatea.

Roș-albaștrii au trecut din nou în avantaj după un penalty, dar Ongenda, autorul primului gol al gazdelor, a reușit „dubla”, iar Sebastian Mailat a dat lovitura decisivă după o eroare din defensiva campioanei României.

Botoșani - FCSB 3-2. Marius Croitoru: „Cred că am fost prea buni în comparație cu FCSB”

Întrebat cum a trăit partida cu FCSB, formație care se menține pe primul loc, cu 27 de puncte, Croitoru a răspuns:

„Cum l-am trăit și pe cel precedent de acasă. Important este că am câștigat și am făcut-o într-o manieră... nu vreau să jignesc pe nimeni, cred că am fost buni, ca să nu spun prea buni în comparație cu FCSB.

Echipa a arătat că își dorește. O schimbare mare de atitudine și de dorință față de meciul trecut, din deplasare, de la Sibiu (n.r. eșec, scor 0-3, în fața celor de la Hermannstadt).

Mă deranjează că acasă suntem foarte buni, în schimb, în deplasare respectăm prea mult adversarul. Meritul este sută la sută al băieților

Am crezut în treaba aceasta, am vorbit cu ei la pauză. Dacă la Sibiu discursul meu de la pauză nu a mișcat pe nimeni, acum mi-a fost ușor să vin cu un mesaj la pauză, pentru că băieții au făcut o primă repriză superbă, foarte bună, iar despre a doua nici nu mai are rost să vorbesc”, a spus Croitoru, la Prima Sport.

Apoi, antrenorul moldovenilor a continuat să își laude jucătorii.

„Totul li se datorează lor, ei sunt cei care au puterea să facă ca lucrurile pe care le am în cap să devină realitate. Până la urmă, îmi doresc o echipă care să domine orice adversar, indiferent cu cine vom juca”, a mai spus Croitoru.

Avem un meci important etapa viitoare. Ne dorim să câștigăm. Trebuie să lucrăm la ceea ce înseamnă meciurile în deplasare. Nu vor avea zile libere, nu ca pedeapsă, ci pentru că avem de lucru. Sunt venit de trei săptămâni și e normal să petrec timp cu ei. Marius Croitoru

Croitoru a avut și un mesaj pentru cei 5.174 de spectatori prezenți la meci:

„Asta îmi doresc, să fie alături de noi în toate momentele. Să nu existe suporteri de rezultat, să vină să ne încurajeze.

Trebuie să înțelegem că echipa asta este emblema orașului, chiar dacă nu avem multe motive să fim bucuroși în zilele noastre, această echipă ar trebui să fie un etalon de mândrie pentru toți oamenii din județul Botoșani”.

Marius Croitoru liga 1 fc botosani fcsb play-out
