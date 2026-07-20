Publicația Vocea Botoșani a demarat o campanie pentru susținerea lui Narcis Ilaș (19 ani), jucătorul celor de la FC Botoșani.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Tânărul fotbalist a fost ținta jignirilor venite din partea antrenorului Marius Croitoru, la primul meci al echipei din acest sezon, 2-2 cu FC Voluntari.

Botoșănenii au pornit o campanie de susținere pentru Narcis Ilaș

Tehnicianul moldovenilor a avut o serie de derapaje la adresa propriilor jucători, printre care Dumiter, Miron, Anestis și puștiul Narcis Ilaș.

Cel din urmă suferă de miopie și poartă o pereche de ochelari de vedere, special concepută pentru a putea fi utilizată în timpul meciului. Așa cum purta și celebrul mijlocaș olandez Edgar Davids. Iar Croitoru s-a legat fix de acest aspect.

„Ce prost e ochelaristul ăsta!”, ar fi strigat Marius Croitoru de pe margine, la adresa jucătorului.

Acum, cei de la Vocea Botoșani au venit cu un clip prin care își exprimă susținerea față de tânărul jucător.

#ȘiEuSuntOchelarist #SuntemCuCombi #StopDiscriminării #respect ♬ sunet original - Vocea Botosani @voceabotosani 🕶️ Și eu sunt ochelarist! Vocea Botoșani, crede în bunul-simț, egalitate de șanse și în respect pentru fiecare om. De aceea, suntem alături de Narcis „Combi” Ilaș, unul dintre cei mai talentați fotbaliști pe care i-a dat Botoșaniul. Luni, haideți să transmitem împreună un mesaj puternic împotriva discriminării! 📍 Vino la stadion purtând o pereche de ochelari, indiferent dacă ai nevoie de ei sau nu, și arată-i lui Combi că nu este singur. Un gest simplu. Un mesaj puternic. Respect pentru oameni, înainte de toate. Hai, FC Botoșani! 🔴⚪🔵 #VoceaBotoșani

Mesajele transmise în clipul pentru Narcis Ilaș

„Și eu sunt ochelarist, dar nu sunt prost”

„Cu toții suntem alături de Narcis Ilaș în greaua încercare pricinuită de purtarea unei perechi de ochelari. Știu că acest lucru atrage dezaprobarea proștilor. În schimb, îi dorim să nu ia în seamă și să-și vadă de joc, să joace cum știe el mai bine și să ne facă din nou mândri că e jucător la FC Botoșani. Bravo, Narcis!”

„Și eu sunt ochelaristă, dar nu-mi amintesc să-mi fi spus vreodată cineva că sunt proastă din cauza asta”.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport