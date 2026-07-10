Apariție neașteptată la Franța - Maroc FOTO. Un fost jucător de la FCSB, surprins lângă Gianni Infantino +10 foto
Gianni Infantino și Houssine Kharja, în medalion. Foto: Imago
Campionatul Mondial

Apariție neașteptată la Franța - Maroc FOTO. Un fost jucător de la FCSB, surprins lângă Gianni Infantino

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 10.07.2026, ora 00:38
alt-text Actualizat: 10.07.2026, ora 01:39
  • Houssine Kharja (43 de ani), fostul mijlocaș al celor de la FCSB, a fost surprins în tribune la meciul Franța - Maroc, din sferturile Campionatului Mondial 2026.
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Nord-africanii au încercat să ajungă din nou în semifinalele Mondialului, după parcursul istoric de la CM 2022, dar francezii s-au calificat în semifinale, după ce au învins cu 2-0.

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Houssine Kharja, în tribune la Franța - Maroc

Fostul internațional marocan a fost surprins chiar în fața lui Gianni Infantino, președintele FIFA, la partida jucată în Boston.

Apariție neașteptată la Franța - Maroc FOTO. Un fost jucător de la FCSB, surprins lângă Gianni Infantino Apariție neașteptată la Franța - Maroc FOTO. Un fost jucător de la FCSB, surprins lângă Gianni Infantino

Marocanul a ajuns la FCSB în 2015, după ce a semnat un contract valabil pe un an cu roș-albaștrii.

La FCSB, marocanul a jucat 11 meciuri și a reușit două pase decisive.

Houssine Kharja în perioada în care a jucat pentru FCSB FOTO Sport Pictures Houssine Kharja în perioada în care a jucat pentru FCSB FOTO Sport Pictures
Houssine Kharja în perioada în care a jucat pentru FCSB FOTO Sport Pictures

Kharja a bifat prezențe la cluburi importante din Europa, evoluând pentru cluburi precum AS Roma, Inter Milano, Fiorentina și Genoa.

Franța - Maroc a fost reeditarea semifinalei de la Mondialul din 2022, câștigată atunci de francezi cu 2-0.

La CM 2026, cele două naționale s-au întâlnit în sferturi, într-un meci disputat la Foxborough, Massachusetts.

Galerie foto (10 imagini)

Franța - Maroc în sferturile CM 2026 FOTO Imago Franța - Maroc în sferturile CM 2026 FOTO Imago Franța - Maroc în sferturile CM 2026 FOTO Imago Franța - Maroc în sferturile CM 2026 FOTO Imago Franța - Maroc în sferturile CM 2026 FOTO Imago
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