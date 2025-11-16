Ianis Hagi, furios pe arbitru A răbufnit după eșecul cu Bosnia: „Asta i-am spus! Mi-a comunicat că e «primul pas»

BOSNIA - ROMÂNIA 3-1. Ianis Hagi (27 de ani), mijlocașul echipei naționale, și-a exprimat nemulțumirea față de arbitrajul lui Michael Oliver.

Odată cu înfrângerea de la Zenica, România nu mai poate termina pe locul secund în grupă, iar singura șansă de calificare la Mondial a rămas barajul din luna martie.

BOSNIA - ROMÂNIA 3-1 . Ianis Hagi: „ N-ai cum să nu dai nimic la faultul asupra lui Marin”

Ianis Hagi a vorbit atât despre jocul slab al echipei din repriza secundă, cât și decizia lui Michael Oliver de a-l elimina pe Denis Drăguș.

„Au fost două reprize total diferite. În prima parte ne-a ieșit totul, fix ceea ce făcusem la antrenament, așa am și marcat golul. În primul rând, trebuia să câștigăm meciul din prima repriză.

În repriza a doua au început mai bine, meciul devenea apoi tot mai echilibrat, dar s-a rupt totul la acel «roșu». I-am zis arbitrului că la un astfel de meci, cu o astfel de miză, n-ai cum să nu dai nimic iar la cealaltă fază «roșu». Trebuie să tratezi la fel ambele faze.

Ne-am dorit, dar atât s-a putut. Mă repet, în primul rând trebuia să închidem meciul din prima repriză. Ne pare rău, acum gândul nostru este să câștigăm cu San Marino iar apoi ne îndreptăm gândurile către baraj”, a declarat Ianis Hagi, la Prima TV.

Ianis Hagi, despre scandările rasiste: „ I-am zis arbitrului, ei au continuat și nu s-a întâmplat nimic”

„Când Marius a fost lovit, arbitrul s-a dus la margine și apoi mi-a comunicat că este primul pas. Mai erau alți doi pași până se întreruperea meciul. Ei au continuat, dar nu s-a întâmplat nimic.

Noi auzim, transmitem, dar puterea este la altcineva. Despre arbitru... dacă el a considerat că a fost cartonaș roșu, iar la Marius Marin n-a dat nimic... nu avem ce să facem. Înghițim în sec și mergem înainte cu toate forțele spre barajul din martie.

Cred că am demonstrat în prima repriză că am fost mai buni. Ei au început mai bine repriza a doua, dar apoi jocul se echilibrase. Clar nu a fost o deplasare ușoară”, a mai spus Hagi.

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6

Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6 Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2

Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – 2-2 Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2

Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2 Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru 0-4, ROMÂNIA – Austria 1-0

San Marino – Cipru 0-4, – Austria 1-0 Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria 0-2, Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA 3-1

Cipru – Austria 0-2, Bosnia și Herțegovina – 3-1 Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul grupei H

Poziție/Echipă Meciuri Gol Punctaj 1. Austria 7 21-3 (+18) 18 2. Bosnia 7 16-6 (+10) 16 3. România 7 12-9 (+3) 10 4. Cipru 8 11-11 (0) 8 5. San Marino 7 1-32 (-31) 0

Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

